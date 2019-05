Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42bea1fa-2b98-4e97-98d0-2ebf9f083a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőkezűen méri a memóriát a Samsung, egyre több eszközében felejti el a 64 GB-os opciót. A legújabb érintettek a hamarosan érkező csúcstabletek.","shortLead":"Bőkezűen méri a memóriát a Samsung, egyre több eszközében felejti el a 64 GB-os opciót. A legújabb érintettek...","id":"20190523_samsung_tablagep_64_gb_tarhely_minimum_128_gb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42bea1fa-2b98-4e97-98d0-2ebf9f083a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e9b720-5947-4f22-bce9-3d2a6acd8950","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_samsung_tablagep_64_gb_tarhely_minimum_128_gb","timestamp":"2019. május. 23. 14:03","title":"Ne is keresse, végre nem lesznek 64 GB-os Samsung-csúcstabletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c031be-ad5e-460f-9ad0-26963156bf7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig egy évvel korábban még csak 55 ezer nem EU-s polgár telepedett le nálunk.","shortLead":"Alig egy évvel korábban még csak 55 ezer nem EU-s polgár telepedett le nálunk.","id":"20190523_letelepedesi_engedely_unio_eurostat_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06c031be-ad5e-460f-9ad0-26963156bf7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00e1de2-72d7-4677-8177-68068b835add","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_letelepedesi_engedely_unio_eurostat_statisztika","timestamp":"2019. május. 23. 19:34","title":"117 ezer nem uniós ember költözött Magyarországra 2017-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Megjósolhatatlan, meddig kúszik a legismertebb kriptovaluta árfolyama a jövőben, de racionális gondolatmenetekkel levezethető, miért növekszik majd az árfolyam a következő évek során.","shortLead":"Megjósolhatatlan, meddig kúszik a legismertebb kriptovaluta árfolyama a jövőben, de racionális gondolatmenetekkel...","id":"20190523_Egymillio_dollaros_kerdes_meddig_juthat_el_a_bitcoin_arfolyama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13482272-6952-46a0-afd3-a3cf72fb4124","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190523_Egymillio_dollaros_kerdes_meddig_juthat_el_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2019. május. 23. 14:15","title":"Egymillió dolláros kérdés: meddig juthat el a bitcoin árfolyama?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Házibarkács módon lassították le a demokrata házelnök beszédének felvételét, hogy részegnek tűnjön. Többen megosztották, de később gyorsan leszedték. Trump azonban nem.\r

Többen...   New York, San Francisco, Los Angeles vagy Miami népessége folyamatosan csökken. Ugyanez a helyzet Kaliforniában. Santa Clara megyében, amelyhez a híres Szilícium-völgy is tartozik a lakosság száma egy év alatt 24 645 fővel csökkent a legfrissebb felmérések szerint.  ","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid...","id":"20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229ef665-40cd-49b8-868b-8a11737acc1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","timestamp":"2019. május. 24. 08:21","title":"Itt az új Skoda Superb, akár 55 kilométeres villanyhatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7130b-01df-4b47-99c0-6f84f0afff8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a kínaiak új, maglev-technológiával közlekedő vonata, amit a tervek szerint 2021-ben kezdenek majd el gyártani.","shortLead":"Elkészült a kínaiak új, maglev-technológiával közlekedő vonata, amit a tervek szerint 2021-ben kezdenek majd el...","id":"20190524_kina_maglev_magnesvasut_prototipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7130b-01df-4b47-99c0-6f84f0afff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60091404-804a-4281-9dad-db955a2063a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_kina_maglev_magnesvasut_prototipus","timestamp":"2019. május. 24. 16:33","title":"A kínaiak megcsinálták a vonatot, ami 600 km/h-val repeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]