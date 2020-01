Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6545b025-1cb8-40bc-9927-583693f32a32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerekű szovjet időgép teljesen gyári állapotú, fényezése is eredeti gyári. ","shortLead":"A négykerekű szovjet időgép teljesen gyári állapotú, fényezése is eredeti gyári. ","id":"20200104_42_eves_de_szinte_uj_1600as_lada_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6545b025-1cb8-40bc-9927-583693f32a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78929dc1-5f93-461d-98f6-b57c2f3b98db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_42_eves_de_szinte_uj_1600as_lada_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. január. 04. 06:41","title":"42 éves, de szinte új 1600-as Lada várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megsértette az EU tisztességes tárgyalásra vonatkozó normáit a zágrábi bíróság a Mol és a volt horvát miniszterelnök elleni per során – erre jutottak a szakértők, akiket Hernádi Zsolt ügyvédei kértek fel az eljárás megvizsgálására.","shortLead":"Megsértette az EU tisztességes tárgyalásra vonatkozó normáit a zágrábi bíróság a Mol és a volt horvát miniszterelnök...","id":"20200102_Sulyos_szabalytalansagokkal_vadoljak_a_horvat_birosagot_Hernadi_Zsolt_elitelese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08d2e99-8a07-4b1d-8033-8a978bec697f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_Sulyos_szabalytalansagokkal_vadoljak_a_horvat_birosagot_Hernadi_Zsolt_elitelese_utan","timestamp":"2020. január. 02. 15:32","title":"Súlyos szabálytalanságokkal vádolják a horvát bíróságot Hernádi Zsolt elítélése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 47 éves színésznő titokban tartotta a várandósságát. ","shortLead":"A 47 éves színésznő titokban tartotta a várandósságát. ","id":"20200103_Cameron_Diaz_lanya_baba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ba3a5-7eca-4d24-827c-c47b45006c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792fce79-3654-466f-a363-04688fd11d94","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Cameron_Diaz_lanya_baba","timestamp":"2020. január. 03. 20:34","title":"Megszületett Cameron Diaz lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves férfi letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.","shortLead":"A 22 éves férfi letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.","id":"20200102_Inditvanyoztak_a_kobanyai_emberoles_gyanusitottjanak_a_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f881a97b-f9d9-46f1-819c-29f75e20309c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Inditvanyoztak_a_kobanyai_emberoles_gyanusitottjanak_a_letartoztatasat","timestamp":"2020. január. 02. 15:56","title":"Indítványozták a kőbányai emberölés gyanúsítottjának a letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f67a3c3-3e99-496e-a908-059b777a53dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok járnak a villamosok helyett az érintett szakaszon.","shortLead":"Pótlóbuszok járnak a villamosok helyett az érintett szakaszon.","id":"20200102_Baleset_tortent_az_Oktogonnal_nem_jar_a_46os_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f67a3c3-3e99-496e-a908-059b777a53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693de837-dbf8-4d18-9a1a-96875d86ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Baleset_tortent_az_Oktogonnal_nem_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2020. január. 02. 18:43","title":"Baleset történt az Oktogonnál, nem jár a 4-6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8167168b-553f-4913-8902-85aecb0504f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elhárultak az akadályok, délután ki tudtak nyitni.","shortLead":"Elhárultak az akadályok, délután ki tudtak nyitni.","id":"20200102_Kinyitottak_a_Decathlon_aruhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8167168b-553f-4913-8902-85aecb0504f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab0e732-1557-4ca5-ade6-4e9f77a93300","keywords":null,"link":"/kkv/20200102_Kinyitottak_a_Decathlon_aruhazak","timestamp":"2020. január. 02. 14:51","title":"Kinyitottak a Decathlon áruházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot rendeltek el Ausztrália Új-Dél-Wales államában, miután a terjedő bozóttüzek ezreket fenyegetnek. A kontinensnyi országban szeptember óta hatmillió hektárnyi területen égett le a növényzet, több mint ezer épület vált hamuvá és tízezrek kényszerültek otthonuk elhagyására. Eddig közel húszan haltak meg, Victoria államban 17 embert eltűntnek nyilvánítottak. Melbourne környékén is felcsaptak a lángok, veszélybe kerülhet az Australian Open teniszviadal megrendezése is. A károk dollármilliárdokban mérhetőek, a polgárok elzavarták a miniszterelnököt. ","shortLead":"Rendkívüli állapotot rendeltek el Ausztrália Új-Dél-Wales államában, miután a terjedő bozóttüzek ezreket fenyegetnek...","id":"20200102_Nemzet_langokban__egyelore_megallithatatlanok_az_ausztraliai_bozottuzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e0ca4-f232-4a2b-8c97-bc85359b82c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Nemzet_langokban__egyelore_megallithatatlanok_az_ausztraliai_bozottuzek","timestamp":"2020. január. 02. 16:10","title":"Egy nemzet lángokban – megállíthatatlan az ausztráliai bozóttűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Fehéroroszország nem kap több orosz kőolajat, ám a rajta keresztül Európába áramló, Magyarországra is szánt szállítmányokat egyelőre átengedi. Az újabb olajvita része lehet annak, hogy Moszkva el akarja érni Oroszország és Fehéroroszország uniójának szorosabbra fonását. Az is kiderült, hogy az év kezdete óta Európa a korábbinál jóval kevesebb orosz gázt kap Ukrajnán keresztül, ezért az érintett országok hozzányúltak tartalékaikhoz.","shortLead":"Fehéroroszország nem kap több orosz kőolajat, ám a rajta keresztül Európába áramló, Magyarországra is szánt...","id":"20200103_Feheroroszorszag_nem_kap_orosz_olajat_Europa_meg_igen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ccb5f0-109a-4f95-b979-aaf2224e2f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Feheroroszorszag_nem_kap_orosz_olajat_Europa_meg_igen","timestamp":"2020. január. 03. 15:16","title":"Fehéroroszország nem kap orosz olajat, Európa még igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]