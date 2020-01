Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egyelőre semmi konkrétum. Molnár Zsolt szerint azonban közös lista lesz.","shortLead":"De egyelőre semmi konkrétum. Molnár Zsolt szerint azonban közös lista lesz.","id":"20200107_Az_MSZPs_partigazgato_mar_arrol_beszel_2022ben_akar_Karacsony_Gergely_is_lehet_miniszterelnokjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73e047c-99cf-4cbb-b01c-1892413c4b76","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Az_MSZPs_partigazgato_mar_arrol_beszel_2022ben_akar_Karacsony_Gergely_is_lehet_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2020. január. 07. 09:17","title":"Az MSZP-s pártigazgató már arról beszél, 2022-ben akár Karácsony Gergely is lehet miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Ausztrália déli részénél található, 160 kilométer hosszú sziget egyharmadát már élhetetlenné tette az állatvilág számára a bozóttűz. ","shortLead":"Az Ausztrália déli részénél található, 160 kilométer hosszú sziget egyharmadát már élhetetlenné tette az állatvilág...","id":"20200107_25_ezer_koala_pusztulhatott_el_a_tuzben_a_Kenguruszigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32384357-40c8-4a7b-abef-2e99ce75100f","keywords":null,"link":"/elet/20200107_25_ezer_koala_pusztulhatott_el_a_tuzben_a_Kenguruszigeten","timestamp":"2020. január. 07. 11:27","title":"25 ezer koala pusztulhatott el a tűzben a Kenguru-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a95b84-99a0-4b78-a772-5029f3276dc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kéthetes bulisorozattal zárják le a nyolcéves történetet.","shortLead":"Kéthetes bulisorozattal zárják le a nyolcéves történetet.","id":"20200107_Bezar_az_Ankert_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a95b84-99a0-4b78-a772-5029f3276dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0d4ef1-de63-4712-933b-1e68ff9ab9aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Bezar_az_Ankert_is","timestamp":"2020. január. 07. 11:19","title":"Bezár az Anker't is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eladó helyett a vevő magyarázkodik, hogy miért kapott rossz terméket.","shortLead":"Az eladó helyett a vevő magyarázkodik, hogy miért kapott rossz terméket.","id":"20200107_BKV_metro_rozsda_bolla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175dd1de-52b8-489e-9056-c8edb7e3b354","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_BKV_metro_rozsda_bolla","timestamp":"2020. január. 07. 09:34","title":"BKV: Azért rozsdásodnak az orosz metrók, mert túl hamar szállították le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt állítják, ősszel lesz új NAT. Az új rendelet a minisztérium szerint azért nem jelent meg, mert hosszú volt.","shortLead":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most...","id":"20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e938ff99-5c16-4b86-9755-2aa80b189939","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"Most úgy néz ki, mégis lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac175a48-6e00-4c20-a6c5-5deff31c12bb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Las Vegasban volt szerencsénk kipróbálni a kényelmes városi utazást újraértelmező kis villanyautót.","shortLead":"Las Vegasban volt szerencsénk kipróbálni a kényelmes városi utazást újraértelmező kis villanyautót.","id":"20200107_luxus_miniben_mar_a_pici_bmw_i3ban_is_utazhatunk_feltett_labakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac175a48-6e00-4c20-a6c5-5deff31c12bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e39ff84-0aae-45fa-b547-62863cea3bec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_luxus_miniben_mar_a_pici_bmw_i3ban_is_utazhatunk_feltett_labakkal","timestamp":"2020. január. 07. 17:51","title":"Luxus miniben: már a pici BMW i3-ban is utazhatunk feltett lábakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kérhetnek a szülők vagy a pedagógusok a szakszolgálatnál vizsgálatot, hogy alkalmas-e a gyerek az iskolakezdésre.","shortLead":"Nem kérhetnek a szülők vagy a pedagógusok a szakszolgálatnál vizsgálatot, hogy alkalmas-e a gyerek az iskolakezdésre.","id":"20200108_Ujabb_kiskaput_csuktak_be_azok_elott_akik_tovabb_szeretnek_a_gyerekuket_ovodaban_tartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65dd752-e390-44a9-b089-471941be45b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Ujabb_kiskaput_csuktak_be_azok_elott_akik_tovabb_szeretnek_a_gyerekuket_ovodaban_tartani","timestamp":"2020. január. 08. 07:28","title":"Újabb kiskaput csuktak be azok előtt, akik tovább szeretnék a gyereküket óvodában tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai osztályon kezelték. A családja válaszokat vár.","shortLead":"A pszichiátriai osztályon kezelték. A családja válaszokat vár.","id":"20200106_peterfy_korhaz_pszichiatria_mosdo_tragikus_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f90c314-b169-4e46-8a34-23efa5731ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_peterfy_korhaz_pszichiatria_mosdo_tragikus_baleset","timestamp":"2020. január. 06. 21:59","title":"Elesett és meghalt egy fiatal férfi a Péterfy kórház mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]