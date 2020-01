Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz és a török kormányfő szerdán találkozott egymással, akkor szólították fel a líbiai katonai erőket a tűzszünetre. ","shortLead":"Az orosz és a török kormányfő szerdán találkozott egymással, akkor szólították fel a líbiai katonai erőket...","id":"20200112_tuzszunet_libiai_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca619a8-f522-4a62-ac6b-fb0947229c90","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_tuzszunet_libiai_kormany","timestamp":"2020. január. 12. 10:37","title":"Putyin és Erdogan felszólítására tűzszünet lesz Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha az autógyártás rosszabbul teljesít, akkor rossz hónapja van az ország teljes iparának. Márpedig most ez történik.","shortLead":"Ha az autógyártás rosszabbul teljesít, akkor rossz hónapja van az ország teljes iparának. Márpedig most ez történik.","id":"20200114_Reszletezte_a_KSH_miert_jonnek_rosszabb_szamok_a_magyar_iparrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ade9ea1-da5c-48c7-957f-ad84e13003f4","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Reszletezte_a_KSH_miert_jonnek_rosszabb_szamok_a_magyar_iparrol","timestamp":"2020. január. 14. 09:52","title":"Részletezte a KSH, miért jönnek rosszabb számok a magyar iparról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307678ca-6af4-43d7-ab99-56b0b521e512","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztonsági rendszerek és a menekülőutak hiányosak, az alagutak az Európai Unió legminimálisabb biztonsági követelményeinek sem felelnek meg - állítja egy tanulmány. ","shortLead":"A biztonsági rendszerek és a menekülőutak hiányosak, az alagutak az Európai Unió legminimálisabb biztonsági...","id":"20200112_Veszelyesek_az_olaszorszagi_autopalyaalagutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=307678ca-6af4-43d7-ab99-56b0b521e512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f463d990-8242-43ed-88a2-94278b51f8db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Veszelyesek_az_olaszorszagi_autopalyaalagutak","timestamp":"2020. január. 12. 11:27","title":"Veszélyesek az olaszországi autópálya-alagutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b5ca9f-c740-4eb6-bbf0-e7b4d2e82bd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónappal a Samsung bemutatója előtt valaki kiszivárogtatott egy fotót az érkező S-sorozat egyik 5G-képes modelljéről.","shortLead":"Szűk egy hónappal a Samsung bemutatója előtt valaki kiszivárogtatott egy fotót az érkező S-sorozat egyik 5G-képes...","id":"20200113_samsung_galaxy_s20_plus_5g_telefon_kiszivargott_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b5ca9f-c740-4eb6-bbf0-e7b4d2e82bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610715ec-894a-4831-9ed3-9d6cafcd691c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_samsung_galaxy_s20_plus_5g_telefon_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. január. 13. 13:03","title":"Kiszivárgott egy fotó: így nézhet ki a Samsung Galaxy S20+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca8c3d9-d1ff-4e9b-aec9-00729607467e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","timestamp":"2020. január. 12. 12:03","title":"Ez történt: lenyűgöző képeket tettek közzé az Avatar 2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már Anna hercegnő és Eduárd herceg is beszállt az üzengetésbe.","shortLead":"Most már Anna hercegnő és Eduárd herceg is beszállt az üzengetésbe.","id":"20200113_A_Buckinghampalotaban_kezd_elfajulni_a_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e351162-fa0a-463f-a7cf-bfe2c84bd0e3","keywords":null,"link":"/elet/20200113_A_Buckinghampalotaban_kezd_elfajulni_a_vita","timestamp":"2020. január. 13. 09:06","title":"Kezd elfajulni a vita a Buckingham-palotában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","shortLead":"A fiú rögtön megszökött, ahogy kikerült a verekedésről szóló videó.","id":"20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8e90d9-aaa9-4e20-923c-ae6868fcaa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztattak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_17_eves_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 13. 13:37","title":"Letartóztatták a kaposvári gyermekotthonban történt bántalmazás 17 éves gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","shortLead":"A NAV 443 millió forintnál is többet követel a furcsa nevű cégtől.","id":"20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1201707-6872-4e10-8151-b803d0f12628","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Meszaros__Felcut_Kftre_kereszteltek_a_ceget_majd_elcsaltak_160_millio_forint_adot","timestamp":"2020. január. 14. 07:34","title":"Mészáros & Felcut Kft.-re keresztelték a céget, majd elcsaltak 160 millió forint adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]