[{"available":true,"c_guid":"269f7791-61a6-4bd3-a98e-3c714be25127","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az átadón a kormány bírálta a városvezetést, és arról beszélt: akkor lesz vasúti kapcsolat a reptér felé, ha az EU ad rá pénzt.","shortLead":"Az átadón a kormány bírálta a városvezetést, és arról beszélt: akkor lesz vasúti kapcsolat a reptér felé, ha az EU ad...","id":"20200115_Bezar_a_hirhedt_ferihegyi_badogkaram_itt_az_uj_csarnok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=269f7791-61a6-4bd3-a98e-3c714be25127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df46b641-1a31-44b6-980b-b14bec0af364","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Bezar_a_hirhedt_ferihegyi_badogkaram_itt_az_uj_csarnok__video","timestamp":"2020. január. 15. 16:22","title":"Bezár a hírhedt ferihegyi bádogkarám, itt az új csarnok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97007af-59b7-4825-8c6d-0c01c3b7605a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereskedés kamerája felvette az egészet.","shortLead":"A kereskedés kamerája felvette az egészet.","id":"20200114_Video_Kihajtott_az_autokereskedesbol_az_uj_kocsival__egyenest_az_elso_fanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d97007af-59b7-4825-8c6d-0c01c3b7605a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee0c8ea-bc7e-402d-878d-bd2288011a2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_Video_Kihajtott_az_autokereskedesbol_az_uj_kocsival__egyenest_az_elso_fanak","timestamp":"2020. január. 14. 15:12","title":"Videó: Kihajtott az autókereskedésből az új kocsival – egyenest az első fának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2faeda71-4d60-4b2e-ba0f-b7d12d71447d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta év eleji sajtótájékoztatóját.","shortLead":"A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta év eleji...","id":"20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_orosz_kormany_orosz_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2faeda71-4d60-4b2e-ba0f-b7d12d71447d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85cd040-1186-4229-be7b-fa72a376ae2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_orosz_kormany_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. január. 15. 14:47","title":"Lemondott az orosz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát, a vételár kiegyenlítése hétfőn megtörtént - tájékoztatta a Master Good az MTI-t.","shortLead":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát...","id":"20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca385538-99ef-4bb7-b53b-b87f42413477","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","timestamp":"2020. január. 14. 04:53","title":"Megvette a magyar Master Good a Ságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt esztendőben minden korábbinál több SUV talált gazdára Németországban. ","shortLead":"Az elmúlt esztendőben minden korábbinál több SUV talált gazdára Németországban. ","id":"20200114_mindent_elarasztanak_a_divatterepjarok_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed8a2d9-3ee8-4fd8-9dd4-e1cdb25cd9c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_mindent_elarasztanak_a_divatterepjarok_suv","timestamp":"2020. január. 14. 07:59","title":"Mindent elárasztanak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e277e871-03e1-4e91-9863-a87afb7d1369","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg a hallgató szigorlatot írt, a kisfia is behatóan tanulmányozta a feladatlapot.","shortLead":"Amíg a hallgató szigorlatot írt, a kisfia is behatóan tanulmányozta a feladatlapot.","id":"20200115_Het_honapos_kisfiaval_vizsgazott_egy_anyuka_az_ELTEn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e277e871-03e1-4e91-9863-a87afb7d1369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c644d473-2e06-46c2-a04b-c238ce261946","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Het_honapos_kisfiaval_vizsgazott_egy_anyuka_az_ELTEn","timestamp":"2020. január. 15. 16:51","title":"Hét hónapos kisfiával vizsgázott egy anyuka az ELTE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb62b1d-ac2f-4b50-9d18-e788f4a30ccd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóval nagyobb lett a 2019-es infláció, mint amit a kormány tervezett.","shortLead":"Jóval nagyobb lett a 2019-es infláció, mint amit a kormány tervezett.","id":"20200114_Brutalis_serteshusdragulassal_ert_veget_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb62b1d-ac2f-4b50-9d18-e788f4a30ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d96ae8f-a25b-4679-b965-3658eb0b60cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Brutalis_serteshusdragulassal_ert_veget_2019","timestamp":"2020. január. 14. 09:22","title":"Brutális sertéshúsdrágulással ért véget 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem fotó, hanem egy lista került ki az internetre arról, milyen specifikációval érkezhet a Samsung legerősebb csúcsmobilja.","shortLead":"Ezúttal nem fotó, hanem egy lista került ki az internetre arról, milyen specifikációval érkezhet a Samsung legerősebb...","id":"20200114_samsung_galaxy_s20_ultra_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6a89ef-2868-432e-80c5-a983af0b84ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_samsung_galaxy_s20_ultra_specifikacio","timestamp":"2020. január. 14. 08:37","title":"Ha igaz, amit a Samsungról pletykálnak, brutális mobil lesz a Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]