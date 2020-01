Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25bb2c8c-0780-4b1c-b440-16d216b978de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonhárom év után távozik a Hunguest Hotels eddigi vezérigazgatója.","shortLead":"Huszonhárom év után távozik a Hunguest Hotels eddigi vezérigazgatója.","id":"20200116_Uj_vezetot_neveztek_ki_Meszarosek_szallodalancanak_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25bb2c8c-0780-4b1c-b440-16d216b978de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4952e6-e5e8-479b-a7d0-f6d66871c6ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_Uj_vezetot_neveztek_ki_Meszarosek_szallodalancanak_elere","timestamp":"2020. január. 16. 21:26","title":"Új vezetőt neveztek ki Mészárosék szállodaláncának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 7. része, a téma a média és a kommunikáció.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200117_media_kommunikacio_sorozat_1920_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e812c8-585d-4de1-87ac-c20b969b9852","keywords":null,"link":"/360/20200117_media_kommunikacio_sorozat_1920_2020","timestamp":"2020. január. 17. 10:00","title":"1920-2020: szólt a rádió, mobiltelefonnak hitték, most meg jönnek az okosabbnál okosabb eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekes bejelentéseket tett a BKK.","shortLead":"Érdekes bejelentéseket tett a BKK.","id":"20200116_Atnevezte_a_BKK_az_Eszaki_Jarmujavito_megallot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1392824-4cc9-4838-b2f0-8d94cd05b455","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Atnevezte_a_BKK_az_Eszaki_Jarmujavito_megallot","timestamp":"2020. január. 16. 19:21","title":"Sűrűbben járnak majd este a 9-es buszok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a 2020-as modellévre szánt orosz terepjáró kereskedelmi forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődött a 2020-as modellévre szánt orosz terepjáró kereskedelmi forgalmazása.","id":"20200117_elstartolt_a_legujabb_lada_niva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9f58d9-acf0-403c-b9e2-c9fade200135","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_elstartolt_a_legujabb_lada_niva","timestamp":"2020. január. 17. 06:41","title":"Elstartolt a legújabb Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban már felfüggesztettet kapott a gyújtogató, mert kalapáccsal ütötte meg az anyját.","shortLead":"Korábban már felfüggesztettet kapott a gyújtogató, mert kalapáccsal ütötte meg az anyját.","id":"20200116_Ragyujtotta_egy_ferfi_az_ismeroseire_a_lakokocsit_mert_csunyan_beszeltek_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f3eacb0-32e1-422f-9397-09be24776451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce96263d-4766-4009-b979-251ee4ca2977","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Ragyujtotta_egy_ferfi_az_ismeroseire_a_lakokocsit_mert_csunyan_beszeltek_vele","timestamp":"2020. január. 16. 20:40","title":"Rágyújtotta egy férfi az ismerőseire a lakókocsit, mert csúnyán beszéltek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Órákig korlátozzák a forgalmat.","shortLead":"Órákig korlátozzák a forgalmat.","id":"20200117_Robbanotestet_talaltak_Szolnokon_orakig_korlatozzak_a_forgalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b64336-8bec-4460-a0f2-998f39821de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Robbanotestet_talaltak_Szolnokon_orakig_korlatozzak_a_forgalmat","timestamp":"2020. január. 17. 17:41","title":"Világháborús bombát találtak Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd8f47d-6b11-4faa-acc9-919da0f6986e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mojo Vision olyan kontaktlencsét fejlesztett, amellyel viselője egy sor szuperképességhez jut. A találmány a kiterjesztett valóságot használja.","shortLead":"A Mojo Vision olyan kontaktlencsét fejlesztett, amellyel viselője egy sor szuperképességhez jut. A találmány...","id":"20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_latasjavitas_kiterjesztett_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd8f47d-6b11-4faa-acc9-919da0f6986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f42d78-519a-4e86-b3f3-ef06354cc5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_latasjavitas_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. január. 16. 19:36","title":"Szupererőt ad a szemeknek az új kontaktlencse, a sötétben is lát vele az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df428e5b-43c0-4d31-80a5-3fa32d08bebd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt. Bűnpártolás miatt a férfi fiatalkorú ismerősét is elítéltek.","shortLead":"A férfi 2017 őszén megerőszakolt, majd megölt egy idős asszonyt. Bűnpártolás miatt a férfi fiatalkorú ismerősét is...","id":"20200117_zsambok_gyilkossag_tenyleges_eletfogytiglan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df428e5b-43c0-4d31-80a5-3fa32d08bebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce907bb-e3c5-44b6-a28f-becab23c171e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_zsambok_gyilkossag_tenyleges_eletfogytiglan","timestamp":"2020. január. 17. 17:18","title":"Tényleges életfogytiglant kapott a zsámboki gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]