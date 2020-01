Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindketten aranyérmesek lettek Pekingben.



","shortLead":"Mindketten aranyérmesek lettek Pekingben.



","id":"20200118_Par_perc_alatt_tizezer_dollart_keresett_Hosszu_Katinka_es_Kesely_Ajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb193f0-a32c-403c-baa4-21035f1ca595","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Par_perc_alatt_tizezer_dollart_keresett_Hosszu_Katinka_es_Kesely_Ajna","timestamp":"2020. január. 18. 12:40","title":"Pár perc alatt tízezer dollárt keresett Hosszú Katinka és Késely Ajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30718da-ffcb-4176-aef6-e90a72b2f52d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elődjénél stílusosabb, kényelmesebb és okosabb a második generációs CLA, amit mi egy sportos külcsínű AMG Line csomagos, benzinmotoros változatban fogtunk vallatóra. ","shortLead":"Az elődjénél stílusosabb, kényelmesebb és okosabb a második generációs CLA, amit mi egy sportos külcsínű AMG Line...","id":"20200119_kecskemeti_uj_mercedes_cla_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e30718da-ffcb-4176-aef6-e90a72b2f52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042227eb-3817-4bb8-8d79-0f44f3e38f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_kecskemeti_uj_mercedes_cla_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. január. 19. 11:30","title":"A mi autónk: teszten a kecskeméti új Mercedes CLA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően a világbajnoki ezüstérmes spanyolokat megelőzve nyerte a C csoportot és jutott közvetlenül a negyeddöntőbe a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően...","id":"20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f83eb-7616-4366-81cb-56911f52fd33","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","timestamp":"2020. január. 18. 20:11","title":"Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar válogatott a férfi vízilabda Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Több pénzt kapnak a területi közigazgatásban dolgozók, és visszajön a cafeteria-rendszer is.","shortLead":"Több pénzt kapnak a területi közigazgatásban dolgozók, és visszajön a cafeteria-rendszer is.","id":"20200118_A_kormanynak_is_feltunt_a_kormanyhivatalok_tulterheltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bee5c3-8c7d-4fc2-b062-8e0b33dec470","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_A_kormanynak_is_feltunt_a_kormanyhivatalok_tulterheltsege","timestamp":"2020. január. 18. 09:47","title":"A kormánynak is feltűnt a kormányhivatalok túlterheltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kötött vádalkut Boldog István leleplezésére a kengyeli polgármester, most mégsem lehet a falu első embere, időközi választást kell kiírni.","shortLead":"Hiába kötött vádalkut Boldog István leleplezésére a kengyeli polgármester, most mégsem lehet a falu első embere...","id":"20200118_Megsem_lehet_polgarmester_Kengyelen_a_vadalkut_koto_Nagy_Szilard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9719fac-6352-4e17-a9a3-8bc0363749ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Megsem_lehet_polgarmester_Kengyelen_a_vadalkut_koto_Nagy_Szilard","timestamp":"2020. január. 18. 09:07","title":"Mégsem lehet polgármester Kengyelen a vádalkut kötő Nagy Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A NOB egyik tagja szerint a felfüggesztés lenne a megoldás, amíg tisztázzák a vádakat. Az Aján Tamás vezette szövetség válságtanácskozást tart.","shortLead":"A NOB egyik tagja szerint a felfüggesztés lenne a megoldás, amíg tisztázzák a vádakat. Az Aján Tamás vezette szövetség...","id":"20200119_Kizarnak_az_olimpiarol_a_sulyemelest_a_szovetseg_doppingbotranya_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344b3b2c-5a59-4046-b9d1-4824b0a6c0ca","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Kizarnak_az_olimpiarol_a_sulyemelest_a_szovetseg_doppingbotranya_miatt","timestamp":"2020. január. 19. 16:22","title":"Kizárnák az olimpiáról a súlyemelést a szövetség doppingbotránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A karbantartás alatt a vendégek bemehetnek olyan elzárt területekre is, ahová a hétköznapokban nincs mód.","shortLead":"A karbantartás alatt a vendégek bemehetnek olyan elzárt területekre is, ahová a hétköznapokban nincs mód.","id":"20200118_Ha_szaraz_labbal_jarna_be_a_miskolctapolcai_barlangfurdot_most_itt_az_alkalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85908afb-5ddd-47e3-a23f-f96402ab8385","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Ha_szaraz_labbal_jarna_be_a_miskolctapolcai_barlangfurdot_most_itt_az_alkalom","timestamp":"2020. január. 18. 15:59","title":"Ha száraz lábbal járná be a miskolctapolcai barlangfürdőt, most itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt, hamis rendszámmal közlekedett egy férfi Budaörsön. Ivott is.","shortLead":"Jogosítvány nélkül, eltiltás hatálya alatt, hamis rendszámmal közlekedett egy férfi Budaörsön. Ivott is.","id":"20200118_Erre_a_soforre_a_rendorseg_is_csak_annyit_tudott_mondani_Nem_semmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bda8416-b7b3-4d83-b79b-d5665c68c1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec26f094-78a4-4bd3-b1bc-dbfeef40a080","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_Erre_a_soforre_a_rendorseg_is_csak_annyit_tudott_mondani_Nem_semmi","timestamp":"2020. január. 18. 12:20","title":"Erre a sofőrre a rendőrség is csak annyit tudott mondani, hogy \"nem semmi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]