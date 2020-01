Jogerős a Kétfarkú győzelme, Strasbourg nekik adott igazat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar kérdéssor egyik feladata kezdett internetes karrierbe a közösségi médiában. Mutatjuk, miről is van szó. ","shortLead":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar...","id":"20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c4c56c-af3d-4269-9625-6fc9789275d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"Ez a feladat váltotta ki a legnagyobb visszhangot a gimnáziumi felvételin - ön tudja a megfejtést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cfd933-9320-4049-90fa-1af451895b87","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Évről évre többet költ a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda \"kormányzati kommunikációra\". 2020 végére a végösszeg a 133 milliárd forintot is meghaladhatja. ","shortLead":"Évről évre többet költ a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda \"kormányzati kommunikációra\". 2020 végére...","id":"20200120_miniszterelnoki_kabinetiroda_zarszamadas_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cfd933-9320-4049-90fa-1af451895b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0261b47c-e4ea-4563-9fd8-0bf05cd055c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_miniszterelnoki_kabinetiroda_zarszamadas_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2020. január. 20. 06:30","title":"Csaknem 100 milliárdot költhetett Rogán Antal tárcája kormánypropagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60058b79-f148-4bf3-a32d-c01c5f7e5b85","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kér a kötelező kvótákból, de úgy véli, hogy Lengyelországnak be kell fogadnia menekülteket, különben nem számíthat Brüsszel segítségére. Varsó liberális polgármesterét, Rafal Trzaskowskit generációja egyik legígéretesebb politikusaként tartják számon.","shortLead":"Nem kér a kötelező kvótákból, de úgy véli, hogy Lengyelországnak be kell fogadnia menekülteket, különben nem számíthat...","id":"202003_rafal_trzaskowski_liberalis_varsoi_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60058b79-f148-4bf3-a32d-c01c5f7e5b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e951bd-da21-4623-9eec-01ff1e235b0f","keywords":null,"link":"/360/202003_rafal_trzaskowski_liberalis_varsoi_polgarmester","timestamp":"2020. január. 19. 09:00","title":"Karácsonnyal együtt küzd a populizmus ellen Varsó liberális polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el egy kifejlett aligátort. Egy kisebb példányt viszont 24 óra alatt eltüntettek.","shortLead":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el...","id":"20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6bb25-bbae-499b-b337-788875f6d9dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","timestamp":"2020. január. 19. 11:08","title":"Videó: Feneketlen bendőjű, csontevő \"rémségekre\" bukkantak a tenger fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk az ausztrál dohányosoknak ősztől.","shortLead":"Mélyen a zsebükbe kell majd nyúlniuk az ausztrál dohányosoknak ősztől.","id":"20200120_dohanyzas_dohanyaru_aremeles_cigaretta_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813d555b-fe5b-491b-ad51-6189dc4fc3ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_dohanyzas_dohanyaru_aremeles_cigaretta_ausztralia","timestamp":"2020. január. 20. 16:40","title":"Tízezer forintra drágul a cigaretta Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem válaszolt érdemben Matolcsy György arra az ellenzéki képviselői kérdésre, hogy miért vette meg a Magyar Nemzeti Bank kétszer is ugyanazt az épületet a Budai Várban. részletekről az RTL Klub híradója is beszámolt.","shortLead":"Nem válaszolt érdemben Matolcsy György arra az ellenzéki képviselői kérdésre, hogy miért vette meg a Magyar Nemzeti...","id":"20200119_Ketszer_vette_meg_a_Magyar_Nemzeti_Bank_ugyanazt_az_epuletet_a_Budai_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b73137-d013-4a24-8573-68aa30df741e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200119_Ketszer_vette_meg_a_Magyar_Nemzeti_Bank_ugyanazt_az_epuletet_a_Budai_Varban","timestamp":"2020. január. 19. 20:03","title":"Kétszer vette meg a Magyar Nemzeti Bank ugyanazt az épületet a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fceffb92-992e-41b9-adb9-00bdf986d2c4","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra a kérdésre, hogy milyen a magyar filmgyártás az egy évvel ezelőtt elhunyt Andy Vajna nélkül, legkorábban idén vagy jövőre fogunk tudni válaszolni. A filmeknél a döntéstől a bemutatóig akár két-három év is eltelhet, így a tavaly mozikba kerülő és a jelenleg is készülő alkotások még mind a Vajna-rendszer filmjeinek tekinthetők. Megnéztük, mit értek el. ","shortLead":"Arra a kérdésre, hogy milyen a magyar filmgyártás az egy évvel ezelőtt elhunyt Andy Vajna nélkül, legkorábban idén vagy...","id":"20200119_Hogy_teljesitettek_a_Vajnaera_utolso_produkcioi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fceffb92-992e-41b9-adb9-00bdf986d2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb270ca6-9cef-4ea8-adca-0a0e6846ba24","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Hogy_teljesitettek_a_Vajnaera_utolso_produkcioi","timestamp":"2020. január. 19. 19:50","title":"Hogy teljesítettek a Vajna-korszak utolsó produkciói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi adósságát törlesztette az Apple az AirPods Pro aktív zajszűrésével, azonban mintha nem stimmelne vele valami, legalábbis a frissítések után.","shortLead":"Régi adósságát törlesztette az Apple az AirPods Pro aktív zajszűrésével, azonban mintha nem stimmelne vele valami...","id":"2020020_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_rossz_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251e9c3b-f67a-4dd6-8471-8c04fe07055a","keywords":null,"link":"/tudomany/2020020_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_rossz_frissites","timestamp":"2020. január. 20. 11:03","title":"Minden frissítéssel romlik az AirPods Pro zajszűrése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]