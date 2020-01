Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4139fe96-f81b-4efe-a348-642507ec529d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg hatodik ágának számító űrparancsnokság logója nagyon ismerős lehet a Star Trek rajongóinak.","shortLead":"Az amerikai hadsereg hatodik ágának számító űrparancsnokság logója nagyon ismerős lehet a Star Trek rajongóinak.","id":"20200127_donald_trump_urhadero_urparancsnoksag_logo_space_force_amerikai_hadsereg_star_trek_csillagflotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4139fe96-f81b-4efe-a348-642507ec529d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a6aa6-9716-4a88-be56-646a011b28ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_donald_trump_urhadero_urparancsnoksag_logo_space_force_amerikai_hadsereg_star_trek_csillagflotta","timestamp":"2020. január. 27. 08:33","title":"Trump bemutatta az amerikai űrhaderő logóját, azonnal felbolydult az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480e6ad6-a7bf-496f-b41d-9607f1bcfd43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte holland miniszterelnök kormánya nevében bocsánatot kért a zsidóktól vasárnap a zsidók második világháború alatti hollandiai üldöztetéséért.

","shortLead":"Mark Rutte holland miniszterelnök kormánya nevében bocsánatot kért a zsidóktól vasárnap a zsidók második világháború...","id":"20200126_A_holland_miniszterelnok_bocsanatot_kert_a_zsidoktol_a_holokauszt_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=480e6ad6-a7bf-496f-b41d-9607f1bcfd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b23416-3f77-4cbb-b00f-732a1ee52fe5","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_A_holland_miniszterelnok_bocsanatot_kert_a_zsidoktol_a_holokauszt_miatt","timestamp":"2020. január. 26. 18:50","title":"A holland miniszterelnök bocsánatot kért a zsidóktól a holokauszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574c29e-ad1a-4773-93b5-a354d1b6c28c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem tudni, mikor támadnának és honnan jönnének, mindenesetre az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásával a szakértők igyekeznek felkészülni akár természetes, akár emberkéz alkotta új kórokozók megjelenésére. ","shortLead":"Nem tudni, mikor támadnának és honnan jönnének, mindenesetre az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásával...","id":"20200125_koronavirus_X_disease_Global_Virome_Projekt_who_Clade_X_pandemia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6574c29e-ad1a-4773-93b5-a354d1b6c28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3719c7-c10a-4d67-84a4-af38a08bab16","keywords":null,"link":"/360/20200125_koronavirus_X_disease_Global_Virome_Projekt_who_Clade_X_pandemia","timestamp":"2020. január. 26. 11:00","title":"A koronavírusból is nagy baj lehet, de az „X betegség“ meg nagyobb fenyegetés lenne ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ideiglenes intézkedés a vírus miatt.","shortLead":"Ideiglenes intézkedés a vírus miatt.","id":"20200126_Koronavirus_betiltottak_a_vadhus_ertekesiteset_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79496ccf-08a3-4889-aef8-8ebe2b783ef7","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Koronavirus_betiltottak_a_vadhus_ertekesiteset_Kinaban","timestamp":"2020. január. 26. 10:25","title":"Koronavírus: betiltották a vadhús értékesítését Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Már több tucat halottja és több ezer fertőzöttje van a kínai Vuhan városából indult koronavírus-járványnak. A vírus egyre könnyebben terjed, Kínában nemcsak Vuhant, az egész tartományt lezárták. A kínai közösségek világszerte lemondták a kínai újév alkalmából tervezett ünnepségeket. Ferenc pápa a járványról beszélt szokásos heti áldásában.

","shortLead":"Már több tucat halottja és több ezer fertőzöttje van a kínai Vuhan városából indult koronavírus-járványnak. A vírus...","id":"20200126_Koronavirus_56_halott_2000_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f082e42-cf35-4855-9a51-e39900dfd623","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Koronavirus_56_halott_2000_fertozott","timestamp":"2020. január. 26. 15:15","title":"Gyorsulhat a koronavírus terjedése, posztapokaliptikus táj lett Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az USA-ban már négy koronavírussal fertőzött beteget azonosítottak. Kínában a betegségnek már 56 halálos áldozata van, világszerte kétezer ember betegedett meg.

","shortLead":"Az USA-ban már négy koronavírussal fertőzött beteget azonosítottak. Kínában a betegségnek már 56 halálos áldozata van...","id":"20200126_Ujabb_koronavirusos_beteget_talaltak_az_USAban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da89483-bd95-4687-9258-c28190824625","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Ujabb_koronavirusos_beteget_talaltak_az_USAban","timestamp":"2020. január. 26. 21:59","title":"Újabb koronavírusos beteget találtak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12daa799-094b-4e07-abb0-6ea3781a127d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási türelemjáték révén végül két óra alatt sikerült többé-kevésbé normális kinézetűre megsütnie egy csokis kekszet a Nemzetközi Űrállomás (ISS) egyik asztronautájának, aki ezzel elsőként sütött nyers alapanyagból ennivalót az űrben.","shortLead":"Óriási türelemjáték révén végül két óra alatt sikerült többé-kevésbé normális kinézetűre megsütnie egy csokis kekszet...","id":"20200125_nemzetkozi_urallomas_csokis_keksz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12daa799-094b-4e07-abb0-6ea3781a127d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e094dda-7931-4ef3-bc87-500b748646c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_nemzetkozi_urallomas_csokis_keksz","timestamp":"2020. január. 25. 12:03","title":"130 perc és rengeteg türelem kellett az első űrkeksz megsüléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új termékek jöhetnek, és a diákhitel maximumát is megemelhetik.","shortLead":"Új termékek jöhetnek, és a diákhitel maximumát is megemelhetik.","id":"20200127_Valtoztatasokra_keszulnek_a_Diakhitelnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562b604b-7e3d-41a7-8c9d-c464d928be7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Valtoztatasokra_keszulnek_a_Diakhitelnel","timestamp":"2020. január. 27. 05:40","title":"Változtatásokra készülnek a Diákhitelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]