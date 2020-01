Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek optimizmusa is csökkent, hatéves mélypontjára.\r

","shortLead":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek...","id":"20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd8019-691a-4c72-bb2a-057af195814f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","timestamp":"2020. január. 27. 05:45","title":"Másfél éve nem mért ilyen alacsony fogyasztói bizalmat a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem. A külügy hat magyarról tud, akik a lezárt tartományban ragadtak, közülük csak egy akar visszatérni Magyarországra.

","shortLead":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem...","id":"20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc70fc8b-7514-4222-8ef6-7461d058458d","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","timestamp":"2020. január. 26. 18:35","title":"Az egyik vuhani magyar elmesélte, milyen a koronavírus-katasztrófában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság.","shortLead":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon...","id":"20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abd1a8c-9e90-422f-8d2f-64fd77d7be06","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","timestamp":"2020. január. 27. 10:39","title":"HVG-plakátok: első fokon nyertünk a Mahir Cityposterrel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éven át félszáz műtárgyat lopott el a gyűjteményből. ","shortLead":"Egy éven át félszáz műtárgyat lopott el a gyűjteményből. ","id":"20200128_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_fomuzeologus_aki_eladta_a_rabizott_mutargyakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435f228f-5750-43bb-bd56-41926e8d2ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_fomuzeologus_aki_eladta_a_rabizott_mutargyakat","timestamp":"2020. január. 28. 12:26","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a főmuzeológus, aki eladta a rábízott műtárgyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tavaly novemberben hallgatták ki őket.","shortLead":"Még tavaly novemberben hallgatták ki őket.","id":"20200127_borkai_zsolt_ugy_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bdef52-93e0-4095-8c45-bc4a89bf93a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_borkai_zsolt_ugy_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","timestamp":"2020. január. 27. 15:53","title":"Öt gyanúsítottja van a Borkai körüli ügyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában szükséghelyzet van, világméretű egészségügyi válságról nincs szó.","shortLead":"Kínában szükséghelyzet van, világméretű egészségügyi válságról nincs szó.","id":"20200127_koronavirus_who_kina_vuhan_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0119a40a-2a0b-4db9-8d35-b01114c3d594","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_koronavirus_who_kina_vuhan_jarvany","timestamp":"2020. január. 27. 18:23","title":"WHO: Nemzetközi szinten is magas a koronavírus veszélyessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már legalább 80 halottról tudni, és közel ötszázan vannak válságos állapotban. És ezek csak azok a számok, amelyeket Kína hivatalosan beismer.","shortLead":"Már legalább 80 halottról tudni, és közel ötszázan vannak válságos állapotban. És ezek csak azok a számok, amelyeket...","id":"20200127_Koronavirus_egy_nap_alatt_megduplazodott_a_fertozesgyanus_esetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b5cdac-05af-47b4-ba5e-e0cfc31901db","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_Koronavirus_egy_nap_alatt_megduplazodott_a_fertozesgyanus_esetek_szama","timestamp":"2020. január. 27. 05:26","title":"Koronavírus: egy nap alatt megduplázódott a fertőzésgyanús esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52c140-d97d-48df-bbc0-aae8243c4dd7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Remélhetőleg csak retorikai túlkapás marad Donald Trump amerikai elnök azon ijesztő üzenete, hogy a jövőben a teheráni csapások megtorlásául az USA iráni kulturális helyeket is megtámadhat. A páratlan iráni történelmi emlékek elpusztítása háborús bűn és barbár cselekedet lenne.","shortLead":"Remélhetőleg csak retorikai túlkapás marad Donald Trump amerikai elnök azon ijesztő üzenete, hogy a jövőben a teheráni...","id":"202004__irani_kultura__24_vilagorokseg__otezer_ev__okorban_nagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac52c140-d97d-48df-bbc0-aae8243c4dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1de3096-fc98-421e-9e42-bd783073ffe5","keywords":null,"link":"/360/202004__irani_kultura__24_vilagorokseg__otezer_ev__okorban_nagy","timestamp":"2020. január. 27. 13:00","title":"22 világörökségi helyszín, amit Trump bombázni akart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]