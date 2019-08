Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad4b4b94-3ab3-434b-a901-dc3b6838df49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél kilónál is több kábítószergyanús anyagot és több százezer forintot találtak egy óbudai drogdíler lakásán.","shortLead":"Fél kilónál is több kábítószergyanús anyagot és több százezer forintot találtak egy óbudai drogdíler lakásán.","id":"20190828_Egymillio_forint_erteku_drogot_szimatolt_ki_egy_rendorkutya_az_etelhordokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad4b4b94-3ab3-434b-a901-dc3b6838df49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918660eb-081f-4dad-96eb-9942394aec72","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Egymillio_forint_erteku_drogot_szimatolt_ki_egy_rendorkutya_az_etelhordokban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:11","title":"Egymillió forint értékű drogot szimatolt ki egy rendőrkutya az ételhordókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több száz alvállalkozó segítségével elemezte a Messenger-beszélgetéseket a Facebook. A cég akkor tagadta, hogy európai felhasználók is érintettek lennének a botrányában, ám a Politico most arról ír: EU-s országokból származó hangmintákat is rögzítettek.","shortLead":"Több száz alvállalkozó segítségével elemezte a Messenger-beszélgetéseket a Facebook. A cég akkor tagadta, hogy európai...","id":"20190828_facebook_hallgatozas_messenger_europai_felhasznalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3caeb85-8bc7-4b1c-88f7-5230c9291e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_facebook_hallgatozas_messenger_europai_felhasznalok","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:03","title":"Most derült ki: európaiak is érintettek a Facebook lehallgatós botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester előbb bejelentette, amit a Budapesti Közlekedési Központ tizenegy napja közölt, majd az ellenzékkel foglalkozott a Hír Tv-ben.","shortLead":"A főpolgármester előbb bejelentette, amit a Budapesti Közlekedési Központ tizenegy napja közölt, majd az ellenzékkel...","id":"20190827_tarlos_istvan_hir_tv_ellenzek_kampany_szdsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734af77e-dd7d-4a7e-af1a-76e25e3fe18d","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_tarlos_istvan_hir_tv_ellenzek_kampany_szdsz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 22:11","title":"Tarlós bosszúra szomjas volt SZDSZ-eseket lát az ellenzék kampánya mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a454946-8ac8-41d7-8d56-5299caf92390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásos unokázós csalásnak indult, de hamar kiderült, hogy egy egész szervezet áll mögötte. ","shortLead":"A szokásos unokázós csalásnak indult, de hamar kiderült, hogy egy egész szervezet áll mögötte. ","id":"20190828_Otfos_banda_csalt_ki_hatmillio_forintot_egy_83_eves_nagymamatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a454946-8ac8-41d7-8d56-5299caf92390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eef6168-5df0-442f-843b-86ba0b7b3e56","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Otfos_banda_csalt_ki_hatmillio_forintot_egy_83_eves_nagymamatol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:27","title":"Ötfős banda csalt ki hatmillió forintot egy 83 éves nagymamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4812f35-8515-4ebb-a520-165172d06e35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn megnyíltak a World of Warcraft Classic szerverei, és a játékosok végre beléphettek a Blizzard fantáziavilágába. Az érdeklődés a program első verziójához hasonló.","shortLead":"Hétfőn megnyíltak a World of Warcraft Classic szerverei, és a játékosok végre beléphettek a Blizzard fantáziavilágába...","id":"20190827_world_of_warcraft_classic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4812f35-8515-4ebb-a520-165172d06e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b37bd6e-d14d-4e1e-889c-f0edbb30c562","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_world_of_warcraft_classic","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:03","title":"Annyian léptek be a Blizzard régi/új sikerjátékába, hogy a felhasználóknak sorba kellett állniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Behozhatatlan előnyre tett szert a sorozatban, de még egy versenyen el kell indulnia, hogy hivatalos legyen a győzelme. ","shortLead":"Behozhatatlan előnyre tett szert a sorozatban, de még egy versenyen el kell indulnia, hogy hivatalos legyen a győzelme. ","id":"20190828_rasovszky_kristof_nyiltvizi_uszas_olasz_anna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b493ea-310a-43fa-9c07-9614f383e574","keywords":null,"link":"/sport/20190828_rasovszky_kristof_nyiltvizi_uszas_olasz_anna","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:57","title":"Rasovszky megnyerte a nyíltvízi világkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet munkatársai azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondtak.","shortLead":"Az intézet munkatársai azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondtak.","id":"20190827_schmidt_maria_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_felmondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ec151c-cebc-4aad-9392-d984e5ea63b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_schmidt_maria_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_felmondas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:36","title":"Megpuccsolták Schmidt Máriát a XXI. Század Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatásos őrmester kocsijából kiszólva kért útbaigazítást nőktől, miközben a nemi szervét mutogatta.","shortLead":"A hivatásos őrmester kocsijából kiszólva kért útbaigazítást nőktől, miközben a nemi szervét mutogatta.","id":"20190828_szemeremsertes_vetsege_katona_ormester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff247c5a-1ea8-4783-90f7-e92d889cf86d","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_szemeremsertes_vetsege_katona_ormester","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:11","title":"Szeméremsértő katona ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]