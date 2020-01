Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd2ec75b-ea28-4047-b459-a4926b4ed5cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állatorvosok felügyelték a procedúrát, és végül sikerült megmenteni az állatot.","shortLead":"Állatorvosok felügyelték a procedúrát, és végül sikerült megmenteni az állatot.","id":"20200128_Egy_honapig_uritette_magabol_egy_teknos_a_muanyag_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd2ec75b-ea28-4047-b459-a4926b4ed5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a7a288-93e1-4792-9cd4-3985448ec206","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Egy_honapig_uritette_magabol_egy_teknos_a_muanyag_szemetet","timestamp":"2020. január. 28. 11:29","title":"Egy hónapig ürítette magából egy teknős a műanyag szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vezető pozíciójú gazdasági szereplőket kérdezett a HVG Extra Business arról, mi tesz valakit kiemelkedő vezetővé. Cikkünkben ebből a gyűjtésből szemezgetünk néhány gondolatot.","shortLead":"Vezető pozíciójú gazdasági szereplőket kérdezett a HVG Extra Business arról, mi tesz valakit kiemelkedő vezetővé...","id":"20200128_Mitol_jo_egy_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0083a4-e85c-44c1-a6c4-8c435d3992a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200128_Mitol_jo_egy_vezeto","timestamp":"2020. január. 28. 14:15","title":"Főnökmustra: mitől lesz valaki jó vezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","shortLead":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","id":"20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceee65-f5fc-4682-a6aa-797bb697f6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","timestamp":"2020. január. 28. 20:07","title":"Átneveztek egy New York-i metrómegállót Kobe Bryant rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e1db43-3e37-4686-9361-e366510b7b7b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Épülhetünk, növekedhetünk általa. De csak idővel.","shortLead":"Épülhetünk, növekedhetünk általa. De csak idővel.","id":"20200128_Ha_nem_szakad_bele_tenylegesen_a_szivunk_a_szakitas_a_javunkat_szolgalhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56e1db43-3e37-4686-9361-e366510b7b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44321d84-59ad-4edf-8dc4-1b4364e62e0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200128_Ha_nem_szakad_bele_tenylegesen_a_szivunk_a_szakitas_a_javunkat_szolgalhatja","timestamp":"2020. január. 28. 12:15","title":"Ha nem szakad bele ténylegesen a szívünk, a szakítás a javunkat szolgálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527490b0-8ad4-4bcc-a308-cce4096ce39b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihasználta volna a koronavírus miatti keresletnövekedést.","shortLead":"Kihasználta volna a koronavírus miatti keresletnövekedést.","id":"20200129_Megbuntettek_egy_kinai_boltot_mert_megemelte_a_szajmaszk_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=527490b0-8ad4-4bcc-a308-cce4096ce39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294eff9-eeea-44e0-9c43-703036853fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Megbuntettek_egy_kinai_boltot_mert_megemelte_a_szajmaszk_arat","timestamp":"2020. január. 29. 05:50","title":"Megbüntettek egy kínai boltot, mert megemelte a szájmaszk árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd126347-014b-4129-8411-db405686ffcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta életét vesztette.","shortLead":"A pilóta életét vesztette.","id":"20200127_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd126347-014b-4129-8411-db405686ffcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baf5529-f830-47dc-bff7-5d79f6517cd3","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_Lezuhant_egy_katonai_helikopter_Horvatorszagban","timestamp":"2020. január. 27. 15:18","title":"Lezuhant egy katonai helikopter Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korcsolyázásra kellett neki a pénz.","shortLead":"Korcsolyázásra kellett neki a pénz.","id":"20200128_Tizeves_kessel_rablas_Kobanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3cceaf-f24d-414e-8aa6-4e6a6b2d477d","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Tizeves_kessel_rablas_Kobanya","timestamp":"2020. január. 28. 08:45","title":"Tízéves fiú késsel rabolt ki egy fiatal lányt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby Sharing.","shortLead":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby...","id":"20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc2ee5-9c7d-4bac-a735-12589428c2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 18:03","title":"Hasznos új funkció jön Androidra, már videó is van róla, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]