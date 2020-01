Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állástalanok több mint negyede már a 15-24 évesek közül kerül ki, miközben egyre többen mennek külföldre.","shortLead":"Az állástalanok több mint negyede már a 15-24 évesek közül kerül ki, miközben egyre többen mennek külföldre.","id":"20200130_Egyre_tobb_a_munkanelkuli_fiatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8c5a4a-eac2-4e70-9c84-6ed72c9c2e6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Egyre_tobb_a_munkanelkuli_fiatal","timestamp":"2020. január. 30. 11:26","title":"Egyre több a munkanélküli fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 60 éves nőt vettek őrizetbe a salgótarjáni rendőrök, a Karancskesziben élő asszony új pszichoaktív anyaggal kereskedett.","shortLead":"Egy 60 éves nőt vettek őrizetbe a salgótarjáni rendőrök, a Karancskesziben élő asszony új pszichoaktív anyaggal...","id":"20200129_Hatvaneves_no_arulta_a_drogot_Nogradban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21edbe47-3614-424b-b74b-b445ca3a8132","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Hatvaneves_no_arulta_a_drogot_Nogradban","timestamp":"2020. január. 29. 11:41","title":"Hatvanéves nő árulta a varázsdohányt Karancskesziben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntöttek a Fővárosi Közgyűlés ülésén arról, hogy csökkentik a felújítás költségeit.","shortLead":"Döntöttek a Fővárosi Közgyűlés ülésén arról, hogy csökkentik a felújítás költségeit.","id":"20200129_Mindenkeppen_felujitanak_Karacsonyek_a_Lanchidat_de_faragnanak_a_koltsegeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9a1487-e204-4171-af7a-2495e9c002fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Mindenkeppen_felujitanak_Karacsonyek_a_Lanchidat_de_faragnanak_a_koltsegeken","timestamp":"2020. január. 29. 12:58","title":"Karácsonyék akár az alagút nélkül is felújítanák a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7a0588-8beb-41d6-a8ec-1774769e506f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már nem működő űreszközök között mindössze 47 méter volt, amikor elhaladtak egymás mellett.","shortLead":"A már nem működő űreszközök között mindössze 47 méter volt, amikor elhaladtak egymás mellett.","id":"20200130_muhold_utkozes_egyesult_allamok_urszemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de7a0588-8beb-41d6-a8ec-1774769e506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc55f65-5379-4da6-839d-439155b08e6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_muhold_utkozes_egyesult_allamok_urszemet","timestamp":"2020. január. 30. 07:21","title":"Kis híján összeütközött két műhold az Egyesült Államok fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közfoglalkoztatottak száma 24 ezerrel csökkent.","shortLead":"A közfoglalkoztatottak száma 24 ezerrel csökkent.","id":"20200129_45_millioan_dolgoznak_155_ezer_munkanelkuli_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07903d3-2df7-42c5-b5fb-5688e31d9881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_45_millioan_dolgoznak_155_ezer_munkanelkuli_van","timestamp":"2020. január. 29. 10:48","title":"4,5 millióan dolgoznak, 155 ezer munkanélküli van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19017ca-4849-41c0-b4b8-34e4dd543764","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétségbeesetten próbálta tartani a polcot egy boltos, hogy megmentse az italkészletet.","shortLead":"Kétségbeesetten próbálta tartani a polcot egy boltos, hogy megmentse az italkészletet.","id":"20200129_Megprobalta_megallitani_a_foldrengest_egy_ferfi_egy_Kajmanszigeteki_italboltban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19017ca-4849-41c0-b4b8-34e4dd543764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3ac3e-ea1e-4ce8-a6a6-bdc072c327d7","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Megprobalta_megallitani_a_foldrengest_egy_ferfi_egy_Kajmanszigeteki_italboltban","timestamp":"2020. január. 29. 13:20","title":"Megpróbálta megállítani a földrengést egy Kajmán-szigeteki italboltos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogták azokat a menekülteket, akiknek sikerült bejutniuk Magyarországra.","shortLead":"Elfogták azokat a menekülteket, akiknek sikerült bejutniuk Magyarországra.","id":"20200129_Buntetoeljaras_indult_a_menekultek_ellen_akik_attortek_a_hataron__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb397fe8-5d4a-44a7-a8b7-36835347828a","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Buntetoeljaras_indult_a_menekultek_ellen_akik_attortek_a_hataron__video","timestamp":"2020. január. 29. 08:34","title":"Büntetőeljárás indult a menekültek ellen, akik áttörtek a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278e84ae-4bea-46bd-8933-97728a6ea1f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden tulajdonságát örökölte: a lobbanékonyságát is, és azt is, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát. ","shortLead":"Minden tulajdonságát örökölte: a lobbanékonyságát is, és azt is, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát. ","id":"20200129_Nagy_Zsolt_Azt_volt_a_legnehezebb_elfogadni_hogy_ugyanolyan_vagyok_mint_az_apam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278e84ae-4bea-46bd-8933-97728a6ea1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005e0708-5441-4a37-ac0f-b69940b8ca97","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Nagy_Zsolt_Azt_volt_a_legnehezebb_elfogadni_hogy_ugyanolyan_vagyok_mint_az_apam","timestamp":"2020. január. 29. 11:22","title":"Nagy Zsolt: Azt volt a legnehezebb elfogadni, hogy ugyanolyan vagyok, mint az apám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]