Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e60b803b-ad8a-4975-a31d-666d6feb58fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Markku Alén és Miki Biasion nevével fémjelzett autó várhatóan 100 millió forint körüli áron cserél gazdát. ","shortLead":"A Markku Alén és Miki Biasion nevével fémjelzett autó várhatóan 100 millió forint körüli áron cserél gazdát. ","id":"20200203_gyermekkori_alom_elado_egy_martinis_lancia_delta_hf_integrale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e60b803b-ad8a-4975-a31d-666d6feb58fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508e0daf-55d8-412b-833c-daf60c403a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_gyermekkori_alom_elado_egy_martinis_lancia_delta_hf_integrale","timestamp":"2020. február. 03. 06:41","title":"Gyermekkori álom: eladó egy martinis Lancia Delta HF Integrale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e863dd-dffc-477d-9911-1d94dda080b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pekingi székhelyű ipari dróngyártó, a TTA ezer drónból álló flottája napi 1000 veszélyeztetett kínai falut permetez le fertőtlenítő hatású folyadékkal.","shortLead":"A pekingi székhelyű ipari dróngyártó, a TTA ezer drónból álló flottája napi 1000 veszélyeztetett kínai falut permetez...","id":"20200203_koronavirus_permetezo_dron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0e863dd-dffc-477d-9911-1d94dda080b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25c9dc5-94a9-4d67-8416-036b3c2c1f3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_koronavirus_permetezo_dron","timestamp":"2020. február. 03. 16:03","title":"Már a drónokat is bevetették a koronavírus ellen Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harry herceg a királyi családból, Schobert Norbert a szülőszobákból írta ki magát. Beindult a gálázás és az influenzaszezon, miközben a világ egyszerre próbált küzdeni egy új vírussal és a régi előítéletekből táplálkozó pánikkal. Ez volt a január az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Harry herceg a királyi családból, Schobert Norbert a szülőszobákból írta ki magát. Beindult a gálázás és...","id":"20200201_Schobert_Norbert_vajon_mit_gondolhat_Meghan_Markle_szules_utani_testerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4ffc7-9954-4c13-bd7a-888d0d10204c","keywords":null,"link":"/elet/20200201_Schobert_Norbert_vajon_mit_gondolhat_Meghan_Markle_szules_utani_testerol","timestamp":"2020. február. 01. 20:00","title":"Mit gondolhat Schobert Norbert Meghan Markle szülés utáni testéről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy embert letartóztattak a Los Angelestől északra történt lövöldözés után.","shortLead":"Egy embert letartóztattak a Los Angelestől északra történt lövöldözés után.","id":"20200203_Tavolsagi_buszon_lovoldoztek_Kaliforniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eca21a-a96b-4733-8b17-fb3751d36724","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Tavolsagi_buszon_lovoldoztek_Kaliforniaban","timestamp":"2020. február. 03. 15:30","title":"Távolsági buszon lövöldöztek Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium idén is döntött. ","shortLead":"A kuratórium idén is döntött. ","id":"20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d6b8a-e6c4-41f1-b7d3-0f62311321bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","timestamp":"2020. február. 02. 18:48","title":"Bodrogi Gyula kapta az idei Páger Antal-színészdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa2d4c-d19d-4b89-849a-d1fb104beec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fantasztikus látvány. ","shortLead":"Fantasztikus látvány. ","id":"20200202_Tobb_szaz_szarvas_vagott_at_egy_uton_Baranyaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81fa2d4c-d19d-4b89-849a-d1fb104beec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78baeb58-c6bc-4bbe-ae70-484128c1aceb","keywords":null,"link":"/elet/20200202_Tobb_szaz_szarvas_vagott_at_egy_uton_Baranyaban__video","timestamp":"2020. február. 02. 18:18","title":"Több száz szarvas vágott át egy úton Baranyában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár jóval több volt a férőhely, mint ahány gyereket beírattak, de nem ott voltak az üres helyek, ahol szükség lett volna rájuk.","shortLead":"Bár jóval több volt a férőhely, mint ahány gyereket beírattak, de nem ott voltak az üres helyek, ahol szükség lett...","id":"20200203_Elutasitottak_3800_kisgyerek_bolcsodei_felvetelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4461188d-4465-4d0f-8e11-0c2deba058cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Elutasitottak_3800_kisgyerek_bolcsodei_felvetelet","timestamp":"2020. február. 03. 09:13","title":"Elutasították 3800 gyerek bölcsődei felvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyógyszerek kombinálásával két nap után jelentős javulást mutatnak a betegek.","shortLead":"A gyógyszerek kombinálásával két nap után jelentős javulást mutatnak a betegek.","id":"20200203_Influenza_es_HIVvirus_elleni_gyogyszerek_kombinacioja_segithet_a_koronavirusos_betegeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173f5c86-8c76-4b2c-b594-30d33d032b84","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Influenza_es_HIVvirus_elleni_gyogyszerek_kombinacioja_segithet_a_koronavirusos_betegeken","timestamp":"2020. február. 03. 12:12","title":"Influenza- és HIV-vírus elleni gyógyszerek kombinációja segíthet a koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]