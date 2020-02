Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","shortLead":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","id":"20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cec2d4-c154-489c-a3c2-4c40a0d5209c","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","timestamp":"2020. február. 02. 15:34","title":"Az Élősködők és a Jojo Nyuszi nyerte a forgatókönyvírók díját egy héttel az Oscar-gála előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc33d288-bb49-460c-ba34-7ebca9979797","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az északi fény új formáját fedezte fel egy finn amatőr meteorológus: a dűnéket. ","shortLead":"Az északi fény új formáját fedezte fel egy finn amatőr meteorológus: a dűnéket. ","id":"20200203_eszaki_feny_uj_formaja_dunek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc33d288-bb49-460c-ba34-7ebca9979797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d111edf-635a-478d-ad97-e5dc5405d3fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_eszaki_feny_uj_formaja_dunek","timestamp":"2020. február. 03. 11:33","title":"\"Elképesztő felfedezés\": az északi fény új formájára talált rá egy finn amatőr meteorológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még vasárnap Budapestre utaznak. ","shortLead":"Még vasárnap Budapestre utaznak. ","id":"20200202_Megerkeztek_Franciaorszagba_es_tunetmentesek_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30e8ea4-d666-4727-8d58-bc5035e827ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Megerkeztek_Franciaorszagba_es_tunetmentesek_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","timestamp":"2020. február. 02. 16:15","title":"Megérkeztek Franciaországba, és tünetmentesek a Vuhanból elhozott magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A britek nem fogadnák el az uniós jogszabályokat, az EU ezt várja el a szabadkereskedelmi viszony fejében. Elindult a Brexit második menete.","shortLead":"A britek nem fogadnák el az uniós jogszabályokat, az EU ezt várja el a szabadkereskedelmi viszony fejében. Elindult...","id":"20200203_brexit_szabadkereskedelem_boris_johnson_michel_barnier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26abea3-1e7a-486b-9442-3009a1e962f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_brexit_szabadkereskedelem_boris_johnson_michel_barnier","timestamp":"2020. február. 03. 14:18","title":"Már ki is derült, min fog összeveszni London és Brüsszel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172a59c4-b288-4bc8-be11-ed4cd10b0fb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott renderképek után egy nem hivatalos videó is befutott a várhatóan jövő héten bemutatkozó Samsung Galaxy Z Flipről.","shortLead":"A kiszivárgott renderképek után egy nem hivatalos videó is befutott a várhatóan jövő héten bemutatkozó Samsung Galaxy Z...","id":"20200203_samsung_galaxy_z_flip_foto_video_bengeskin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172a59c4-b288-4bc8-be11-ed4cd10b0fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1f2e9a-2911-44da-8ba3-35cf51875db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_samsung_galaxy_z_flip_foto_video_bengeskin","timestamp":"2020. február. 03. 12:03","title":"Itt az első videó a Samsung új összecsukható mobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leállítják a HVTN 702 oltás klinikai próbáit.","shortLead":"Leállítják a HVTN 702 oltás klinikai próbáit.","id":"20200203_Nem_elozi_meg_a_HIVet_az_evek_ota_tesztelt_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf04037-ff74-4232-91d9-597f90b751ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_Nem_elozi_meg_a_HIVet_az_evek_ota_tesztelt_vakcina","timestamp":"2020. február. 03. 20:10","title":"Nem előzi meg a HIV-et az évek óta tesztelt vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88f1ac-5c18-423a-88b7-3ae70f0ac9b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorra kerülnek elő a felvételek, amelyeken a reptér biztonsági cégének emberei zaklatják a sofőröket.","shortLead":"Sorra kerülnek elő a felvételek, amelyeken a reptér biztonsági cégének emberei zaklatják a sofőröket.","id":"20200203_Ujabb_taxist_szidalmaztak_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d88f1ac-5c18-423a-88b7-3ae70f0ac9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9805ea51-47c0-458a-8c92-785887fa749a","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Ujabb_taxist_szidalmaztak_Ferihegyen","timestamp":"2020. február. 03. 20:27","title":"Újabb taxist szidalmaztak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. ","shortLead":"A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. ","id":"20200203_orban_viktor_fidesz_brusszel_neppart_epp_ursula_von_der_leyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2abca6-bdf9-4fac-a7fc-20c130addd4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_orban_viktor_fidesz_brusszel_neppart_epp_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. február. 03. 07:34","title":"Orbán a Fidesz sorsáról is egyeztethet ma Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]