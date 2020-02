Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerületi rendőrök három férfit fogtak el, akik egy banknál figyeltek ki egy férfit, majd ellopták tőle a felvett pénzt.","shortLead":"A II. kerületi rendőrök három férfit fogtak el, akik egy banknál figyeltek ki egy férfit, majd ellopták tőle a felvett...","id":"20200205_lopas_parkolo_auto_feltores_penzfelvetel_bank_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f579dee4-6ddf-4d1b-9933-72a55ba5ecda","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_lopas_parkolo_auto_feltores_penzfelvetel_bank_rendorseg_elfogas","timestamp":"2020. február. 05. 07:49","title":"Tízmillió forintot loptak el egy parkoló autóból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A háztartások háromnegyede változatlannak érzi a pénzügyi helyzetét.","shortLead":"A háztartások háromnegyede változatlannak érzi a pénzügyi helyzetét.","id":"20200204_Hiaba_nonek_a_berek_ha_a_tobbseg_ezt_nem_erzi_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6652465e-d705-49ed-9cfa-db9052a9931d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Hiaba_nonek_a_berek_ha_a_tobbseg_ezt_nem_erzi_meg","timestamp":"2020. február. 04. 11:42","title":"Hiába nőnek a bérek, a lakosság többsége ezt nem érzi meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","shortLead":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","id":"20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd85f7-43dd-479e-ada1-47296aab93ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","timestamp":"2020. február. 04. 17:51","title":"Berlusconihoz is beugrott Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200204_Nem_tanitok_fasiszta_irot__tiltakozohullam_indul_a_NAT_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98bafe26-718d-4dc3-a4e9-577e670a37ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f726d52a-44eb-4eb7-9b96-9508f9a78e97","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Nem_tanitok_fasiszta_irot__tiltakozohullam_indul_a_NAT_ellen","timestamp":"2020. február. 04. 14:06","title":"„Nem tanítok fasiszta írót” – tiltakozóhullám indul a NAT ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5ca870-e6b0-42ba-9107-336f983c18f8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A viharos erősségű széllel érkező hideg levegő \"telibe kapta\" a Bakony–Balaton térségét.","shortLead":"A viharos erősségű széllel érkező hideg levegő \"telibe kapta\" a Bakony–Balaton térségét.","id":"20200204_Tobb_mint_100_kilometer_per_oras_szelet_mertek_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b5ca870-e6b0-42ba-9107-336f983c18f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb3a58d-9d3c-4b2b-8fd8-a40701b07683","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Tobb_mint_100_kilometer_per_oras_szelet_mertek_a_Balatonnal","timestamp":"2020. február. 04. 17:32","title":"Több mint 100 kilométer per órás szelet mértek a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019-re ígért összeg felét utalta a kormány a fővárosnak, a 2020-asból pedig még semmit - állítja a Népszava.","shortLead":"A 2019-re ígért összeg felét utalta a kormány a fővárosnak, a 2020-asból pedig még semmit - állítja a Népszava.","id":"20200204_Tobb_milliard_forinttal_tartozik_a_kormany_a_fovarosnak_a_Biodomert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe9d07-bb45-4fc5-ae72-bef6717982bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_milliard_forinttal_tartozik_a_kormany_a_fovarosnak_a_Biodomert","timestamp":"2020. február. 04. 05:56","title":"Több milliárd forinttal tartozik a kormány a fővárosnak a Biodómért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Deutsche Welle szerint a Srí Lanka-i pékek elüldözésében nagy szerepe van a magyar média hergelésének.","shortLead":"A Deutsche Welle szerint a Srí Lanka-i pékek elüldözésében nagy szerepe van a magyar média hergelésének.","id":"20200204_Orban_gyuloletpolitikaja_a_romanmagyar_ellentetet_is_kielezi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf290723-1a0f-411a-8b7f-4e6a0f4d4095","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Orban_gyuloletpolitikaja_a_romanmagyar_ellentetet_is_kielezi","timestamp":"2020. február. 04. 12:29","title":"DW: Orbán gyűlöletpolitikája a román–magyar ellentétet is kiélezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor menekült el a 32 éves mezőberényi férfitól a terror alatt tartott családja, amikor áramütést szenvedett.","shortLead":"Akkor menekült el a 32 éves mezőberényi férfitól a terror alatt tartott családja, amikor áramütést szenvedett.","id":"20200204_Letartoztattak_a_ferfit_aki_cipovel_verte_kessel_szurkalta_a_gyerekeit_es_a_feleseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acba046-6f1f-441c-a026-09c50f04db30","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Letartoztattak_a_ferfit_aki_cipovel_verte_kessel_szurkalta_a_gyerekeit_es_a_feleseget","timestamp":"2020. február. 04. 10:07","title":"Letartóztatták a férfit, aki cipővel verte, késsel szurkálta a gyerekeit és a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]