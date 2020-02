Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy kilométeres dugó alakult ki Kápolnásnyéknél.","shortLead":"Négy kilométeres dugó alakult ki Kápolnásnyéknél.","id":"20200205_Kamionnal_utkozott_ket_auto_az_M7esen_Kapolnasnyeknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93d6b39-0b8e-464d-95d2-c66f1b55f870","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Kamionnal_utkozott_ket_auto_az_M7esen_Kapolnasnyeknel","timestamp":"2020. február. 05. 14:51","title":"Kamionnal ütközött két autó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7f31be-62ac-4a5c-9814-688eb3803e68","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor új munkahelyre kerülünk, érdemes nyitva tartani a szemünket.","shortLead":"Amikor új munkahelyre kerülünk, érdemes nyitva tartani a szemünket.","id":"20200204_Hogyan_ismerjuk_fel_a_problemas_fonokot_5_tipp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f31be-62ac-4a5c-9814-688eb3803e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cb0a89-983d-4d07-bf25-823cbf53a557","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200204_Hogyan_ismerjuk_fel_a_problemas_fonokot_5_tipp","timestamp":"2020. február. 04. 12:15","title":"Hogyan ismerjük fel a problémás főnököt? 5 tipp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019-re ígért összeg felét utalta a kormány a fővárosnak, a 2020-asból pedig még semmit - állítja a Népszava.","shortLead":"A 2019-re ígért összeg felét utalta a kormány a fővárosnak, a 2020-asból pedig még semmit - állítja a Népszava.","id":"20200204_Tobb_milliard_forinttal_tartozik_a_kormany_a_fovarosnak_a_Biodomert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe9d07-bb45-4fc5-ae72-bef6717982bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_milliard_forinttal_tartozik_a_kormany_a_fovarosnak_a_Biodomert","timestamp":"2020. február. 04. 05:56","title":"Több milliárd forinttal tartozik a kormány a fővárosnak a Biodómért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint semmi sem változott Budapesten, így tárgyalni sincs miről.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint semmi sem változott Budapesten, így tárgyalni sincs miről.","id":"20200204_Tusk_Amig_en_vagyok_az_Europai_Neppart_elnoke_a_Fidesz_nem_terhet_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce277203-08aa-488f-9385-8c121f583b04","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Tusk_Amig_en_vagyok_az_Europai_Neppart_elnoke_a_Fidesz_nem_terhet_vissza","timestamp":"2020. február. 04. 19:44","title":"Tusk: Amíg én vagyok az Európai Néppárt elnöke, a Fidesz nem térhet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter szerint a migrációs veszélyhelyzet fenntartása szükséges, de a politikusok olykor sértik a migránsok emberi méltóságát. A gyöngyöspatai ügyről ő máshogy szólalt volna meg, és nem tart attól, hogy romaellenes kampány jönne. Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor valóban a jó király-e, akit rossz tanácsadók vesznek körül.","shortLead":"A volt miniszter szerint a migrációs veszélyhelyzet fenntartása szükséges, de a politikusok olykor sértik a migránsok...","id":"20200204_Balog_Zoltan_Orban_mindig_begyujti_az_informaciokat_ebben_mindig_is_vilagbajnok_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa12b01-ce1c-4143-b270-f65fcee3b646","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Balog_Zoltan_Orban_mindig_begyujti_az_informaciokat_ebben_mindig_is_vilagbajnok_volt","timestamp":"2020. február. 04. 15:05","title":"Balog Zoltán megcáfolt egy Orbán Viktorral kapcsolatos legendát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elmarasztalta a közmédiát fenntartó Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elmarasztalta a közmédiát fenntartó Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t.","id":"20200205_Hazugsagot_terjesztett_az_M1_fizetnie_kell_a_kozmedianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a5c784-ce2c-4cd8-88bd-56b2bfd672f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hazugsagot_terjesztett_az_M1_fizetnie_kell_a_kozmedianak","timestamp":"2020. február. 05. 13:10","title":"Hazugságot terjesztett az M1, fizetnie kell a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6b86ce-0717-4f13-ae3b-e6784b7e7f54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai ZTE és a dél-koreai LG sem egy esetleges fertőzésnek, sem az attól való fokozott félelemnek nem akarja kitenni a munkavállalóit és a barcelonai Mobile World Congress (MWC) látogatóit, így inkább kihagyják a februári mobilos seregszemlét.","shortLead":"A kínai ZTE és a dél-koreai LG sem egy esetleges fertőzésnek, sem az attól való fokozott félelemnek nem akarja kitenni...","id":"20200205_lg_zte_mwc_2020_mobile_world_congress_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6b86ce-0717-4f13-ae3b-e6784b7e7f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27c0e66-3d43-4393-9fe5-98c75ea19075","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_lg_zte_mwc_2020_mobile_world_congress_koronavirus","timestamp":"2020. február. 05. 09:33","title":"A koronavírus miatt az LG és a ZTE is lemondta mobilbemutatóját az MWC 2020 kiállításon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69355c0a-73e7-42d6-8e2c-5c08dbc17286","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A különös jelentnek egy parkőr is szemtanúja volt.","shortLead":"A különös jelentnek egy parkőr is szemtanúja volt.","id":"20200205_del_afrika_pavian_oroszlanykolyok_oroszlanykiraly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69355c0a-73e7-42d6-8e2c-5c08dbc17286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1ee37-bf75-48dc-83e7-ca52212087a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_del_afrika_pavian_oroszlanykolyok_oroszlanykiraly","timestamp":"2020. február. 05. 13:44","title":"Oroszlánkölyköt lopott egy pávián Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]