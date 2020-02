Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"834c8e44-8915-4457-b5e6-775c65e06ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsén múlt, hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést a metrófelújításon a munkás, akit egy társa megkéselt.","shortLead":"A szerencsén múlt, hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést a metrófelújításon a munkás, akit egy társa megkéselt.","id":"20200204_Kessel_esett_a_munkatarsanak_a_metrofelujitas_egyik_dolgozoja_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=834c8e44-8915-4457-b5e6-775c65e06ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b9751-7111-464d-ac7d-0fd787806b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Kessel_esett_a_munkatarsanak_a_metrofelujitas_egyik_dolgozoja_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. február. 04. 09:38","title":"Késsel esett a munkatársának a metrófelújítás egyik dolgozója, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben tíz utasnál kimutatták a fertőzést egy japán óceánjárón, a legsúlyosabban érintett Hupej tartományban is enyhe javulás tapasztalható.","shortLead":"Miközben tíz utasnál kimutatták a fertőzést egy japán óceánjárón, a legsúlyosabban érintett Hupej tartományban is enyhe...","id":"20200205_Koronavirus__24_ezer_fole_emelkedett_a_betegek_szama_de_javul_a_halalozasi_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1219f3-5a2b-43fe-932d-bb0899c9ad86","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Koronavirus__24_ezer_fole_emelkedett_a_betegek_szama_de_javul_a_halalozasi_arany","timestamp":"2020. február. 05. 05:59","title":"Koronavírus : 24 ezer fölé emelkedett a betegek száma, de csökken a halálozási arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6348e8d2-bc43-460e-beaa-7867f3b8e7f3","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az irodákat a külső kerületekbe száműzték.\r

","shortLead":"Az irodákat a külső kerületekbe száműzték.\r

","id":"20200205_Jelenleg_24_hotel_epul_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6348e8d2-bc43-460e-beaa-7867f3b8e7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af62ec6e-da3a-428f-b6e0-17b22541671b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200205_Jelenleg_24_hotel_epul_Budapesten","timestamp":"2020. február. 05. 05:25","title":"Jelenleg 24 hotel épül Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12cc541-3d81-40de-bb70-c8f946e37924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rossz napjuk van a demokratáknak.","shortLead":"Rossz napjuk van a demokratáknak.","id":"20200204_Osszeomlo_szavazatszamlalassal_kezdodtek_meg_az_amerikai_elovalasztasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f12cc541-3d81-40de-bb70-c8f946e37924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de9c78e-dafd-4d31-8034-394ef46d0eef","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Osszeomlo_szavazatszamlalassal_kezdodtek_meg_az_amerikai_elovalasztasok","timestamp":"2020. február. 04. 05:34","title":"Összeomló szavazatszámlálással kezdődtek meg az amerikai előválasztások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fd3d29-517b-48e9-af3c-cedfb9093f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A pilóta többször nagy gázt adott és húzta fel-le a gépet, mindenki imádkozott, azt hittük, meghalunk, pokoli volt” – mesélte.","shortLead":"„A pilóta többször nagy gázt adott és húzta fel-le a gépet, mindenki imádkozott, azt hittük, meghalunk, pokoli volt” –...","id":"20200205_Magyar_szemtanu_az_edinburghi_repuloutrol_Sosem_volt_meg_ilyen_halalfelelmem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1fd3d29-517b-48e9-af3c-cedfb9093f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42094260-41df-4dbc-8a37-d96e6b1f15cf","keywords":null,"link":"/elet/20200205_Magyar_szemtanu_az_edinburghi_repuloutrol_Sosem_volt_meg_ilyen_halalfelelmem","timestamp":"2020. február. 05. 09:37","title":"Magyar szemtanú az edinburgh-i repülőútról: „Sosem volt még ilyen halálfélelmem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerületi rendőrök három férfit fogtak el, akik egy banknál figyeltek ki egy férfit, majd ellopták tőle a felvett pénzt.","shortLead":"A II. kerületi rendőrök három férfit fogtak el, akik egy banknál figyeltek ki egy férfit, majd ellopták tőle a felvett...","id":"20200205_lopas_parkolo_auto_feltores_penzfelvetel_bank_rendorseg_elfogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f579dee4-6ddf-4d1b-9933-72a55ba5ecda","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_lopas_parkolo_auto_feltores_penzfelvetel_bank_rendorseg_elfogas","timestamp":"2020. február. 05. 07:49","title":"Tízmillió forintot loptak el egy parkoló autóból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c77917-3195-4722-9a40-1b5397b6a791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő sűrű napot tart Brüsszelben, az Európai Tanács elnökével a költségvetésről, Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel pedig a többi közt a Fideszről is tárgyal. ","shortLead":"A magyar kormányfő sűrű napot tart Brüsszelben, az Európai Tanács elnökével a költségvetésről, Ursula von der Leyen...","id":"20200203_Orban_Viktor_A_legfontosabb_a_becsulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c77917-3195-4722-9a40-1b5397b6a791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a780064-401f-4535-97d7-a9d061570136","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Orban_Viktor_A_legfontosabb_a_becsulet","timestamp":"2020. február. 03. 13:32","title":"Orbán Viktor Brüsszelben: Nem engedünk a becsületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904401f0-f4cc-45c2-89d8-3c8fe815c63c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A bulinegyed szívébe befutott utazótárlat Banksy világát hivatott bemutatni, de éppen Banksyről nem tudunk meg jóformán semmit sem.","shortLead":"A bulinegyed szívébe befutott utazótárlat Banksy világát hivatott bemutatni, de éppen Banksyről nem tudunk meg jóformán...","id":"20200203_Egeszen_zavarba_ejto_a_Budapestre_erkezett_Banksykiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=904401f0-f4cc-45c2-89d8-3c8fe815c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccc0f7d-846b-40f8-9e46-c73862c720e2","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Egeszen_zavarba_ejto_a_Budapestre_erkezett_Banksykiallitas","timestamp":"2020. február. 03. 20:00","title":"Egészen zavarba ejtő a Budapestre érkező Banksy-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]