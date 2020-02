Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e02a9aea-845d-4cc0-8b90-593bd2a650f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szerint tömeges szülői tiltakozásra van szükség. ","shortLead":"Az író szerint tömeges szülői tiltakozásra van szükség. ","id":"20200207_zavada_pal_nemzeti_alaptanterv_irodalom_tanitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02a9aea-845d-4cc0-8b90-593bd2a650f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc4fdd5-9790-4300-ba12-72887f730bce","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_zavada_pal_nemzeti_alaptanterv_irodalom_tanitas","timestamp":"2020. február. 07. 17:44","title":"Závada: Ez az irodalomtanítás visszacsúszás a Rákosi-korszak oktatáspolitikájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","shortLead":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","id":"20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0bd687-27b2-414a-9f6f-264793fb1b92","keywords":null,"link":"/sport/20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","timestamp":"2020. február. 06. 14:59","title":"Elmarad az Újpest–Fradi szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8c29de-a273-4e8e-8624-cf1e329ff168","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még az utolsó pillanatban is változtatott a kormány a felsőoktatási felvételi feltételein, ezért nagyon oda kell figyelni idén, hogy hová jelentkezzen a diák első helyen, illetve milyen jelentkezési sorrendet alkalmazzon. Sok helyen ugyanis végül nem az elért pontszám, hanem a létszámkeret alapján döntenek majd.\r

","shortLead":"Még az utolsó pillanatban is változtatott a kormány a felsőoktatási felvételi feltételein, ezért nagyon oda kell...","id":"202006__felveteli_elott__emelt_szintu_erettsegi__lemorzsolodas__kiszolgaltatva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be8c29de-a273-4e8e-8624-cf1e329ff168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777df9c1-c1b4-462b-912a-74fcfaede791","keywords":null,"link":"/360/202006__felveteli_elott__emelt_szintu_erettsegi__lemorzsolodas__kiszolgaltatva","timestamp":"2020. február. 07. 13:00","title":"Aki nem vigyáz, könnyen elronthatja az egyetemi jelentkezést a kormány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Landolás közben tört darabokra egy török gép, meghalt Kirk Duglas, enyhül az idő. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Landolás közben tört darabokra egy török gép, meghalt Kirk Duglas, enyhül az idő. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200206_Radar360_Trump_meguszta_meg_sincs_meg_a_virus_ellenszere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050f3b73-fb94-44a1-b02b-c855a523ace9","keywords":null,"link":"/360/20200206_Radar360_Trump_meguszta_meg_sincs_meg_a_virus_ellenszere","timestamp":"2020. február. 06. 08:00","title":"Radar360: Trump megúszta, még sincs meg a vírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3d61df-d480-42a2-ac83-4eb6dbf6eee6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutyatámadást próbált megakadályozni a lövész, rosszul sült el.","shortLead":"Kutyatámadást próbált megakadályozni a lövész, rosszul sült el.","id":"20200207_segiteni_akart_szamszerijjal_lotte_le_szomszedjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3d61df-d480-42a2-ac83-4eb6dbf6eee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015d7a55-5b1f-4c3c-91ed-90e644f7d635","keywords":null,"link":"/elet/20200207_segiteni_akart_szamszerijjal_lotte_le_szomszedjat","timestamp":"2020. február. 07. 14:16","title":"Segíteni akart, számszeríjjal lőtte le szomszédját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4f066-93b4-4ebd-8b40-f0a16d9ddbf1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok inkább a háttérben szervezkedik tovább Huawei-ügyben, és úgy tűnik, akadt egy terv, amely akár használható is lehet.","shortLead":"Az Egyesült Államok inkább a háttérben szervezkedik tovább Huawei-ügyben, és úgy tűnik, akadt egy terv, amely akár...","id":"20200207_ericsson_nokia_huawei_5g_halozat_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4f066-93b4-4ebd-8b40-f0a16d9ddbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7a09da-d043-48e5-b40e-5e9e41a24c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_ericsson_nokia_huawei_5g_halozat_egyesult_allamok","timestamp":"2020. február. 07. 07:03","title":"Trumpék rámennének az Ericssonra és a Nokiára, hogy megtörjék a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Három hónappal kormányra kerülése után megbukott a Ludovic Orban vezette romániai kormány. A bukást hozó bizalmatlansági indítványt a szocialista párt és az RMDSZ terjesztette be, s így az ellenzék valószínűleg eléri azt, amit a kormány akart, a választások előrehozatalát.","shortLead":"Három hónappal kormányra kerülése után megbukott a Ludovic Orban vezette romániai kormány. A bukást hozó...","id":"20200206_ludovic_orban_roman_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae45d3d-a675-4334-92de-c14b5c2802a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_ludovic_orban_roman_kormany","timestamp":"2020. február. 06. 11:33","title":"Magát buktatta meg Ludovic Orban, hogy maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab3de41-288a-446e-a2a8-ee595d6da91f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Privatizációs fiaskó az idestova tíz éve üresen álló Rác fürdő esete. A létesítményt most a Fővárosi Önkormányzat szerezné meg, miután ez Tarlós Istvánnak nem sikerült. Talán azért nem, mert valakik mégis szemet vetettek rá.","shortLead":"Privatizációs fiaskó az idestova tíz éve üresen álló Rác fürdő esete. A létesítményt most a Fővárosi Önkormányzat...","id":"202006__rac_furdo__karacsonyek_kuzdenek__ures_lakosztaly__befurodtek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab3de41-288a-446e-a2a8-ee595d6da91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f491d641-9529-4a03-8c70-e7201bd5f7c9","keywords":null,"link":"/360/202006__rac_furdo__karacsonyek_kuzdenek__ures_lakosztaly__befurodtek","timestamp":"2020. február. 07. 07:00","title":"Megszerezné a főváros a Rác fürdőt, de a labda a kormánynál pattog ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]