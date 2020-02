Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Jó napjai vannak Donald Trumpnak. A szenátus ma felmenti az alkotmányos vádak alól, tegnap elmondta kampánybeszéddé fazonírozott évértékelőjét, hétfőn pedig a demokraták káoszba fullasztották az első elnökjelölt-választásukat.","shortLead":"Jó napjai vannak Donald Trumpnak. A szenátus ma felmenti az alkotmányos vádak alól, tegnap elmondta kampánybeszéddé...","id":"20200205_Trump_beindult_a_demokratak_a_rajtnal_beragadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64ee7b3-388b-4ea8-a9f0-9814a9c5c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2b52b-65aa-4a26-84f1-5d4db0ecd0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Trump_beindult_a_demokratak_a_rajtnal_beragadtak","timestamp":"2020. február. 05. 11:30","title":"Trump beindult, a demokraták a rajtnál beragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni a mulasztást.","shortLead":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni...","id":"20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a51e94-6c7d-4459-8bf9-e5b1f4c6b8aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","timestamp":"2020. február. 05. 15:45","title":"Közel másfélmillió esetben jött jól az autósoknak a 60 perces szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott Századvég-anyagokhoz, mert feltűnt, hogy a 6,8 milliárdos keretszerződés alapján készült dokumentumok java - összesen több mint 350 szakpolitikai tanulmány - hiányzik az átadott adatcsomagból. A Miniszterelnöki Kabinetiroda most válaszolt: szerintük mindent átadtak, amire kötelezte őket az ítélet, a többi tanulmányért perelhetjük egyesével a szakminisztériumokat. ","shortLead":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott...","id":"20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c75c52-d9b5-4d14-9acc-a8edfde3261f","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","timestamp":"2020. február. 05. 14:05","title":"Hiába nyertünk pert, mégsem tudhatjuk meg, milyen munkát végzett 6,8 milliárdért a Századvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszavazták a Szociáldemokrata Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt.","shortLead":"Megszavazták a Szociáldemokrata Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági...","id":"20200205_Megbukott_az_Orban_vezette_roman_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de606ad7-c864-48a0-a9a5-6efec08fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c57047d-11ec-4188-830b-c28bdaf4e747","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Megbukott_az_Orban_vezette_roman_kormany","timestamp":"2020. február. 05. 15:15","title":"Megbukott a román Orban-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad70e68-61dd-4f43-88d4-8a3340d76679","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pataky Attila szereti a Fideszt és Orbánt, az emberminiszter viszontszereti Pataky Attiláékat. A miniszter az adófizetők pénzéből támogatja az Edda-koncertet.","shortLead":"Pataky Attila szereti a Fideszt és Orbánt, az emberminiszter viszontszereti Pataky Attiláékat. A miniszter...","id":"20200206_Nyolcmillio_forinttal_dobja_meg_Kasler_miniszter_az_Eddakoncertet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad70e68-61dd-4f43-88d4-8a3340d76679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63be8c64-0e77-41f3-bcff-60dde210d8d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Nyolcmillio_forinttal_dobja_meg_Kasler_miniszter_az_Eddakoncertet","timestamp":"2020. február. 06. 16:18","title":"Nyolcmillió forinttal dobja meg Kásler miniszter az Edda-koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024f5263-53c1-4463-9c7e-191df2432510","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-800-as landoláskor túlfutott, majd három darabra tört.","shortLead":"A Boeing 737-800-as landoláskor túlfutott, majd három darabra tört.","id":"20200206_halalos_aldozat_torokorszag_pegasus_airlines_legi_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=024f5263-53c1-4463-9c7e-191df2432510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720f8bf0-f6bc-4e96-8fcd-47b87b316370","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_halalos_aldozat_torokorszag_pegasus_airlines_legi_baleset","timestamp":"2020. február. 06. 05:35","title":"Három halottja van a török repülőgép balesetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok adósnál előbb elárverezték az ingatlant, a lakókat azután tették ki.","shortLead":"Sok adósnál előbb elárverezték az ingatlant, a lakókat azután tették ki.","id":"20200206_kilakoltatasok_szama_magyarorszag_elarverezett_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f2e9a-dd37-495a-8668-a6d17e802885","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_kilakoltatasok_szama_magyarorszag_elarverezett_ingatlan","timestamp":"2020. február. 06. 07:59","title":"Közel háromezer kilakoltatás történt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint augusztus 5-től kezdi el blokkolni az interneten azokat a videós hirdetéseket, amelyek nem felelnek meg bizonyos szabályoknak.","shortLead":"A Google a tervek szerint augusztus 5-től kezdi el blokkolni az interneten azokat a videós hirdetéseket, amelyek nem...","id":"20200206_google_chrome_bongeszo_videos_hirdetes_coalition_for_better_ads_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018268fa-d710-452d-bbe8-e089eb3e1b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_google_chrome_bongeszo_videos_hirdetes_coalition_for_better_ads_reklam","timestamp":"2020. február. 06. 18:03","title":"Bevezet egy új szabályt a Google a Chrome böngészőben, eltűnhetnek a zavaró videós hirdetések az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]