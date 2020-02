Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung jövő héten érkező csúcsmobiljáról, emellett pedig két hivatalos plakát is kikerült az internetre.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung jövő héten érkező csúcsmobiljáról, emellett pedig két hivatalos plakát is...","id":"20200207_samsung_galaxy_s20_ultra_45w_gyorstolto_kiszivargott_informacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6147ccd6-6173-4e37-8a39-a5a742f9472c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_samsung_galaxy_s20_ultra_45w_gyorstolto_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. február. 07. 18:09","title":"Megkaphatja a 45W-os gyorstöltőt a Galaxy S20 legerősebb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország piaci áron szállítja a kőolajat Fehéroroszországnak, és nem engedheti meg magának, hogy kedvezményt adjon belőle - jelentette ki Dmitrij Kozak, az orosz államfői hivatal helyettes vezetője újságíróknak Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko Szocsiban tartott pénteki tárgyalását követően. Korábban Minszk komoly kedvezménnyel kapott energiahordozókat Oroszoszágtól, ám lassan haladnak a két ország teljes uniójáról folyó tárgyalások.","shortLead":"Oroszország piaci áron szállítja a kőolajat Fehéroroszországnak, és nem engedheti meg magának, hogy kedvezményt adjon...","id":"20200208_Ha_nincs_allamszovetseg_akkor_olcsobb_olaj_sincs_Feheroroszorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355344d8-c719-487e-8da5-15c3d93f3df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200208_Ha_nincs_allamszovetseg_akkor_olcsobb_olaj_sincs_Feheroroszorszagnak","timestamp":"2020. február. 08. 09:26","title":"Ha nincs államszövetség, akkor olcsóbb olaj sincs Fehéroroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96621497-e8d1-41e3-babb-b316704f27b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aleksandar Vulin nem akarja, hogy a menekültek elrontsák Szerbia és Magyarország \"jószomszédi viszonyát\".","shortLead":"Aleksandar Vulin nem akarja, hogy a menekültek elrontsák Szerbia és Magyarország \"jószomszédi viszonyát\".","id":"20200206_A_szerb_vedelmi_miniszter_szerint_szegyenletes_hogy_alhireket_gyartanak_a_hatarnyitasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96621497-e8d1-41e3-babb-b316704f27b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1794638-90e4-4ecd-840b-bcedf6cd421a","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_A_szerb_vedelmi_miniszter_szerint_szegyenletes_hogy_alhireket_gyartanak_a_hatarnyitasrol","timestamp":"2020. február. 06. 21:41","title":"A szerb védelmi miniszter szerint szégyenletes, hogy álhíreket gyártanak a határnyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de az állapotuk nem ad okot aggodalomra - közölte szombaton Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter.","shortLead":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de...","id":"20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54fd245-79d6-4d2e-8909-2e6185c883e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","timestamp":"2020. február. 08. 14:42","title":"Tizenegyre nőtt a koronavírus-fertőzések száma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ugyan az úszószövetség már 2016-ban elnyerte a 2020-as vizes Eb rendezését, csak az utolsó pillanatban írtak ki közbeszerzést a szervezési feladatokra, mert meg kellett várni a kormányzati támogatásról szóló okiratot. A legesélyesebb befutó az állami Antenna Hungária távközlési cég, amely már a vb szervezésében is részt vett. A szövetségnek van B-terve, ha a közbeszerzés eredménytelen lenne.","shortLead":"Ugyan az úszószövetség már 2016-ban elnyerte a 2020-as vizes Eb rendezését, csak az utolsó pillanatban írtak ki...","id":"20200206_vizes_eb_musz_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80aa78c-2a2b-4e3c-bf8f-39d0e4931a5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_vizes_eb_musz_orban_kormany","timestamp":"2020. február. 07. 11:00","title":"Hamarosan kezdődik a budapesti vizes Eb, ám a kormány miatt még mindig nincs szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon \"érdekfeszítőre\" sikerült a tankönyv, két év kellett, hogy valaki kiszúrja a hibát.","shortLead":"Nagyon \"érdekfeszítőre\" sikerült a tankönyv, két év kellett, hogy valaki kiszúrja a hibát.","id":"20200207_mem_tankonyv_foto_ukrajna_keanu_reeves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b44c5b-dc27-43b8-b67e-0561a536afbc","keywords":null,"link":"/elet/20200207_mem_tankonyv_foto_ukrajna_keanu_reeves","timestamp":"2020. február. 07. 14:37","title":"Mém került be egy ukrán tankönyvbe a híres fotó helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere nem biztos abban, hogy Nyírő Józsefnek helye van az alaptantervben, de a regény szerinte alkalmas arra, hogy értékütközést mutasson be és elgondolkozzon rajta egy kamasz. ","shortLead":"A XII. kerület polgármestere nem biztos abban, hogy Nyírő Józsefnek helye van az alaptantervben, de a regény szerinte...","id":"20200207_pokorni_zoltan_nyiro_jozsef_nemzeti_alaptanterv_kotelezo_olvasmany_nyilasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c3d98d-dbc7-48f0-850a-c5339d5f1d74","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_pokorni_zoltan_nyiro_jozsef_nemzeti_alaptanterv_kotelezo_olvasmany_nyilasok","timestamp":"2020. február. 07. 17:05","title":"Pokorni: „Egy nyilas is tud jó regényt írni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872f0d4-8ee6-4f50-9796-20ebaa10d4f9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Holnaptól látható a Bohém hangulat című tárlat Debrecenben.","shortLead":"Holnaptól látható a Bohém hangulat című tárlat Debrecenben.","id":"20200208_Hofi_emlekere_nyilik_karikaturakiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c872f0d4-8ee6-4f50-9796-20ebaa10d4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e62964-3c80-4882-bb0d-158b28614f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Hofi_emlekere_nyilik_karikaturakiallitas","timestamp":"2020. február. 08. 15:12","title":"Hofi emlékére nyílik karikatúra-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]