[{"available":true,"c_guid":"f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha egy Olaszországból származó argentin hangyát (Linepithema humile) elhelyeznek ugyanazon faj Portugáliában lévő kolóniájába, oda is gond nélkül csatlakozik. Ennek oka, hogy az állatok úgynevezett szuperkolóniát alkotnak, amelyek egyedei nagy távolságok ellenére is egymással kvázi baráti összeköttetésben állnak. Alpesi fajok segítségével osztrák kutatók azt vizsgálták, mi állhat ennek a jelenségnek a hátterében.","shortLead":"Ha egy Olaszországból származó argentin hangyát (Linepithema humile) elhelyeznek ugyanazon faj Portugáliában lévő...","id":"20200216_apesi_hangyak_szuperkoloniak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7678e34-fed6-4b4c-9078-36f49178bbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8695a995-22b8-4904-8ea3-3ae6c38e9b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_apesi_hangyak_szuperkoloniak","timestamp":"2020. február. 16. 20:03","title":"Mi történik, ha otthonától 1500 km-re tesznek le egy hangyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági kutatók 71 olyan Chrome-bővítményt találtak, melyek begyűjtötték a felhasználók böngészési adatait. A Google is ráfigyelt a dologra, további 430 hasonló programot szúrtak ki.","shortLead":"A kiberbiztonsági kutatók 71 olyan Chrome-bővítményt találtak, melyek begyűjtötték a felhasználók böngészési adatait...","id":"20200217_google_chrome_web_store_bongeszesi_adatok_felhasznaloi_adatok_megfigyeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1003b72d-916f-4eed-af8b-645df0208f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_google_chrome_web_store_bongeszesi_adatok_felhasznaloi_adatok_megfigyeles","timestamp":"2020. február. 17. 08:33","title":"Nem működik a Chrome-bővítménye? Lehet, hogy kémkedett ön után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárséfet a műsorában, a 24 Hours to Hell and Back legutóbbi adásában maszkírozták nővé, hogy inkognitóban próbálhasson ki egy éttermet.","shortLead":"A sztárséfet a műsorában, a 24 Hours to Hell and Back legutóbbi adásában maszkírozták nővé, hogy inkognitóban...","id":"20200217_Gordon_Ramsay_nove_valtozott_egy_etelkostoloert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931722ff-2909-4586-a75f-8ab5cc7401e4","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Gordon_Ramsay_nove_valtozott_egy_etelkostoloert","timestamp":"2020. február. 17. 14:06","title":"Gordon Ramsay nővé változott egy ételkóstolóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3662ad-d420-4e6f-a69a-dbad150965f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legendás versenyt öt év alatt harmadszor nyerte meg Denny Hamlin, ám a futam nem csak erről marad emlékezetes.","shortLead":"A legendás versenyt öt év alatt harmadszor nyerte meg Denny Hamlin, ám a futam nem csak erről marad emlékezetes.","id":"20200218_daytona_500_denny_hamlin_ryan_newman_baleset_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f3662ad-d420-4e6f-a69a-dbad150965f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664dcf57-f32c-444f-bfcd-4915cab66f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_daytona_500_denny_hamlin_ryan_newman_baleset_donald_trump","timestamp":"2020. február. 18. 11:36","title":"Súlyos balesettel zárult az idei Daytona 500 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7cd860-3769-4285-ac4a-d39a32a48142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokasodnak a korábbi cserkészektől származó visszajelzések, melyek szerint a szövetség (korábbi) vezetői zaklatták őket. Több száz ügyről lehet szó, a kártérítési perek miatt a szervezet nem győz fizetni.","shortLead":"Sokasodnak a korábbi cserkészektől származó visszajelzések, melyek szerint a szövetség (korábbi) vezetői zaklatták...","id":"20200218_amerikai_cserkeszszovetseg_cserkeszek_szexualias_zaklatas_molesztalas_karteritesi_per_csodvedelem_csodeljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b7cd860-3769-4285-ac4a-d39a32a48142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0393a965-afd3-4b7e-a73f-3e1a03149710","keywords":null,"link":"/elet/20200218_amerikai_cserkeszszovetseg_cserkeszek_szexualias_zaklatas_molesztalas_karteritesi_per_csodvedelem_csodeljaras","timestamp":"2020. február. 18. 12:19","title":"Sorra buknak ki a zaklatási ügyek az amerikai cserkészeknél, csődvédelmet kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy az Apple saját 5G-s antennát épít majd az ősszel érkező új iPhone-okba, hogy ne kelljen módosítani a készülék méretein.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy az Apple saját 5G-s antennát épít majd az ősszel érkező új iPhone-okba, hogy ne kelljen módosítani...","id":"20200217_apple_iphone_5g_qualcomm_x55_modem_qtm525_antenna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a325a6b-90f0-45ba-bb75-03c9f3e1b1ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_apple_iphone_5g_qualcomm_x55_modem_qtm525_antenna","timestamp":"2020. február. 17. 09:33","title":"Ejtheti az Apple a Qualcomm 5G-antennáját, nem fér bele az új iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695256d3-142d-4159-bd9a-3ee573cb1567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a hétvégén az aucklandi koncertjét félbe kellett szakítania, mert elment a hangja, a búcsúturné új-zélandi állomásait nem fújja le. Elton John kedden folytatja is a koncertezést. ","shortLead":"Bár a hétvégén az aucklandi koncertjét félbe kellett szakítania, mert elment a hangja, a búcsúturné új-zélandi...","id":"20200217_A_shownak_mennie_kell_Elton_John_tudogyulladasa_ellenere_is_folytatja_ujzelandi_turnejat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695256d3-142d-4159-bd9a-3ee573cb1567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a47020-9d60-4ebf-b510-ef4be08fbee6","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_shownak_mennie_kell_Elton_John_tudogyulladasa_ellenere_is_folytatja_ujzelandi_turnejat","timestamp":"2020. február. 17. 11:34","title":"A show-nak mennie kell: Elton John tüdőgyulladása ellenére is folytatja új-zélandi turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kövér László kitiltotta Hadházy Ákost az ülésről.","shortLead":"Kövér László kitiltotta Hadházy Ákost az ülésről.","id":"20200217_Stop_propaganda__megint_tablat_logatott_be_Hadhazy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90752aa6-5f2e-41c7-b018-536f5b5c7c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Stop_propaganda__megint_tablat_logatott_be_Hadhazy","timestamp":"2020. február. 17. 14:00","title":"Stop propaganda! Megint táblával akciózott Hadházy a parlamentben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]