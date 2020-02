Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Tusk ezt a hetet javasolta, hogy találkozzon Orbánnal, de a költségvetésről döntő uniós csúcstalálkozó miatt a magyar kormányfőnek nem lesz rá ideje. ","shortLead":"Donald Tusk ezt a hetet javasolta, hogy találkozzon Orbánnal, de a költségvetésről döntő uniós csúcstalálkozó miatt...","id":"20200219_Orban_Tusk_talalkozo_Brusszel_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078ba45c-89aa-4284-8c28-89ee263eb590","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_Tusk_talalkozo_Brusszel_Neppart","timestamp":"2020. február. 19. 15:48","title":"Magyar kérésre halasztották el Orbán találkozóját a Néppárt elnökével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő várhatóan nem fellebbez majd a házelnök döntése ellen.","shortLead":"A független képviselő várhatóan nem fellebbez majd a házelnök döntése ellen.","id":"20200219_Hadhazyt_ketmillio_forint_buntetes_Kover_tablalogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a6a15-b82f-4c90-91aa-3af7a18f46a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Hadhazyt_ketmillio_forint_buntetes_Kover_tablalogatas","timestamp":"2020. február. 19. 09:19","title":"Kövér kétmillió forintra büntette Hadházyt a táblalógatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajdúsámsoni gyepmester temetett elhullott állatokat arra a területre, ahol korábban a Debreciner munkatársai állatvédőkkel együtt száznál is több kutya tetemére bukkantak. ","shortLead":"A hajdúsámsoni gyepmester temetett elhullott állatokat arra a területre, ahol korábban a Debreciner munkatársai...","id":"20200220_hajdusamson_gyepmester_kutyatetemek_allatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5e9030-541d-41aa-b3fd-a0352ffef662","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_hajdusamson_gyepmester_kutyatetemek_allatvedelem","timestamp":"2020. február. 20. 14:18","title":"Hajdúsámsoni kutyatetemek: a gyepmester állítja, tucatnyi állatot temetett el ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a7eb9-9e77-421b-a7bd-841d834be262","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, úgy lépett fel vasárnap, de elment a hangja. Mégis reménykedett abban, hogy meg tudja tartani az új-zélandi koncertjeit. ","shortLead":"Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, úgy lépett fel vasárnap, de elment a hangja. Mégis reménykedett abban, hogy meg...","id":"20200218_tudogyulladas_fellepes_koncert_elton_john","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970a7eb9-9e77-421b-a7bd-841d834be262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a400db2-adc4-4ca1-adb1-e32216eb2e21","keywords":null,"link":"/elet/20200218_tudogyulladas_fellepes_koncert_elton_john","timestamp":"2020. február. 18. 17:53","title":"Tüdőgyulladása miatt mégis lemondta fellépéseit Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","shortLead":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","id":"20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110085-b943-4853-a48c-1c8fdc599d44","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","timestamp":"2020. február. 19. 08:25","title":"19 milliárd forintot szán a MÁV takarításra, mobil WC-kre és rovarirtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.","shortLead":"Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.","id":"20200219_Ket_honappal_tovabb_ervenyesek_a_rezsiutalvanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35eeab1-f856-4728-ad82-82aa87186859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Ket_honappal_tovabb_ervenyesek_a_rezsiutalvanyok","timestamp":"2020. február. 19. 06:56","title":"Két hónappal tovább érvényesek a rezsiutalványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök megváltoztatta Rod Blagojevich büntetését, ezzel gyakorlatilag szabadon engedte a 14 évre ítélt egykori politikust. ","shortLead":"Az amerikai elnök megváltoztatta Rod Blagojevich büntetését, ezzel gyakorlatilag szabadon engedte a 14 évre ítélt...","id":"20200218_Trump_borton_Illinois_kormanyzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf7c096-8d20-40fd-bb74-d1b09a88eb7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_Trump_borton_Illinois_kormanyzo","timestamp":"2020. február. 18. 21:59","title":"Trump kiengedte a börtönből Illinois korrupció miatt elítélt volt kormányzóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előreláthatólag több napot vesz igénybe a Japánban tartózkodó brit-amerikai hajó kiürítése, több mint félezer fertőzött van a fedélzetén. ","shortLead":"Előreláthatólag több napot vesz igénybe a Japánban tartózkodó brit-amerikai hajó kiürítése, több mint félezer fertőzött...","id":"20200219_Elhagyhatjak_az_utasok_a_Diamond_Princess_udulohajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864bc03b-14a3-4604-a0e0-e2b14fa5d7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Elhagyhatjak_az_utasok_a_Diamond_Princess_udulohajot","timestamp":"2020. február. 19. 10:12","title":"Elhagyhatják az utasok a Diamond Princess üdülőhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]