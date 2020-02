Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990. február 19-én adta ki a Photoshop legelső verzióját, a programét, ami azóta is meghatározza az életünket.","shortLead":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990...","id":"20200219_adobe_photoshop_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16645ab1-e2ae-4f47-a00a-b641c32cfea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_adobe_photoshop_video","timestamp":"2020. február. 19. 17:03","title":"Videó: 30 éves a Photoshop, ilyen volt a legelső verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11656bc2-148a-4a7c-a898-d983e3fa6164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F40-es sportkocsit a segítő szándék ellenére sem sikerült megmenteni, porrá égett.","shortLead":"Az F40-es sportkocsit a segítő szándék ellenére sem sikerült megmenteni, porrá égett.","id":"20200219_ferrari_f40_lang_monaco_erkely_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11656bc2-148a-4a7c-a898-d983e3fa6164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb58dc78-026c-42d5-8919-e8fd909efbd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_ferrari_f40_lang_monaco_erkely_oltas","timestamp":"2020. február. 19. 13:05","title":"Egy nő az erkélyéről, slaggal próbálta eloltani a vadul lángoló Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubnak a szurkolók bekiabálása, dobálás és pirotechnika használata miatt kell fizetnie.","shortLead":"A klubnak a szurkolók bekiabálása, dobálás és pirotechnika használata miatt kell fizetnie.","id":"20200219_Otmillio_forintos_buntetest_kapott_a_Ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069fda5d-1b66-487a-b26e-fa8fec6a7664","keywords":null,"link":"/sport/20200219_Otmillio_forintos_buntetest_kapott_a_Ferencvaros","timestamp":"2020. február. 19. 08:47","title":"Ötmillió forintos büntetést kapott a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53e81b-a404-4319-a835-efc13cdd0c70","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Bár a közös ellenzéki jelölt magabiztosan nyert a dunaújvárosi időközi parlamenti választáson, hiú ábránd volna kormányváltást alapozni a hétvégi teljesítményre. A Fidesz előre beárazta a vereséget, még a környező kistelepüléseken sem mozgósított úgy, ahogy szokott.","shortLead":"Bár a közös ellenzéki jelölt magabiztosan nyert a dunaújvárosi időközi parlamenti választáson, hiú ábránd volna...","id":"20200219_Dunaujvarosi_valasztas_osszefogas_olvasztotegely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b53e81b-a404-4319-a835-efc13cdd0c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e52521-edb2-421f-88da-bb1547928438","keywords":null,"link":"/360/20200219_Dunaujvarosi_valasztas_osszefogas_olvasztotegely","timestamp":"2020. február. 19. 11:00","title":"Orbán látszólag elengedte Dunaújvárost, de a vereséget nem viseli jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","shortLead":"Két egymást követő reggel is buszsávrazziát tartott a rendőrség.","id":"20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d50808c8-7d15-4bc3-946b-c55e28f6375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd4b7-353f-4f45-b14f-380c73ae7d0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Sorra_szedik_ki_a_rendorok_az_autokat_Budapest_buszsavjairol__video","timestamp":"2020. február. 19. 08:53","title":"Sorra szedik ki a rendőrök az autókat Budapest buszsávjaiból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4906741f-9a32-439a-a970-cbd0e0b701fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200218_Marabu_Feknyuz_Nicsak_kit_idez_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4906741f-9a32-439a-a970-cbd0e0b701fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df8c5bf-e371-4088-904b-a0a503d943e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Marabu_Feknyuz_Nicsak_kit_idez_Orban","timestamp":"2020. február. 18. 15:59","title":"Marabu Féknyúz: Nicsak, kit idéz Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb29ca-d4c2-4585-9df1-457c4f9f474f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt írja, hogy nem a segélyhívástól, hanem a mentőautók indulásától a helyszínre érkezésig eltelt perceket mérik.\r

","shortLead":"A lap azt írja, hogy nem a segélyhívástól, hanem a mentőautók indulásától a helyszínre érkezésig eltelt perceket...","id":"20200220_nepszava_orszagos_mentoszolgalat_surgos_esetek_kierkezesi_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6abb29ca-d4c2-4585-9df1-457c4f9f474f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222cba80-dd04-4ac1-b73d-3e434408abd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_nepszava_orszagos_mentoszolgalat_surgos_esetek_kierkezesi_ido","timestamp":"2020. február. 20. 07:12","title":"Népszava: Kozmetikázza az Országos Mentőszolgálat a kiérkezési időkről szóló adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3013c0d-df75-4cd6-9ad4-9078a1128569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elütöttek egy 42 éves nőt Budapesten, férje az autó vezetőjétől vár segítséget.","shortLead":"Elütöttek egy 42 éves nőt Budapesten, férje az autó vezetőjétől vár segítséget.","id":"20200218_Aki_tette_es_elgazolta_a_gyermekeim_anyjat_az_segitsen_eltemetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3013c0d-df75-4cd6-9ad4-9078a1128569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebeede9-2e83-45d7-b907-76016feb2257","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Aki_tette_es_elgazolta_a_gyermekeim_anyjat_az_segitsen_eltemetni","timestamp":"2020. február. 18. 19:29","title":"„Aki ezt tette, és elgázolta a gyermekeim anyját, az segítsen eltemetni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]