Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","shortLead":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","id":"20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330cdf54-56b8-4e6a-9b0c-bbb8d9b92066","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","timestamp":"2020. február. 04. 15:07","title":"Vihar: fél nap alatt százszor riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg Ferencről. Azért – írja –, hogy a magyartanárok fel tudjanak készülni a Horthy-kort reprezentáló, az olasz diktátort az egekig magasztaló szerző életéből. ","shortLead":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg...","id":"20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c79d4f-863d-4d5c-b7be-da617238a73a","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","timestamp":"2020. február. 03. 10:12","title":"Mussolini csodálója volt az író, aki kiütötte az új alaptantervben Móriczot, Örkényt és Kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A közpénzek elköltését vizsgáló újságírók munkáját is ellehetetleníti, ha a költségvetési szervek és a bíróság gyakorlatában általánossá válik, hogy a GDPR-ra hivatkozva tartanak vissza magánszemélyekre vonatkozó adatokat. A hvg.hu pillanatnyilag az Országgyűlés Hivatalával áll hadban, mert meg szeretnénk tudni, hogy a pártfrakcióknak ki ad sok tíz- és százmillióért tanácsokat. ","shortLead":"A közpénzek elköltését vizsgáló újságírók munkáját is ellehetetleníti, ha a költségvetési szervek és a bíróság...","id":"20200203_GDPR_szakerto_lista_frakcio_orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeee3a-04a0-4dea-9429-c4eeacb4b13e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_GDPR_szakerto_lista_frakcio_orszaggyules","timestamp":"2020. február. 03. 15:00","title":"Pártnak dolgozni nem ciki, csak az, ha kiderül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdea627-3e3d-43e5-ad84-0468760a72d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövöldözésben három tizenéves gyermek is elhunyt.","shortLead":"A lövöldözésben három tizenéves gyermek is elhunyt.","id":"20200204_jatekterem_mexiko_bandahaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfdea627-3e3d-43e5-ad84-0468760a72d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2f6d47-c4cd-4263-acc6-791d1ea0ecd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_jatekterem_mexiko_bandahaboru","timestamp":"2020. február. 04. 22:01","title":"Agyonlőttek kilenc embert egy mexikói játékteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6348e8d2-bc43-460e-beaa-7867f3b8e7f3","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az irodákat a külső kerületekbe száműzték.\r

","shortLead":"Az irodákat a külső kerületekbe száműzték.\r

","id":"20200205_Jelenleg_24_hotel_epul_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6348e8d2-bc43-460e-beaa-7867f3b8e7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af62ec6e-da3a-428f-b6e0-17b22541671b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200205_Jelenleg_24_hotel_epul_Budapesten","timestamp":"2020. február. 05. 05:25","title":"Jelenleg 24 hotel épül Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vétkes sofőr a gázolás után a tehergépkocsi rakterébe tette a sértettet.","shortLead":"A vétkes sofőr a gázolás után a tehergépkocsi rakterébe tette a sértettet.","id":"20200203_Megmenthettek_volna_egy_elgazolt_gyalogos_eletet_Esztergomnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78d44d5-9257-43d8-a316-423abc44e738","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Megmenthettek_volna_egy_elgazolt_gyalogos_eletet_Esztergomnal","timestamp":"2020. február. 03. 16:39","title":"Jogosítvány nélkül, más autóját vezetve gázolt Esztergomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5439ac-7533-4df9-84da-90f4d9974359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű SUV főtervezője korábban a Rolls-Royce-nál dolgozott designerként.","shortLead":"A hatalmas méretű SUV főtervezője korábban a Rolls-Royce-nál dolgozott designerként.","id":"20200204_letaglozo_elektromos_divatterepjaro_jon_kinabol_hongqi_e115_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f5439ac-7533-4df9-84da-90f4d9974359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37814685-6ee9-4714-9036-45a1a44d67d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_letaglozo_elektromos_divatterepjaro_jon_kinabol_hongqi_e115_suv","timestamp":"2020. február. 04. 07:59","title":"Letaglozó elektromos divatterepjáró jön Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről akar tárgyalni Merkellel.","shortLead":"Erről akar tárgyalni Merkellel.","id":"20200203_Orban_azt_akarja_megtudni_hogy_maradhatna_a_Fidesz_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a45b5-5b8c-4877-8a53-7c3e8dcb6d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8df5877-04a5-4740-b721-951a2beca6fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Orban_azt_akarja_megtudni_hogy_maradhatna_a_Fidesz_a_Neppartban","timestamp":"2020. február. 03. 13:06","title":"Orbán azt akarja megtudni, hogy maradhatna a Fidesz a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]