Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77063015-7a0c-40e4-88a7-ab89c3f63b95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csapat felfedező bukkant rá Brunei nemzeti parkjában arra a csigára, amit korábban még soha nem regisztráltak.","shortLead":"Egy csapat felfedező bukkant rá Brunei nemzeti parkjában arra a csigára, amit korábban még soha nem regisztráltak.","id":"20200221_greta_thunberg_csiga_craspedotropis_gretathunbergae","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77063015-7a0c-40e4-88a7-ab89c3f63b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5b4ff-6dc8-4caf-b28f-fe1a02012ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_greta_thunberg_csiga_craspedotropis_gretathunbergae","timestamp":"2020. február. 21. 09:33","title":"Greta Thunbergről neveztek el egy új csigafajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eae0f6d-6244-4f8f-bb90-5c6460f505c8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A \"rövid az új hosszú\" mottóval érkezik a filmfesztivál.","shortLead":"A \"rövid az új hosszú\" mottóval érkezik a filmfesztivál.","id":"20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_is_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eae0f6d-6244-4f8f-bb90-5c6460f505c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a04cb-4a98-4d54-b25b-937590c27241","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_is_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson","timestamp":"2020. február. 20. 16:05","title":"Szőke Abigél, Nagy Zsolt és Keresztes Tamás is feltűnik majd a vásznon a Friss Húson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt négy évben 190 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra, a most megkötött szerződéssel még több mehet propagandára.","shortLead":"Az elmúlt négy évben 190 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra, a most megkötött szerződéssel még több...","id":"20200220_A_propagandavonaton_nincsen_fek_150_milliard_mehet_kommunikaciora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f635a98-8d7e-42d9-800f-fa9635defdaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_A_propagandavonaton_nincsen_fek_150_milliard_mehet_kommunikaciora","timestamp":"2020. február. 20. 16:13","title":"Még többet szánnak propagandára: 150 milliárd mehet kormányzati kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vagyonából korlátlanul finanszírozhatja kampányát Michael Bloomberg, aki a mérsékelt demokraták reményei szerint megakadályozhatja a balszárny győzelmét, s nagyobb reményekkel veheti fel a párharcot Donald Trumppal. A nevadai előválasztást megelőző vitán a milliárdos a többi demokrata jelölt céltáblája lett, és nem nyújtott meggyőző teljesítményt.","shortLead":"A vagyonából korlátlanul finanszírozhatja kampányát Michael Bloomberg, aki a mérsékelt demokraták reményei szerint...","id":"202008__michael_bloomberg__demokrata_csodavaras__tamadhato_mult__penzbuldozer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09fc256-2191-4088-a013-fe52501a27e6","keywords":null,"link":"/360/202008__michael_bloomberg__demokrata_csodavaras__tamadhato_mult__penzbuldozer","timestamp":"2020. február. 22. 12:00","title":"Bloomberg szórja a pénzt, demokrata vetélytársai Trumppal együtt kezdhetnek aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29285a7a-6148-48e8-85c5-1de8357dcb11","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A menopauza, azaz a petefészkek hormontermelésének hanyatlása, ezzel együtt az ösztrogénszint csökkenése a női szervezet természetes folyamata. Tünetei rendszerint a negyvenes évek második felében, a változókor kezdetén jelentkeznek először. Manapság azonban – bizonyos külső tényezők, illetve betegségek és azok kezelése révén – sokkal több fiatal nőt is elérhetnek ezek a változókori folyamatok. \r

","shortLead":"A menopauza, azaz a petefészkek hormontermelésének hanyatlása, ezzel együtt az ösztrogénszint csökkenése a női...","id":"remifeminplus_20200221_Valtozokori_tunetek_40_ev_alatt_klimax","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29285a7a-6148-48e8-85c5-1de8357dcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2242136e-f965-4ed5-9b3a-d8af5f76bd85","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200221_Valtozokori_tunetek_40_ev_alatt_klimax","timestamp":"2020. február. 21. 07:30","title":"Változókori tünetek 40 év alatt – Egyre több nőt érint a korai menopauza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"93cd29e7-c8a5-44bd-9385-9107bfdb77ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár számos iparágat és céget negatívan érintett a Kínában kitörő koronavírus, számos ország könnyűipara nyerhet is ebből.","shortLead":"Bár számos iparágat és céget negatívan érintett a Kínában kitörő koronavírus, számos ország könnyűipara nyerhet is...","id":"20200221_A_koronavirus_okozta_panik_miatt_nem_kell_a_kereskedoknek_olyan_cipo_ami_Kinaban_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93cd29e7-c8a5-44bd-9385-9107bfdb77ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cbf277-8276-47eb-8d8c-d7f2f2abbe81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_A_koronavirus_okozta_panik_miatt_nem_kell_a_kereskedoknek_olyan_cipo_ami_Kinaban_keszul","timestamp":"2020. február. 21. 10:46","title":"Koronavírus: nem kell a kereskedőknek olyan cipő, ami Kínában készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f5faeb-0037-44e5-91be-6415e2027b8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi kiégett, a vezetője elfutott, a ház fala összedőlt.","shortLead":"A kocsi kiégett, a vezetője elfutott, a ház fala összedőlt.","id":"20200221_Hazba_csapodott_es_kigyulladt_egy_auto_Veresegyhazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f5faeb-0037-44e5-91be-6415e2027b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37e93d6-dc25-4a59-bd41-0f443b84fe60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Hazba_csapodott_es_kigyulladt_egy_auto_Veresegyhazon","timestamp":"2020. február. 21. 20:58","title":"Házba csapódott és kigyulladt egy autó Veresegyházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felépült betegek száma ezzel együtt már 20 ezer fölé emelkedett.","shortLead":"A felépült betegek száma ezzel együtt már 20 ezer fölé emelkedett.","id":"20200222_Ismet_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce95e984-0a16-4036-9cc4-e8cb79e9374f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Ismet_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 22. 08:40","title":"Ismét csökkent a koronavírusos fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]