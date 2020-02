Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő neandervölgyi emberek is "halotti szertartással" búcsúztathatták halottjaikat.

Különös dologra bukkantak 70 000 éves neandervölgyi emberek sírja mellett

Az ok természetesen a koronavírus.

Armani nézők nélkül mutatja be legújabb ruhakollekcióját

A kereskedelmi célú bálnavadászat betiltása óta nem látott számban gyűltek össze az elmúlt hetekben a kék bálnák az Atlanti-óceánon fekvő Déli-Georgia szigetnél.

"Egészen elképesztő" számú kék bálna gyűlt össze egy Atlanti-óceánon fekvő szigetnél

Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

Ez történt: körbeküldtek Magyarországon egy SMS-t, amit jobb, ha nem vesz komolyan

A teljes pályát lezárták a baleset idejére.

Megborított a szél egy teherautót az M7-esen ","shortLead":"Az ok természetesen a koronavírus. ","id":"20200223_Armani_nezok_nelkul_mutatja_be_legujabb_ruhakollekciojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231e859c-d18d-44fe-940b-fa6dec548ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249ac321-36b0-41f4-ba53-1833086c7777","keywords":null,"link":"/kkv/20200223_Armani_nezok_nelkul_mutatja_be_legujabb_ruhakollekciojat","timestamp":"2020. február. 23. 09:59","title":"Armani nézők nélkül mutatja be legújabb ruhakollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebf574a-c276-469e-8ae1-7f7e2da559c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kereskedelmi célú bálnavadászat betiltása óta nem látott számban gyűltek össze az elmúlt hetekben a kék bálnák az Atlanti-óceánon fekvő Déli-Georgia szigetnél.","shortLead":"A kereskedelmi célú bálnavadászat betiltása óta nem látott számban gyűltek össze az elmúlt hetekben a kék bálnák...","id":"20200223_kek_balnak_del_georgia_szigete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bebf574a-c276-469e-8ae1-7f7e2da559c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae987f5-7b4b-4acf-95f8-d87262f067cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_kek_balnak_del_georgia_szigete","timestamp":"2020. február. 23. 16:03","title":"\"Egészen elképesztő\" számú kék bálna gyűlt össze egy Atlanti-óceánon fekvő szigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05426df3-85aa-4320-9455-c39137e46869","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200223_soros_gyorgy_mark_zuckerberg_facebook_1_millio_forint_sms_google_terkep_uj_felulet_antarktisz_eszaki_sark_metan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05426df3-85aa-4320-9455-c39137e46869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbe8032-ae28-4a5c-b1b5-4858b5440f62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_soros_gyorgy_mark_zuckerberg_facebook_1_millio_forint_sms_google_terkep_uj_felulet_antarktisz_eszaki_sark_metan","timestamp":"2020. február. 23. 12:03","title":"Ez történt: körbeküldtek Magyarországon egy SMS-t, amit jobb, ha nem vesz komolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6925ff66-049e-4efd-b30d-a7d6b2334515","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljes pályát lezárták a baleset idejére.","shortLead":"A teljes pályát lezárták a baleset idejére.","id":"20200221_Felboritott_a_szel_egy_kamiont_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6925ff66-049e-4efd-b30d-a7d6b2334515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc38c17-8907-48fe-85b3-edcfcf2769b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Felboritott_a_szel_egy_kamiont_az_M7esen","timestamp":"2020. február. 21. 18:13","title":"Megborított a szél egy teherautót az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07e3997-4187-47c7-a4ba-98bf6d2e2da8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bordó - burgundi vörös - színű okmány az uniós államoknak jár, a Brexit után másikat kapnak.

Megváltozik a brit útlevél is

A balett misztériumát részben az adja, hogy bele sem tudunk gondolni, milyen erőfeszítések árán jutnak el a táncosok addig, hogy lebegjenek a színpadon. Ezt a folyamatot próbálja a maga valóságosságában és nyersességében megragadni a Három tánc című dokumentumfilm, amelyet szombattól nézhetnek meg a hvg360-on.

„Tesóm beszólt, hogy balettozom, és az milyen lányos"

A turmalincsoport eddig ismeretlen tagját fedezték fel Olaszországban. Ezt a folyamatot próbálja a maga valóságosságában és nyersességében megragadni a Három tánc című dokumentumfilm, amelyet szombattól nézhetnek meg a hvg360-on.","shortLead":"A balett misztériumát részben az adja, hogy bele sem tudunk gondolni, milyen erőfeszítések árán jutnak el a táncosok...","id":"20200221_Tesom_beszolt_hogy_balettozom_es_az_milyen_lanyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ecaf551-530d-4890-80fa-436eb2e373af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d16d8fd-0123-4eaf-8e8a-ac7a4a38776b","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Tesom_beszolt_hogy_balettozom_es_az_milyen_lanyos","timestamp":"2020. február. 21. 20:00","title":"„Tesóm beszólt, hogy balettozom, és az milyen lányos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e02d55-b274-4878-a483-f8a9653febb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A turmalincsoport eddig ismeretlen tagját fedezték fel Olaszországban. Az új ásvány a dutrowit nevet kapta Barbara Dutrow geológus, a Louisiana Állami Egyetem (LSU) professzora után.

Felfedeztek egy új ásványt, 20 000 000 éve formálódott meg