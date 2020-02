Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","shortLead":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","id":"20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8553b085-1866-46ae-9bf6-e883211dd8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","timestamp":"2020. február. 24. 05:06","title":"Ausztria nem engedi be a vonatokat Olaszországból a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek száma. Iránban a hivatalos adatok szerint 12-en haltak meg, míg egy hírügynökség már 50 halálos áldozatról számolt be.","shortLead":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek...","id":"20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d1195-3815-4c9e-8153-1b3a48654e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","timestamp":"2020. február. 24. 12:20","title":"Újabb országokban jelent meg a koronavírus, Iránban legalább 12-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált az elnökjelöltségért folyó előválasztási küzdelemben. A jogásznő eddig minden választást megnyert, amin indult, most azonban sokkal nehezebb dolga lesz.","shortLead":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált...","id":"202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e513218-d06d-4b7b-99d6-15fe96c8a096","keywords":null,"link":"/360/202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","timestamp":"2020. február. 24. 14:00","title":"Volt szerelmeit is képes megpumpolni a humoros demokrata elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 88 éves férfi halt meg Lodiban.","shortLead":"Egy 88 éves férfi halt meg Lodiban.","id":"20200224_Mar_ot_aldozata_van_Olaszorszagban_a_koronavirusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75610b21-e2a6-488e-a705-6ecec88ee3e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Mar_ot_aldozata_van_Olaszorszagban_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 24. 12:29","title":"Már öt áldozata van Olaszországban a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az irodalomtörténész Nyáry Krisztián vallja, mindenkiről el kell mondani az igazat a diákoknak, nem pedig kozmetikázott életrajzokkal meghamisítani a tényeket.","shortLead":"Az irodalomtörténész Nyáry Krisztián vallja, mindenkiről el kell mondani az igazat a diákoknak, nem pedig kozmetikázott...","id":"20200225_nyary_krisztian_irodalomtortenesz_fasizmus_kommunista_nat_nemzeti_alaptanterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299bc21f-561e-4e0d-92e9-359210b026b3","keywords":null,"link":"/elet/20200225_nyary_krisztian_irodalomtortenesz_fasizmus_kommunista_nat_nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. február. 25. 16:25","title":"Nyáry Krisztián: Fasiszta vagy kommunista írót is szabad tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Vígszínház vezetője hitelességi válsággal küzdött a saját társulatán belül, több alkalommal felmerült a bizalmi szavazás is – állítja Csányi János rendező, aki Eszenyi Enikő riválisa a színház vezetéséért. ","shortLead":"A Vígszínház vezetője hitelességi válsággal küzdött a saját társulatán belül, több alkalommal felmerült a bizalmi...","id":"20200224_Megsemmisito_kritika_Eszenyi_Eniko_szinhazarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c5ca97-ae9e-4aea-8027-d0d5e6e645d6","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_Megsemmisito_kritika_Eszenyi_Eniko_szinhazarol","timestamp":"2020. február. 24. 17:42","title":"Megsemmisítő kritika látott napvilágot Eszenyi Enikő színházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétre emelkedett a koronavírus-fertőzés nyomán kialakult betegség halálos áldozatainak száma Olaszországban.","shortLead":"Hétre emelkedett a koronavírus-fertőzés nyomán kialakult betegség halálos áldozatainak száma Olaszországban.","id":"20200224_koronavirus_fertozes_olaszorszag_het_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32ec2c3-686b-4c14-9353-e95d8111ceac","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_fertozes_olaszorszag_het_halott","timestamp":"2020. február. 24. 22:20","title":"Már hét halottja van a koronavírus-fertőzésnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb3594a-b67a-4459-bd90-15bdae6cf254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 8 hengeres motorral szerelt német roadstert alig használták az elmúlt 3 évtizedben.","shortLead":"A 8 hengeres motorral szerelt német roadstert alig használták az elmúlt 3 évtizedben.","id":"20200225_bobby_ewing_is_csettintene_ennek_az_elado_mercedes_500_slnek_a_lattan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fb3594a-b67a-4459-bd90-15bdae6cf254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21149f7e-5a6c-4841-bd5e-2fd86a6607b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_bobby_ewing_is_csettintene_ennek_az_elado_mercedes_500_slnek_a_lattan","timestamp":"2020. február. 25. 07:59","title":"Bobby Ewing is csettintene ennek az eladó Mercedes 500 SL-nek a láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]