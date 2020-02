Négy színház vezetésébe nem adna majd beleszólást az emberi erőforrások miniszterének Karácsony Gergely főpolgármester, a Katonát, a Radnótit, az Örkényt és a Trafót fővárosi fenntartásban tartaná. A közgyűlés holnap szavaz a Szabad-Tér Színház vezetői pályázatáról is. Gulyás Gergely miniszter közölte, ha nem a szakmai bizottság által támogatott Bán Teodóra marad a vezető, a kormány felfüggeszti a színházak finanszírozásáról szóló tárgyalásokat.

A művészi szabadságukban veszélyeztetett színházakat tisztán önkormányzati finanszírozásban tartja a Fővárosi Közgyűlés – közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A színháztörvény miatt kell a kormánnyal tárgyalni, a színházak fenntartásáról ugyanis március 1-ig meg kell állapodni. Az elmondások szerint megegyezésközeli volt a helyzet. A főváros elkészítette a saját előterjesztését - amit szerdán tárgyal majd a közgyűlés -, ami egyelőre nem nyilvános. A főpolgármester a Facebook-oldalán azt írta, egy színházat sem adnak át a kormányak, minden fenntartói jog a fővárosnál marad, de több olyan lesz, ami tisztán a főváros finanszíroz.

A művészi szabadságukban veszélyeztette színházakat tisztán önkormányzati finanszírozásba vonjuk, vagyis nem lesz az államnak beleszólása a Katona József Színház, az Örkény Színház, a Radnóti Színház és a Trafó művészeti munkájába.

Emellett lesznek a városban vegyes – vagyis állami és önkormányzati –, illetve tisztán állami finanszírozású kőszínházak is. Hogy melyek lesznek azok, egyelőre nem részletezte a főpolgármester.

A hvg.hu információi szerint a vegyes kategóriába tartoznak majd a nagyobb szórakoztató színházak – így a Vígszínház, a Madách Színház és a Budapest Bábszínház. Az Index szerint ebbe a csoportba kerül a József Attila Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Thália és az Új Színház is. Utóbbiról forrásunk kedden még azt mondta, hogy a teljesen állami finanszírású kategóriába esne, ám úgy tűnik, ez menet közben változhatott.

Gulyás Gergely bezsarolta Karácsonyt

Azonban mindez borulhat, méghozzá a Szabad-Tér Színház vezetője miatt. Róla is szerdán dönt a Közgyűlés, az eddigi vezetőt, Bán Teodórát lecserélhetik. Le nem válthatják, a megbízása ugyanis már lejárt.

A vezetőre vonatkozó előterjesztés szintén nem nyilvános, ám Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy sajtótájékoztatón bejelentette, Benkő Nóra az esélyes, akit nem támogatott a szakmai bizottság (korábban a hvg.hu is így értesült). Ellenben Bán Teodórát igen. Gulyás Gergely kijelentette, ha a Közgyűlés Benkőt szavazza meg,

az állam felfüggeszti a színházak finanszírozásáról szóló tárgyalást.

Ez esetben a főváros tarthatná fenn maga a színházait - tette hozzá a miniszter. Az egyébként nem világos, hogy a Közgyűlés valóban Benkőt támogatná vagy sem.

Karácsony a posztjában közölte, a Szabad-Tér Színházat is fővárosi fenntartásúvá tenné. Csütörtökön ülésezik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ott nyilván ez lesz az egyik fő téma.

Hősi halott

A Fővárosi Közgyűlés elé már november 27-én bekerült a Szabad Tér Színház vezetésére kiírt pályázat, akkor az egyedüli aspiráns az addigi vezető, Bán Teodóra volt. Akkor nem döntöttek róla, de kiírtak egy új, a korábbitól alig eltérő pályázatot. Míg a kultúráért felelős főpolgármester-helyettes, Gy. Németh Erzsébet azzal érvelt, Budapest szabadtéri és fesztiválrendezvényeit át akarják alakítani, addig a kormányoldali sajtó politikai tisztogatást emlegetett. Rétvári Bence államtitkár decemberben a Parlamentben egyenesen hősi halottként állította be. A pályázat érvénytelenítése azt mutatja, Bánt nagyon nem akarja az új vezetés, lehet, azt nem tudták megbocsátani, hogy bár Bán 2004-ben, a Demszky-érában kapta meg a Budapesti Nyári Fesztivált is rendező cég vezetését, az egykori balerina hamarosan nagyon jó kapcsolatot épített ki az új fideszes városvezetéssel is.

Mindenesetre az újból kiírt pályázaton is elinult, a már említett Benkő Nóra illetve Somogyi Szilárd rendező mellett. A szakmai bizottság összeállításánál is volt kisebb politikai csatazaj, Gy. Németh Erzsébet ugyanis azt mondta, a Fidesz kultúrharcosokat küld oda. A főváros viszont politikusokat küldött, köztük Tóth József szocialista polgármestert. Gulyás Tóth Józsefet is emlegetve beszélt arról, hogy a bizottság Bánt támogatta.