„Kultúrharcosokat küld a Fidesz a Szabad Tér Színház igazgatói pályázatát elbíráló szakmai bizottságába” – háborgott Gy. Németh Erzsébet a kultúráért felelős főpolgármester-helyettes nemrég az ATV-ben. Azt már nekünk mondta el, hogy a Főváros viszont politikusokat küldött a pénteken ülésező grémiumba, ahol a Margitszigeti és Városmajori Szabadtéri Színpadokat működtető kft. vezetői pályázatát véleményezi. Egyikük Tóth József XIII. kerületi polgármester, aki bizonyára sok mindenért lehet szeretni, de a kultúra a legutolsó, ami az ember eszébe jut róla. Emlékezetes, hogy ő építettet fel gyakorlatilag Román Sándor Experidance nevű társulatnak a RAM-ot. Románék voltak a legmohóbbak a tao-pénzek lerablása terén, volt év, hogy négy milliárd forintot kaszáltak, ez volt az egyik utolsó csepp a pohárban, amiért a kormány megszüntette azt a támogatási formát. A másik szakmai tekintély pedig, - bizonyára a politikai kiegyensúlyozottság jegyében - Hassay Zsófia a VI. került bukott fideszes polgármestere. Kérdésünkre, miért nem színházi szakembereket, és miért politikusokat küldtek a bizottsága, a DK-s politikus azt válaszolta, mert végül úgyis a közgyűlés dönt a pályázatokról. Ehhez képes kifejezetten szakma az a névsor, amit Fekete Péter kulturális államtitkár állított ki. E szerint a minisztérium részéről Fülöp Péter helyettes államtitkár, kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója, Ókovács Szilvesztert, az Operaház főigazgatója, Zalán János, Pesti Magyra Színház igazgatója, Maron Éva operaénekes, az MMA korábbi elnökségi tagja, és a testület levelező tagja, Zsuráfszky Zoltán koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetője vesz részt a bizottságban.

Hárman adtak be pályázatot, azt már a Népszava megírta, hogy Bán Teodóra, a színház jelenlegei igazgatója pályázik. Őt valamiért nagyon nem akarja az új városvezetés, mert érvénytelenítette a még Tarlós István idejében kiírt pályázatot, melyre csak ő jelentkezett. Talán azt nem bocsátják meg neki, hogy, bár 2004-ben, a Demszky-érában kapta meg a Budapesti Nyári Fesztivált is rendező cég vezetésest, az egykori balerina hamarosan nagyon jó kapcsolatot épített ki az új városvezetéssel is. Bizonyára lehet jobb színházat csinálni, mint Bán Teodóra, de 15 év alatt egy gazdaságilag stabil rendszert hozott létre, előadásai látogatottak, és sikerült némi pénzt kikönyörögnie a rossz állapotú játszóhelyek felújítására. Új pályázóként Somogyi Szilárd rendező jelent meg, aki Kerényi Miklós Gábor felfedezettjeként indult az Operettszínházban. Őt bizonyára gyengíti a zaklatási botrányba belebukott igazgató árnyéka, de erősíti, a jó baloldali kapcsolatokkal rendelkező Hegedűs D. Géza színész-rendező, aki művészeti igazgató lenne. A harmadik jelöl nem hatalmazta fel az önkormányzatot, hogy nevét publikussá tegye, de lapunk megtudta, hogy Benkő Nóra színésznőről van szó, aki a Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola vezetője. Pályázatát is megszereztük, ami kevés újat jelent az eddigi irányhoz képest - azon kívül, hogy iskolájának növendékeit is alkalmazná az előadásokban. Főleg operák, operettek, musicalok bemutatást tervezi. Ami új elem, az valószínűleg megvalósíthatatlan, vagy értelmetlen. Igy például a Sziget Fesztivállal vetélkedve, „évente legalább egy olyan alkotó meghívása, aki az ifjúság által rajongott sztár”, és a TV2 Sztárban Szár, az RTL Klub X faktor, és a MTVA Virtuózok című műsorának kihelyezett előadásai. Nem sok sikerrel kecsegtetnek a színházpedagógiai tevei sem egy nyári, szórakoztató színház esetében. Egyes források szerint ő volna DK jelöltje. Ezt abból következtetik, hogy ugyanúgy a Pesti Magyar Színháznak a művésze, mint Szűcs Kinga, aki Molnár Csaba a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselő felesége.

A döntés aztért is érdekes lesz, mert még azelőtt le tudja zongorázni a fővárosi közgyűlés – a tervek szerint február 26-i ülésén - mielőtt megszületne a kormánnyal a színházak közös működtetésről a megegyezés. Így lesz a Vígszínházzal is, ahol Eszenyi Enikő és Rudolf Péter színész-rendező, a társulat korábbi tagja küzd egymással. (Csányi János is beadta a pályázatát, aki azonban már megbukott a Bárka Színház igazgatójaként, és a 2007-ben debreceni színházból is nagyon hirtelen távoznia kellett, mert jelentősen túllépte a költségvetést. Őt tehát nem tekintik esélyesnek. ) Most érthető Eszenyi Enikő lépése, hogy távol tartotta magát a színházi törvény módosítása miatt rendezett tüntetésről, ahol a főpolgármester és számos színházigazgató is felszólalt. Ezzel bizonyára jó pontokat szerzett a kormánynál. Nem tudni ez elég-e ahhoz, hogy a jobboldalinak tekintett Rudolf Péterrel szemben mellett döntsön, a még ismeretlen összetételű, de törvény szerint főként a minisztérium embereiből álló szakmai bizottság. Nem mintha ez jelentene valamit, hiszen egyelőre a főváros közgyúlás dönt. Kérdés, ha a közgyűlés szembe megy a miniszterim által dominált „szakmai bizottság” döntésével, az hogyan befolyásolja az önkormányzati színházak működtetésével kapcsolatos tárgyalásokat az állam és az önkormányzat között, amit úgy tudjuk Karácsony Gergely és Gulyás Gergely kancellária miniszterrel folytat. A Fidesz mindenképp nyer, ha Bán Teodóra és Rudolf Péter lesza befutó, nem kell félnie, hogy „provokatív” színházat csinálnak, ha a szakmai bizottság borítékolható döntése ellenére nem ők lesznek a befutók, akkor pedig tele szájjal lehet mondani, hogy a magát a demokrácia és szakmaiság bajnokának beállító új fővárosi vezetés sárba tiporja mindkét értket.

„Kultúrharcosokat küld a Fidesz a Szabad Tér Színház igazgatói pályázatát elbíráló szakmai bizottságába” – háborgott Gy. Németh Erzsébet a kultúráért felelős főpolgármester-helyettes nemrég az ATV-ben. Az viszont a nekünk adott válaszából derült csak ki, hogy a főváros viszont politikusokat küldött a pénteken ülésező szakmai grémiumba, mely a Margitszigeti és Városmajori Szabadtéri Színpadokat működtető kft. vezetői pályázatát véleményezi.

MSZP-s és fideszes politikusok a bizottságban

A politikusok egyike Tóth József XIII. kerületi polgármester, akit bizonyára sok mindenért lehet szeretni, de a kultúra a legutolsó, ami az ember eszébe jut róla. Hacsak az nem, hogy ő építette fel gyakorlatilag Román Sándor Experidance nevű társulatának a RAM Colosseumot. Románék voltak a legmohóbbak a tao-pénzek lefölözése terén, ez volt az egyik utolsó csepp a pohárban, amiért a kormány megszüntette azt a támogatási formát. A másik színházi tekintély pedig – bizonyára a politikai kiegyensúlyozottság jegyében – Hassay Zsófia, a VI. kerület leváltott fideszes polgármestere. Kérdésünkre, miért nem színházi szakembereket, és miért politikusokat küldtek a bizottságba, a DK-s politikus azt válaszolta, mert végül úgyis a közgyűlés dönt a pályázatokról.

Hassay Zsófia © MTI / Balogh Zoltán

Ehhez képes kifejezetten szakmai az a névsor, amit Fekete Péter kulturális államtitkár állított ki. E szerint a minisztérium részéről Fülöp Péter helyettes államtitkár, a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója, Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója, Zalán János, a Pesti Magyar Színház igazgatója, Marton Éva operaénekes, az MMA korábbi elnökségi tagja, és a testület levelező tagja, Zsuráfszky Zoltán koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetője vesz részt a bizottságban.

X Faktor a színházban?

Hárman adtak be pályázatot a színházra. Az már ismert, hogy Bán Teodóra, a színház jelenlegi igazgatója ismét pályázik. Őt valamiért nagyon nem akarja az új városvezetés, erre utal, hogy érvénytelenítették azt a még Tarlós István idejében kiírt pályázatot, amelyre csak ő jelentkezett. Talán azt nem bocsátják meg neki, hogy bár 2004-ben, a Demszky-érában kapta meg a Budapesti Nyári Fesztivált is rendező cég vezetését, az egykori balerina hamarosan nagyon jó kapcsolatot épített ki az új fideszes városvezetéssel is. Bizonyára lehet jobb színházat csinálni, mint Bán Teodóra, de 15 év alatt egy gazdaságilag stabil rendszert hozott létre, előadásai látogatottak, és sikerült némi pénzt kikönyörögnie a rossz állapotú játszóhelyek felújítására.

Bán Teodóra © MTI / Bruzák Noémi

Új pályázóként Somogyi Szilárd rendező jelent meg, aki Kerényi Miklós Gábor felfedezettjeként indult az Operettszínházban. Őt bizonyára gyengíti a zaklatási botrányba belebukott igazgató árnyéka, de erősíti a jó baloldali kapcsolatokkal rendelkező Hegedűs D. Géza színész-rendező, aki művészeti igazgató lenne.

Benkő Nóra © MTI / MTVA / Máté Attila

A harmadik jelölt nem hatalmazta fel az önkormányzatot, hogy nevét publikussá tegye, de lapunk megtudta, hogy Benkő Nóra színésznőről van szó, aki a Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola vezetője. Pályázatát is megszereztük, ami kevés újat jelent az eddigi irányhoz képest – azon kívül, hogy iskolájának növendékeit is alkalmazná az előadásokban. Főleg operák, operettek, musicalek bemutatást tervezi. Ami új elem, az valószínűleg megvalósíthatatlan, így a Sziget Fesztivállal vetélkedve, „évente legalább egy olyan alkotó meghívása, aki az ifjúság által rajongott sztár”. Erre azonban a jelen költségvetésből nem futja. Az is elég valószínűtlen, hogy konkurens tévékkel sikerül majd szerződést kötni, és megvalósulnak a TV2 Sztárban Sztár, az RTL Klub X Faktor, és a MTVA Virtuózok című műsorának kihelyezett előadásai, ahogy Benkő tervezi, akit egyébként számos szakmabeli a DK jelöltjének vélelmez.

A döntés azért is érdekes lesz, mert még azelőtt le tudja zongorázni a fővárosi közgyűlés – a tervek szerint a február 26-i ülésén –, mielőtt megszületne a kormánnyal az önkormányzati színházak közös működtetésről a megegyezés. Így lesz a Vígszínházzal is, ahol Eszenyi Enikő és Rudolf Péter színész-rendező, a társulat korábbi tagja küzd egymással. (Csányi János is beadta a pályázatát, aki azonban már megbukott a Bárka Színház igazgatójaként, és 2007-ben debreceni színházból is nagyon hirtelen távoznia kellett, mert jelentősen túllépte a költségvetést. Őt tehát nem tekintik esélyesnek.)

A Fidesznek nem kell félnie Bántól és Rudolftól

Most érthető meg Eszenyi Enikő lépése, hogy távol tartotta magát a színházi törvény módosítása miatt rendezett tüntetésről, ahol a főpolgármester és számos színházigazgató is felszólalt. Ezzel bizonyára jó pontokat szerzett a kormánynál. Nem tudni ez elég-e ahhoz, hogy a jobboldalinak tekintett Rudolf Péterrel szemben mellette döntsön, a még ismeretlen összetételű, de törvény szerint főként a minisztérium embereiből álló szakmai bizottság. Nem mintha ez jelentene bármit is, hiszen egyelőre a fővárosi közgyűlés dönt.

Eszenyi Enikő © MTI / Mohai Balázs

Kérdés, ha a közgyűlés szembe megy a minisztérium által dominált „szakmai bizottság” döntésével, az hogyan befolyásolja az önkormányzati színházak működtetésével kapcsolatos tárgyalásokat az állam és az önkormányzat között, amit – úgy tudjuk – Karácsony Gergely Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel folytat.

A Fidesz mindenképp nyer, ha Bán Teodóra és Rudolf Péter lesz a befutó a Szabad Tér illetve a Vígszínházban, mert nem kell félnie attól, hogy „provokatív” színházat csinálnak. Ha a szakmai bizottság borítékolható döntése ellenére nem őket nevezi ki a közgyűlés, akkor pedig tele szájjal lehet mondani, hogy a magát a demokrácia és szakmaiság bajnokának beállító új fővárosi vezetés sárba tiporja mindkét értéket.