[{"available":true,"c_guid":"8637ee0d-9510-41ab-b355-854ad5f66d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg tűzoltó és sok rendőr lepte el hétfő éjjel a budapesti Nagykörút ás a Király utca környékét. ","shortLead":"Rengeteg tűzoltó és sok rendőr lepte el hétfő éjjel a budapesti Nagykörút ás a Király utca környékét. ","id":"20200225_Rengeteg_tuzolto_es_rendor_lepte_el_a_Kiraly_utca_kornyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8637ee0d-9510-41ab-b355-854ad5f66d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c933dad-e419-46b4-a185-048d2a4c8694","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Rengeteg_tuzolto_es_rendor_lepte_el_a_Kiraly_utca_kornyeket","timestamp":"2020. február. 25. 00:33","title":"Rengeteg tűzoltó és rendőr lepte el a Király utca környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben senki sem sérült meg.","shortLead":"A balesetben senki sem sérült meg.","id":"20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acb5ee9-d7d8-474d-8bcd-68de690a3273","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","timestamp":"2020. február. 25. 09:06","title":"Kigyulladt egy busz az M3-ason, lezárták a bevezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brazíliában mutatták ki a fertőzést egy Olaszországból érkezett férfin.","shortLead":"Brazíliában mutatták ki a fertőzést egy Olaszországból érkezett férfin.","id":"20200226_DelAmerikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecedb0a8-56ad-4620-9ea5-7b6585156a93","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_DelAmerikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 12:30","title":"Dél-Amerikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f8f6c3-e7fa-4eb2-b85a-335a424eccbe","c_author":"Balla István - Vándor Éva","category":"elet","description":"A 83 éves korában elhunyt Csukás István rendületlenül hitt a gyerekekben, és örömmel kelt versenyre az ő végtelen képzelőerejükkel. Olyan karakterek születtek így, amelyek generációk gyerekkorát határozták meg.","shortLead":"A 83 éves korában elhunyt Csukás István rendületlenül hitt a gyerekekben, és örömmel kelt versenyre az ő végtelen...","id":"20200224_Susu_Pom_Pom_Bagameri_Csukas_Istvannak_egy_egesz_univerzumot_koszonhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f8f6c3-e7fa-4eb2-b85a-335a424eccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91be037-8a66-4e77-9947-118aa02dfa8f","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Susu_Pom_Pom_Bagameri_Csukas_Istvannak_egy_egesz_univerzumot_koszonhetunk","timestamp":"2020. február. 24. 20:00","title":"Süsü, Pom Pom, Bagaméri: Csukás Istvánnak egy egész univerzumot köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első helyezettje. ","shortLead":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első...","id":"20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7932e463-f4cd-4410-8415-aa59007a600d","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","timestamp":"2020. február. 25. 07:28","title":"A győzteseknél jobban járt a zsűri Rogánék fotópályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","shortLead":"Dido korábban még nem járt önálló műsorral Magyarországon, most rögtön dupla koncerttel pótolja rajongóit. ","id":"20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62efb01b-53b5-41eb-894c-532ac0c99a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b2823-926f-4f14-939c-c35d783ac73d","keywords":null,"link":"/kultura/20200224_A_JazzAz_Dido_es_a_Postmodern_Jukebox_is_jon_az_idei_VeszpremFestre","timestamp":"2020. február. 24. 16:05","title":"Dido, a Jazz+Az és a Postmodern Jukebox is jön az idei VeszprémFestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df37f7d-7e2f-4cbc-9a8c-cc6cc9abbbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti 3 alkalommal, amelyek hétfőn, szerdán és szombaton érkeznek Budapestre. ","shortLead":"A dél-koreai fővárosból a LOT lengyel légitársaság üzemeltet közvetlen járatot heti 3 alkalommal, amelyek hétfőn...","id":"20200225_Szoul_utasok_lazmeres_Ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5df37f7d-7e2f-4cbc-9a8c-cc6cc9abbbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ade8f5-5f9d-44d8-aa85-d5769da15d35","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Szoul_utasok_lazmeres_Ferihegy","timestamp":"2020. február. 25. 21:34","title":"Szerdától a Szöulból érkező utasok lázát is mérik Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek arcmaszkot (elsősorban Kínában), hogy semmi fura nincsen egy ilyen kiegészítőben.","shortLead":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek...","id":"20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f3e694-1bf3-402a-8d17-64be1d3dcec1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","timestamp":"2020. február. 26. 14:03","title":"Kitalált valamit a Xiaomi: jöhet az okosmaszk, amelynek sokan vennék hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]