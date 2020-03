Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek január végén járt le a határideje.","shortLead":"A kormány és a főváros is azt ígéri, napokon belül aláírhatják a szerződést a buszbeszerzés finanszírozásáról, amelynek...","id":"20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83045e61-8673-4386-848c-a770d8233a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nepszava_meg_nem_adott_a_kormany_penzt_uj_metropotlo_buszokra","timestamp":"2020. március. 11. 06:25","title":"Népszava: még nem adott a kormány pénzt új metrópótló buszokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72","c_author":"Ungár Péter","category":"itthon","description":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. Vélemény.","shortLead":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. Vélemény.","id":"20200311_ungar_peter_gyurcsany_biralat_osszefogas_vita_dk_lmp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15cb9fe-c91f-4ca4-bd9c-f208fc3e6b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_ungar_peter_gyurcsany_biralat_osszefogas_vita_dk_lmp","timestamp":"2020. március. 11. 12:50","title":"Ungár Péter: Gyurcsány igenis bírálható, és van is miért bírálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee2ea66-2009-48a4-ab2f-83c293486c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúli Napló az utolsó pillanatban lépett vissza egy cikk közlésétől egy zenekarról, miután kiderült, hogy az énekes tüntetett a lap ellen.","shortLead":"A Dunántúli Napló az utolsó pillanatban lépett vissza egy cikk közlésétől egy zenekarról, miután kiderült...","id":"20200310_boja_zenekar_nivodij_kesma_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee2ea66-2009-48a4-ab2f-83c293486c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f920c053-bf5d-4fa9-a8b2-2f2e46f12428","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_boja_zenekar_nivodij_kesma_riport","timestamp":"2020. március. 10. 13:38","title":"Letiltották a díjnyertes zenekar cikkét a KESMA-lapban, mert az énekes tiltakozott ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A királyok és királynők, elnökök és miniszterelnökök közül azok maradnak meg az emlékezetünkben, akik különösen hosszú ideig, vagy változások és konfliktusok sújtotta nehéz időkben vezették országukat. Íme néhány rekorder.","shortLead":"A királyok és királynők, elnökök és miniszterelnökök közül azok maradnak meg az emlékezetünkben, akik különösen hosszú...","id":"20200311_Rekorderek_a_legtovabb_uralkodo_kiralytol_az_elso_noi_allamfoig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff7744d-1046-4e1a-b0d5-f8b3c7566e55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200311_Rekorderek_a_legtovabb_uralkodo_kiralytol_az_elso_noi_allamfoig","timestamp":"2020. március. 11. 19:15","title":"Rekorderek a legtovább uralkodó királytól az első női államfőig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltatásról Vecsésen ragasztottak ki molinót, egy \"kezelésért\" 15 ezer forintot kértek. A hirdető ellen fogyasztóvédelmi eljárás indult.","shortLead":"A szolgáltatásról Vecsésen ragasztottak ki molinót, egy \"kezelésért\" 15 ezer forintot kértek. A hirdető ellen...","id":"20200311_koronavirus_vecses_autofertotlenito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d514f2-27a4-4d7b-9191-31a802882793","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_koronavirus_vecses_autofertotlenito","timestamp":"2020. március. 11. 16:52","title":"Lecsaptak a koronavírus elleni autófertőtlenítő hirdetőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 19-én lett volna, de a járvány miatt lefújták.","shortLead":"Március 19-én lett volna, de a járvány miatt lefújták.","id":"20200310_A_koronavirus_miatt_nem_lesz_Santanakoncert_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=422c4f82-b71b-44a5-865b-93be73a72ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7fd680-04b4-4874-a0f0-354cd594c01c","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_A_koronavirus_miatt_nem_lesz_Santanakoncert_Budapesten","timestamp":"2020. március. 10. 16:02","title":"A koronavírus miatt nem lesz Santana-koncert Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 87 éves riporter sporthasonlattal magyarázta el a döntését.\r

\r

","shortLead":"A 87 éves riporter sporthasonlattal magyarázta el a döntését.\r

\r

","id":"20200312_Negyedszerre_nem_akar_nosulni_Vitray_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7e1cf1-7757-4822-a058-2fdccb130b49","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Negyedszerre_nem_akar_nosulni_Vitray_Tamas","timestamp":"2020. március. 12. 09:16","title":"Negyedszerre már nem akar nősülni Vitray Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerdán kiadott klímajelentéséből, amely pontokba szedve mutatja be, mi minden változott rossz irányba.","shortLead":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai...","id":"20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f000e2a4-d4bf-46a4-afbd-0768e323ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","timestamp":"2020. március. 12. 07:03","title":"Ez mind elromlott az elmúlt 5 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]