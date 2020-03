Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tíz fertőzött van Szlovákiában, készülnek a rendkívüli helyzet kihirdetésére
Szerdán három új esetet regisztráltak.

Villanyautóként élhet tovább a Peugeot 108
A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán tökéletes közlekedési eszközök a nulla emissziós elvárású belvárosi övezetekbe. Drámai visszaesést él át a magyar turizmus ezekben a napokban
A földbe áll a budapesti turizmus, a vidéki szálláshelyeken viszont még bíznak abban, hogy a külföldi utakat lemondó magyarok az országon belül még mernek utazni. Jó esetben tíz hónap, a vészforgatókönyv szerint több mint két év kell ahhoz, hogy talpra álljon a szektor.

Európában hibridezik a Toyota, de az USA-ban 5,7 literes V8-assal nyomul
A japán gyártó nemcsak azokra a piacokra fókuszál, melyeket éppen fojtogat a CO2-kvóta. Hányan, honnan, mivel? Migrációs válság időzített bombával
Infografikán mutatjuk a számokat, a kiinduló és a célországokat, a menekültek útvonalait.

A WHO világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt
A világszervezet hivatalosan is pandémiaként kezeli a december óta tartó koronavírus-járványt.

Pat Metheny új lemeze a fináléval és katartikus élménnyel indul
A From This Place egy kicsit eltávolodik a dzsessztől, de a rajongók már ezt is megszokták a húsz Grammy-díjat nyert gitárostól.

Óriásrák lophatott el egy 1,2 millió forintos kamerát a Karácsony-szigeten
A világ legnagyobb ízeltlábúja akár négy kilót is nyomhat, így nem okoz neki gondot, ha nagyobb tárgyakat kell vonszolnia.