[{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba szerint ezekben az időkben elválik, kinek mi a fontos.","shortLead":"Dömötör Csaba szerint ezekben az időkben elválik, kinek mi a fontos.","id":"20200316_Koronavirus_az_allamtitkar_szerint_eljohet_a_pont_amikor_mar_nem_lehet_minden_egyes_eset_reszleteibe_belemenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c695ca51-382e-4ca3-8ac3-9f5de7d54084","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Koronavirus_az_allamtitkar_szerint_eljohet_a_pont_amikor_mar_nem_lehet_minden_egyes_eset_reszleteibe_belemenni","timestamp":"2020. március. 16. 08:29","title":"Koronavírus: az államtitkár szerint eljöhet a pont, amikor “már nem lehet minden egyes eset részleteibe belemenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568","c_author":"HVG","category":"360","description":"A klímatechnika területén korábban jól menő társaságok legutóbb 1,5 milliárdos mínuszt hoztak össze.","shortLead":"A klímatechnika területén korábban jól menő társaságok legutóbb 1,5 milliárdos mínuszt hoztak össze.","id":"202011_clh_hutes_es_klimatechnika_paar_szakitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36635a42-c7e2-4c56-b6ce-db1fffaa5d1d","keywords":null,"link":"/360/202011_clh_hutes_es_klimatechnika_paar_szakitott","timestamp":"2020. március. 15. 12:15","title":"Végképp kiszálltak az alapítók a milliárdosok által kiszemelt cégekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak a létfontosságúakat hagynák nyitva. Cigi lesz.","shortLead":"Csak a létfontosságúakat hagynák nyitva. Cigi lesz.","id":"20200315_Karacsony_engedje_meg_a_kormany_a_boltok_bezaratasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba4ce68-6e95-4e46-a523-3d155c1e66dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Karacsony_engedje_meg_a_kormany_a_boltok_bezaratasat","timestamp":"2020. március. 15. 16:39","title":"Karácsony: Engedje meg a kormány a boltok bezáratását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811f961e-f432-4244-b57a-70abf4d02aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglehetősen aktuális új számhoz készített videót a rutinos hazai punkrock-zenekar.","shortLead":"Meglehetősen aktuális új számhoz készített videót a rutinos hazai punkrock-zenekar.","id":"20200316_A_kezmosas_segit_a_Grabovojszamsor_nem__itt_a_Bankrupt_uj_klipje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811f961e-f432-4244-b57a-70abf4d02aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8245d2-c57c-4cd7-ad1f-63b29c79031a","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_A_kezmosas_segit_a_Grabovojszamsor_nem__itt_a_Bankrupt_uj_klipje","timestamp":"2020. március. 16. 17:01","title":"„A kézmosás segít, a Grabovoj-számsor nem” – itt a Bankrupt új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eebf74a-f6ce-4870-acca-3a184b13bf7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházi születésű 35 éves pilóta 2020-ban is egy Hyundai-jal áll rajtvonalhoz. ","shortLead":"A himesházi születésű 35 éves pilóta 2020-ban is egy Hyundai-jal áll rajtvonalhoz. ","id":"20200316_hivatalos_a_cimvedo_michelisz_marad_az_eddigi_csapataban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eebf74a-f6ce-4870-acca-3a184b13bf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aad3d0-620c-4b98-be6c-4e14eb48eecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_hivatalos_a_cimvedo_michelisz_marad_az_eddigi_csapataban","timestamp":"2020. március. 16. 11:14","title":"Hivatalos: a címvédő Michelisz marad a nyerő csapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110129db-65b4-4979-ba4a-08ce3482bdf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vizsgálják a lehetőséget, hogy csak fél évvel kelljen elhalasztani az Európa-bajnokságot.","shortLead":"Vizsgálják a lehetőséget, hogy csak fél évvel kelljen elhalasztani az Európa-bajnokságot.","id":"20200315_foci_eb_koronavirus_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=110129db-65b4-4979-ba4a-08ce3482bdf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a6b22c-e5c7-42dd-a617-31e14408c9d8","keywords":null,"link":"/sport/20200315_foci_eb_koronavirus_halasztas","timestamp":"2020. március. 15. 11:33","title":"Lehet, hogy 2021 nyara helyett 2020 decemberére halasztanák a foci-Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Át kellene alakítani a közösségimédia-oldalakat, hogy a felhasználók minél kevésbé essenek a viselkedési addikció csapdájába – hangsúlyozzák pszichológusok.","shortLead":"Át kellene alakítani a közösségimédia-oldalakat, hogy a felhasználók minél kevésbé essenek a viselkedési addikció...","id":"202011__fomohatas__kutyufuggoseg__erintkezesi_protokoll__ki_marad_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f4070f3-638f-4cb1-b143-1a033c4f620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa21b13-ef68-48d6-af4c-d62e85166f35","keywords":null,"link":"/360/202011__fomohatas__kutyufuggoseg__erintkezesi_protokoll__ki_marad_ki","timestamp":"2020. március. 15. 08:15","title":"Pszichológusok válaszolnak: miért félünk abbahagyni a Facebook görgetését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is igyekeznek felmérni, amelyek később okozhatnak veszélyt. „Találjuk meg őket előbb, mint ahogyan ők megtalálnak minket!“ Ezzel a jelszóval dolgozik négy magyar kollégájával és Daniel Brooks kanadai professzorral a DAMA protokollon Molnár Orsolya Rita evolúcióbiológus. Megtudtuk tőle, hogy tervük a magyar kormány elé fog kerülni.","shortLead":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is...","id":"20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3427e3-82e8-4ec0-bc48-e2dd373e5dd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","timestamp":"2020. március. 16. 08:03","title":"Koronavírus: a magyar kormány elé kerül a DAMA protokoll, amely sok járványt megzabolázhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]