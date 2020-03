Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2624390e-68db-4746-9e45-ac28504da2f1","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A legnagyobb művészek állítólag sosem az átlagemberek közül kerülnek ki. Sokkal inkább azok közül, akik a boldogságot csak ritkán érintve, egyfajta lelki hullámvasúton utaznak az életükben. Ugyanakkor a depresszió hajtómotor is tud lenni, még ha a poklok poklát járja is az illető. Nyolc híres művész, akit nem kímélt a mentális kór.\r

","shortLead":"A legnagyobb művészek állítólag sosem az átlagemberek közül kerülnek ki. Sokkal inkább azok közül, akik a boldogságot...","id":"remotivextra_20200316_muveszet_depresszio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2624390e-68db-4746-9e45-ac28504da2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3024e66-a22a-4b76-acc3-4190a500fb80","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20200316_muveszet_depresszio","timestamp":"2020. március. 16. 07:30","title":"8 híres művész, aki megjárta a poklok poklát és közben maradandót alkotott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"gazdasag","description":"Sem kereskedelmi, környezeti vagy menekültügyben, és bizony járványügyben sem lehet hatékony önmagában egyetlen nemzet. Ez igaz a legnagyobbakra, ránk különösen – állítja a hvg.hu-nak írt elemzésében a közgazdász egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Egyben javaslatokat tesz arra is, mit kellene a kormánynak azonnal lépnie, ha csökkenteni akarja az anyagi veszteséget, amely a lakosságot éri e napokban.","shortLead":"Sem kereskedelmi, környezeti vagy menekültügyben, és bizony járványügyben sem lehet hatékony önmagában egyetlen nemzet...","id":"20200316_Bod_Peter_Akos_Ami_elore_nem_lathato_es_ami_korvonalazhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99fdabc-eb01-4490-b9ca-755cfa8b794c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Bod_Peter_Akos_Ami_elore_nem_lathato_es_ami_korvonalazhato","timestamp":"2020. március. 16. 06:30","title":"Bod Péter Ákos a járvány gazdasági hatásairól: Ami előre nem látható, és ami mégis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr nem sérült meg, a járművet csörlővel emelik ki a tűzoltók.\r

","shortLead":"A sofőr nem sérült meg, a járművet csörlővel emelik ki a tűzoltók.\r

","id":"20200314_A_Tiszaba_hajtott_egy_autos_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86126731-a7fc-4f17-bd1a-db3546e4aac2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_A_Tiszaba_hajtott_egy_autos_Szegeden","timestamp":"2020. március. 14. 21:30","title":"A Tiszába hajtott egy autós Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep tiszteletére.","shortLead":"Ha már minden március 15-i ünnepséget lemondtak, az ellenzéki pártok közös videóüzenetet küldtek a nemzeti ünnep...","id":"20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c3a3b-1c26-4357-90ab-5bcb381af158","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_marcius_15_videouzenet_ellenzek","timestamp":"2020. március. 15. 09:08","title":"Közös március 15-i videóüzenetet küldtek az ellenzéki pártok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedések minimum 15 napig lesznek érvényben.","shortLead":"Az intézkedések minimum 15 napig lesznek érvényben.","id":"20200314_Spanyolorszagot_is_lezarjak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f02d009-adb6-4211-bcb3-4fa01b00e76e","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Spanyolorszagot_is_lezarjak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 21:38","title":"Spanyolországot is lezárják a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt a Magyar Vízilabda Szövetség is elhalasztja a versenyrendszerébe tartozó összes sportrendezvényt szombattól.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a Magyar Vízilabda Szövetség is elhalasztja a versenyrendszerébe tartozó összes...","id":"20200314_vizilabda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef09a1d4-8312-414c-8fe7-23ad45c4e743","keywords":null,"link":"/sport/20200314_vizilabda_koronavirus","timestamp":"2020. március. 14. 12:44","title":"A vízilabda-bajnokságot is lefújták - a focit még mindig nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon jelentősen változik az élet, az iskolák sem nyitnak ki. Csehországban országos vesztegzárat jelentettek be, Ausztria is szigorít a járvány elleni védekezés jegyében. Itt minden fontos hírt megtalál a koronavírus-helyzetről.","shortLead":"Magyarországon jelentősen változik az élet, az iskolák sem nyitnak ki. Csehországban országos vesztegzárat jelentettek...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_marcius_16_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be66775d-e0b3-4d9c-97a7-c14e28d11e54","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_jarvany_marcius_16_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 16. 06:25","title":"Zárva maradnak a magyar iskolák, teljes vesztegzár Csehországban – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek, szórakozóhelyek, színházak és bárok bezárását rendelte el helyi idő szerint vasárnap.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek...","id":"20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e870cd-9eb7-42cb-a46f-edce3db9646f","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","timestamp":"2020. március. 16. 05:23","title":"Megáll az élet New Yorkban is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]