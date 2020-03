Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légszennyező anyagok és az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának jelentős csökkenését észlelték a világ több városai és régiója felett a koronavírus-járvány miatti intézkedések nyomán.","shortLead":"A légszennyező anyagok és az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának jelentős csökkenését észlelték a világ több...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_kornyezetszennyezes_legszennyezes_new_york","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddf343b-69a5-4ea6-99f0-a2af34e407bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_koronavirus_jarvany_kornyezetszennyezes_legszennyezes_new_york","timestamp":"2020. március. 20. 16:03","title":"Nagyot csökkent a légszennyezettség New Yorkban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az iskolabezárások és a home office jellemezte helyzetben az emberek mint a cukrot, úgy viszik a háztartási termékeket, az élelmiszereket, a sorozatokat, a híreket és a pornót. De ezek a cégek sincsenek olyan jó helyzetben, mint elsőre tűnhet, és egy elhúzódó, mély válság minden gazdasági szereplőnek fájni fog.","shortLead":"Az iskolabezárások és a home office jellemezte helyzetben az emberek mint a cukrot, úgy viszik a háztartási termékeket...","id":"20200321_A_pornotol_a_kezfertotlenitoig_akik_jol_jarnak_a_jarvannyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8cfda-8940-47a1-bd55-869f58fc55d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_A_pornotol_a_kezfertotlenitoig_akik_jol_jarnak_a_jarvannyal","timestamp":"2020. március. 21. 17:00","title":"A pornótól a kézfertőtlenítőig: akik jól járnak a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind az adóhatóság, mind az Operatív Törzs azt állítja, hogy nem foglaltak le semmilyen Csehországba tartó maszkszállítmányt.","shortLead":"Mind az adóhatóság, mind az Operatív Törzs azt állítja, hogy nem foglaltak le semmilyen Csehországba tartó...","id":"20200321_NAV_maszk_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e312a2-d989-43c6-b037-82a1f41328b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_NAV_maszk_csehorszag","timestamp":"2020. március. 21. 15:23","title":"NAV: nem foglaltak le maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldről viszont sokan beviszik a vírust.","shortLead":"Külföldről viszont sokan beviszik a vírust.","id":"20200321_Kinaban_napok_ota_nincs_uj_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89902a29-5e11-40b7-b7e4-c5654a086b64","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Kinaban_napok_ota_nincs_uj_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 09:25","title":"Kínában napok óta nincs új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572a6685-6997-493d-aae9-d20f8320c290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta sokat hallhattunk-olvashattunk arról, milyen korlátozásokat vezettek be világszerte; hogy sok helyen leállt a légi közlekedés, bezártak az éttermek, az iskolák, elmaradnak a turisták is. Most az AFP fotósainak lencséjén keresztül meg is mutatjuk, hogyan néptelenedtek el a világ népszerű turistacélpontjai alig pár hét leforgása alatt.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta sokat hallhattunk-olvashattunk arról, milyen korlátozásokat vezettek be világszerte...","id":"20200320_koronavirus_elotte_utana_galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572a6685-6997-493d-aae9-d20f8320c290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d288f2ce-43d8-4c36-a799-0093a28c222f","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_elotte_utana_galeria","timestamp":"2020. március. 20. 17:10","title":"Előtte tömeg, utána az üresség - fotókon mutatjuk, hogyan néptelenedtek el a népszerű turistacélpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat értelmében ötezres helyett tizenötezres fizetés után kellene beírni a PIN kódot. A jegybank a mielőbbi megvalósíthatóságért a vonatkozó jogszabályok módosítását kéri a kormánytól.","shortLead":"A javaslat értelmében ötezres helyett tizenötezres fizetés után kellene beírni a PIN kódot. A jegybank a mielőbbi...","id":"20200320_mnb_kartyas_fizetes_pin_ertekhatar_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80300201-9aa6-459b-a45c-97cc1e112a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_mnb_kartyas_fizetes_pin_ertekhatar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 20:56","title":"Emelné az érintéses fizetés értékhatárát a koronavírus miatt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","id":"20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d76ce-e9ae-46f9-9d6d-60ca03998f99","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2020. március. 21. 11:52","title":"Elítéltek videóban üzennek a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Néhány fideszes polgármester úgy értelmezte a koronavírus elleni védekezés miatt kihirdetett különleges jogrendet, hogy most bármit megtehet. Komló és Szekszárd kormánypárti városvezetője testületi döntés nélkül, egyedül is elfogadhatta a költségvetést és kézi irányítás alá vonta a helyi sajtót. \r

\r

","shortLead":"Néhány fideszes polgármester úgy értelmezte a koronavírus elleni védekezés miatt kihirdetett különleges jogrendet...","id":"202012__rendkivuli_jogrend__fekevesztett_polgarmesterek__leszamolas__hatalmaskodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25135d91-57b5-4ae5-9296-33647db1c2ac","keywords":null,"link":"/360/202012__rendkivuli_jogrend__fekevesztett_polgarmesterek__leszamolas__hatalmaskodas","timestamp":"2020. március. 20. 11:00","title":"Minidiktátorokat szült a veszélyhelyzet a NER polgármesterei körében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]