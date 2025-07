Találat érte a történelmi jelentőségű odesszai piacot, épületek gyulladtak ki – videó

Az orosz fegyveres erők szerdán éjszaka légitámadásokat indítottak több ukrán város ellen, különös intenzitással bombázva Odesszát és Cserkaszit – írja a Corriere della Sera. A helyi hatóságok szerint komoly károk keletkeztek, több lakóház és történelmi jelentőségű épület is megrongálódott, az odesszai Privoz piac épülete lángokban állt, amelyről videó is készült. A tüzet azóta eloltották a tűzoltók.

The footage shows Odessa, Privoz. There were also strikes in the port area.



According to locals, cargo was recently delivered to the port, which the “Gerani” targeted. pic.twitter.com/Fs8lnGCVo6