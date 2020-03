Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1a9e356-3a86-49a3-8fed-a8b194c3b607","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legkevesebb és a legfontosabb most, hogy lehetőleg mindenki otthon maradjon. Ebből viszont az is következik, hogy koronavírus-járvány szorításában kénytelenek vagyunk felfedezni és újra értelmezni az otthoni tevékenységeinket. A sorozatnézés szerencsére és egyelőre biztos pontnak tűnik ebben a nagy bizonytalanságban is. Ez itt a hvg.hu személyes ajánlója vészterhes és kevésbé vészterhes időkre.","shortLead":"A legkevesebb és a legfontosabb most, hogy lehetőleg mindenki otthon maradjon. Ebből viszont az is következik...","id":"20200322_Kitorne_a_szobafogsagbol_Nezzen_sorozatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1a9e356-3a86-49a3-8fed-a8b194c3b607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552c3446-5440-4ced-bbb5-bfcd0b02b405","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_Kitorne_a_szobafogsagbol_Nezzen_sorozatokat","timestamp":"2020. március. 22. 20:00","title":"Kitörne a szobafogságból? Nézzen sorozatokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egykori KGB-ügynöktől elvárható ügyességgel keveri a kártyákat Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban elfogadott alkotmánymódosítások értelmében akár 2036-ig is hivatalban maradhat. Már ha akar, sokan ugyanis úgy vélik, még újabb meglepetések is várhatók.","shortLead":"Egykori KGB-ügynöktől elvárható ügyességgel keveri a kártyákat Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban...","id":"202012__putyin_maradhat__orosz_kodfuggony__szabad_mozgaster__moszkvai_nagy_szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98985407-8dfe-47ad-a3bb-52dbbfa75a1a","keywords":null,"link":"/360/202012__putyin_maradhat__orosz_kodfuggony__szabad_mozgaster__moszkvai_nagy_szinhaz","timestamp":"2020. március. 22. 14:30","title":"Már csak a korona hiányzik Putyin fejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ab5dc9-7195-457a-b670-d575f6ad1098","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Mint egy görög sorstragédiában: északról, a veszedelem elől hazamenekültek a délolaszok, de vitték magukkal a családjukhoz a vírust is.","shortLead":"Mint egy görög sorstragédiában: északról, a veszedelem elől hazamenekültek a délolaszok, de vitték magukkal...","id":"20200322_Az_olaszoknal_bekovetkezni_latszik_amitol_sokan_tartottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65ab5dc9-7195-457a-b670-d575f6ad1098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70708203-0386-4713-a918-2b562cd6e3b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Az_olaszoknal_bekovetkezni_latszik_amitol_sokan_tartottak","timestamp":"2020. március. 22. 11:30","title":"Dél-Olaszország most attól fél, hogy velük is ugyanaz megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap este 22 órától a nem román állampolgárok nem léphetnek be az ország területére.","shortLead":"Vasárnap este 22 órától a nem román állampolgárok nem léphetnek be az ország területére.","id":"20200321_Romania_lezarja_hatarait_a_kulfoldiek_elott_es_ejszakara_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927380b3-5a3a-46cf-8aed-b87c03d5799d","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Romania_lezarja_hatarait_a_kulfoldiek_elott_es_ejszakara_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be","timestamp":"2020. március. 21. 21:31","title":"Románia lezárja határait a külföldiek előtt és éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy helyzetéről és a kormányba vetett bizalomról akkor kell beszélni a főpolgármester szerint, “ha elmúlt a baj”.\r

\r

