[{"available":true,"c_guid":"0ed89735-51ff-43bc-8230-7f41786d4a8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató előre ütemezett karbantartási munkákba fog kezdeni, de ígéretük szerint folyamatosan felülvizsgálják a munkaterveket és belekalkulálják a jelenlegi helyzetet.","shortLead":"A szolgáltató előre ütemezett karbantartási munkákba fog kezdeni, de ígéretük szerint folyamatosan felülvizsgálják...","id":"20200325_A_UPC_karbantartasba_kezd_tobb_ezer_haztartasban_szunetelhet_az_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ed89735-51ff-43bc-8230-7f41786d4a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73160e3-956a-458b-8aa9-4f46db8da84d","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_A_UPC_karbantartasba_kezd_tobb_ezer_haztartasban_szunetelhet_az_internet","timestamp":"2020. március. 25. 10:39","title":"A UPC is karbantartásba kezd, néhány háztartásban szünetelhet az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1375cd76-3846-4a80-81be-d7bec6b198a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Red Bull Formula–1-es csapatának vezéralakja igen meglepő kijelentést tett a koronavírus kapcsán.","shortLead":"A Red Bull Formula–1-es csapatának vezéralakja igen meglepő kijelentést tett a koronavírus kapcsán.","id":"20200325_a_legjobb_lenne_ha_verstappen_most_megfertozodne__veli_a_felettese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1375cd76-3846-4a80-81be-d7bec6b198a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd807256-823b-405b-95b1-224b4578c089","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_a_legjobb_lenne_ha_verstappen_most_megfertozodne__veli_a_felettese","timestamp":"2020. március. 25. 09:56","title":"A legjobb az lenne, ha Verstappen most megfertőződne – véli a felettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Napról napra dönti a rekordokat az új fertőzöttek száma Panamában, Argentínában és Kolumbiában is.","shortLead":"Napról napra dönti a rekordokat az új fertőzöttek száma Panamában, Argentínában és Kolumbiában is.","id":"20200325_koronavirus_delamerika_sulyos_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd5f24e-826a-4de3-8368-61b87d1df609","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_delamerika_sulyos_helyzet","timestamp":"2020. március. 25. 15:53","title":"Bolsonaro szerint védekezni sincs értelme, miközben a koronavírus egyre szedi áldozatait Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó vadonatúj kompakt modellje legolcsóbban 8,34 millió forint ellenében vezethető haza.","shortLead":"A német gyártó vadonatúj kompakt modellje legolcsóbban 8,34 millió forint ellenében vezethető haza.","id":"20200326_maris_hazankban_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78300f9d-6031-44ec-9716-4458db202b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_maris_hazankban_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 26. 07:59","title":"Máris Magyarországon a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre az sem tisztázott, hogy a német gyártású maszkok belföldre szánt szállítmánya hogyan kerülhetett az afrikai országba. ","shortLead":"Egyelőre az sem tisztázott, hogy a német gyártású maszkok belföldre szánt szállítmánya hogyan kerülhetett az afrikai...","id":"20200324_koronavirus_orvosi_maszk_nemetorszag_kenya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c14151-b948-4e95-ae62-e11430978e5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_orvosi_maszk_nemetorszag_kenya","timestamp":"2020. március. 24. 16:56","title":"6 millió maszkot vesztett el Németország egy kenyai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"B. Nagy László korábban az igazoltan koronavírusos szegedi orvossal vett részt egy eseményen. ","shortLead":"B. Nagy László korábban az igazoltan koronavírusos szegedi orvossal vett részt egy eseményen. ","id":"20200324_koronavirus_b_nagy_laszlo_hazi_karanten_fidesz_politikus_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f6d419-7202-4c04-abe0-6e6fda01d4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_koronavirus_b_nagy_laszlo_hazi_karanten_fidesz_politikus_parlament","timestamp":"2020. március. 24. 18:34","title":"Kedden is elhagyta a házi karantént a Fidesz politikusa, bement a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Szociális válságot okozhat az a csaknem 500 ezer ember, akiket eddig feketén foglalkoztattak és most a járvány hatására elveszítik a keresetüket. De nem járnak sokkal jobban azok a bajba jutott munkavállalók sem, akik eddig rendesen be voltak jelentve, a kormány ugyanis nem tervezi az álláskeresési járadék megváltoztatását, az önkormányzatoknak pedig nincs pénzük segélyezésre. ","shortLead":"Szociális válságot okozhat az a csaknem 500 ezer ember, akiket eddig feketén foglalkoztattak és most a járvány hatására...","id":"202013_elengedtek_akezuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab4152-ec3f-4dde-9a5d-34584872cbc9","keywords":null,"link":"/360/202013_elengedtek_akezuket","timestamp":"2020. március. 26. 15:00","title":"Százezrek kezét engedik el – nincs válasza a kormánynak a szociális válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 240-en haltak meg. A szakemberek a karantén idejének meghosszabbítását várják.","shortLead":"Egy nap alatt 240-en haltak meg. A szakemberek a karantén idejének meghosszabbítását várják.","id":"20200324_Franciaorszagban_mar_1100_halalos_aldozata_van_a_jarvanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876ae402-5ffc-4ca2-badd-5a51c32d1c45","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Franciaorszagban_mar_1100_halalos_aldozata_van_a_jarvanynak","timestamp":"2020. március. 24. 21:44","title":"Franciaországban már 1100 halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]