Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják az utcákat.","shortLead":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják...","id":"20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8204bb-67e4-427c-aef4-c121411aa709","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:15","title":"Egész napos kijárási tilalmat rendeltek el Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6472dc9e-0ad8-40f8-96d7-5f7762370410","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha ráérez a diák, akkor az olvasás olyan lesz neki, mint valami legális drog. Ha pedig olyan könyvet adunk a gimnazisták kezébe, amely erősíti az igazságérzetüket, akkor nagyot nem tévedhetünk. A hosszú műelemzéseket viszont el kéne felejteni, mert hát operát sem íratunk énekórán a gyerekkel. Olvastassunk viszont Nick Hornbyt, Krusovszkyt vagy Tar Sándort! Az idei Aegon-díj jelöltjei a kérésünkre összeállították alternatív olvasókönyvüket középiskolások számára. ","shortLead":"Ha ráérez a diák, akkor az olvasás olyan lesz neki, mint valami legális drog. Ha pedig olyan könyvet adunk...","id":"20200325_Gimnaziumi_kortars_irodalmi_olvasokonyv_kortars_szerzoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6472dc9e-0ad8-40f8-96d7-5f7762370410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd53d8a-e6ad-419f-956d-04c302b4a9e0","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Gimnaziumi_kortars_irodalmi_olvasokonyv_kortars_szerzoktol","timestamp":"2020. március. 25. 20:00","title":"Csak egyszer kell megtapasztalni a katarzist, és kialakul a függőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elkövetkezendő hónapokban az egészségügyi állásokat és az önkéntes munkalehetőségeket térítésmentesen hirdethetik meg az egészségügyi intézmények. ","shortLead":"Az elkövetkezendő hónapokban az egészségügyi állásokat és az önkéntes munkalehetőségeket térítésmentesen hirdethetik...","id":"20200325_Ingyen_hirdethetnek_az_egeszsegugyi_intezmenyek_a_Joblineon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4dd193-65ae-48ae-91ef-8d1735123544","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Ingyen_hirdethetnek_az_egeszsegugyi_intezmenyek_a_Joblineon","timestamp":"2020. március. 25. 13:17","title":"Ingyen hirdethetnek az egészségügyi intézmények a Jobline-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365ea859-556a-478d-8e90-7a5282b23cb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn ellenzéki szavazatok hiányában nem sikerült elérni a négyötödös többséget a Parlamentben, ami a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint szomorú. Lehet, hogy a járvány miatt jövő héten a kétharmados törvény elfogadásához is szükség lesz ellenzéki szavazatra. ","shortLead":"Hétfőn ellenzéki szavazatok hiányában nem sikerült elérni a négyötödös többséget a Parlamentben, ami a Fidesz...","id":"20200324_Elkepzelheto_hogy_a_Fidesznek_ujra_szuksege_lesz_az_ellenzek_segitsegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=365ea859-556a-478d-8e90-7a5282b23cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfb7080-da0a-4004-90df-43ae60dcb890","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Elkepzelheto_hogy_a_Fidesznek_ujra_szuksege_lesz_az_ellenzek_segitsegere","timestamp":"2020. március. 24. 13:06","title":"Elképzelhető, hogy a Fidesznek a kétharmadhoz is szüksége lesz az ellenzék segítségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár napja kevesen gondoltuk volna, hogy egy egyszerű kényelmi berendezés életeket mentő eszközben folytatja tovább pályafutását.","shortLead":"Alig pár napja kevesen gondoltuk volna, hogy egy egyszerű kényelmi berendezés életeket mentő eszközben folytatja tovább...","id":"20200325_skicceken_ahogy_a_ford_ulesszelloztetesbol_keszit_legzesvedot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ffac9c-e39d-48e5-af2e-c503447438a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_skicceken_ahogy_a_ford_ulesszelloztetesbol_keszit_legzesvedot","timestamp":"2020. március. 25. 11:35","title":"Skiccek: a koronavírus hatására a Ford ülésszellőztetésből készít légzésvédőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május elsejéig szól a döntés.","shortLead":"Május elsejéig szól a döntés.","id":"20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71db5cc-79f2-4473-9211-8d7b872e6baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","timestamp":"2020. március. 24. 08:24","title":"A Wizz Air leállította a debreceni bázisát, minden járatot törölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elég három hónappal később, július 1-ig átállni az új verziójú alkalmazásra, addig a korábbiból érkező adatokat is fogadja az adóhatóság.\r

","shortLead":"Elég három hónappal később, július 1-ig átállni az új verziójú alkalmazásra, addig a korábbiból érkező adatokat is...","id":"20200325_online_szamla_vallalkozasok_halasztas_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebe7315-3eba-4c8d-bd2c-c6446ea7528f","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_online_szamla_vallalkozasok_halasztas_nav","timestamp":"2020. március. 25. 11:43","title":"Online számla: haladékot kapnak a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0674-5517-4a9a-abc2-5c64c498dd74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a négyféle hajtáslánccal érkező 7-es sorozat legerősebb kivitelében már nem lesz belsőégésű motor.","shortLead":"A bajor gyártó hivatalosan is megerősítette, hogy a négyféle hajtáslánccal érkező 7-es sorozat legerősebb kivitelében...","id":"20200325_bucsuzik_a_v12_biturbo_az_uj_7es_bmw_csucsmodellje_tisztan_elektromos_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e0674-5517-4a9a-abc2-5c64c498dd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a53cf56-089b-4cbd-836a-0621cf3ed0be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_bucsuzik_a_v12_biturbo_az_uj_7es_bmw_csucsmodellje_tisztan_elektromos_lesz","timestamp":"2020. március. 25. 07:59","title":"Búcsúzik a V12 biturbó: az új 7-es BMW csúcsmodellje tisztán elektromos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]