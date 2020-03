Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban tagadta a vádakat az ausztrál férfi, aki 51 emberrel végzett tavaly Új-Zélandon.","shortLead":"Korábban tagadta a vádakat az ausztrál férfi, aki 51 emberrel végzett tavaly Új-Zélandon.","id":"20200326_Bunosnek_vallotta_magat_a_christchurchi_merenylo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e139a3b5-87a7-4d93-b699-654f236630dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Bunosnek_vallotta_magat_a_christchurchi_merenylo","timestamp":"2020. március. 26. 07:51","title":"Bűnösnek vallotta magát a christchurchi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","shortLead":"A szegedi fertőzöttek nem Rovó Lászlótól kapták el a kórt az egyetem szerint.","id":"20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef858a6e-2bb3-4742-ad95-78a0f0e3f7c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_szte_rovo_laszlo_koronavirus_kontakt","timestamp":"2020. március. 25. 18:36","title":"Negatív lett a koronavírusos szegedi rektor mind a 120 kontaktjának második tesztje is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől még olcsóbb lesz az üzemanyag.","shortLead":"Péntektől még olcsóbb lesz az üzemanyag.","id":"20200325_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7caa6449-2330-49f1-8ae5-5d60ee0ba1c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","timestamp":"2020. március. 25. 10:25","title":"300 forint alá csúszik a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affda317-16e2-495d-a9f0-8bd7a289d839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyárak világszerte bezárnak, de a gyerekeknek azért lehet megfelelő időtöltést adni. 