[{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban több mint 2600 ember fertőzödőtt meg a koronavírus miatt.","shortLead":"Csehországban több mint 2600 ember fertőzödőtt meg a koronavírus miatt.","id":"20200329_Csehorszagban_11_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc420765-472d-4b5a-9972-1437648d0fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Csehorszagban_11_ember_halt_meg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 09:50","title":"Csehországban 11 ember halt meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57","c_author":"Radó Péter","category":"360","description":"A kormányzati virtuális valóságban továbbra is él Hoffmann Rózsa szelleme - állítja a HVG-nek írt véleménycikkében Radó Péter oktatáskutató, aki szerint a közeljövőben a digitális oktatás mellett sokat fogjuk használni a digitális szegénység fogalmát is.","shortLead":"A kormányzati virtuális valóságban továbbra is él Hoffmann Rózsa szelleme - állítja a HVG-nek írt véleménycikkében Radó...","id":"202013_digitalis_oktatas_ugyanaz_maskeppen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc8ff77-0fac-44dc-8d10-c01d522c3302","keywords":null,"link":"/360/202013_digitalis_oktatas_ugyanaz_maskeppen","timestamp":"2020. március. 29. 08:15","title":"Radó Péter: Digitális oktatás - ugyanaz másképpen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű óceánjáró – a fedélzetén két magyarral. ","shortLead":"A koronavírus miatt több száz főnyi személyzettel és utassal egy hete Lisszabonban vesztegel az MSC Fantasia nevű...","id":"20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c967d3d3-ff73-41fc-8ae7-7382cf71e90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fafb094-0701-4207-960f-83bb61d04685","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Oceanjaro_rekedt_magyar_fiatal_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 13:05","title":"Veszteglő óceánjárón rekedt két magyar fiatal a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","shortLead":"Ötmillió forintnyi vágott dohánnyal béleltek ki egy csempész autót.","id":"20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed7d956f-ea52-4208-a426-4fa5102da4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6214981f-0d62-4d2c-a60a-67bd3fe21986","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Meg_a_motortere_is_tele_volt_dohannyal_egy_autonak","timestamp":"2020. március. 29. 15:16","title":"Még a motortere is tele volt dohánnyal egy autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és Ausztráliában is tovább terjed az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség, Ausztráliában két embernél több nem gyülekezhet, az időseket pedig önkéntes elkülönülésre kéri a kormány.","shortLead":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és...","id":"20200329_azsia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c02137c-f7cf-4581-8f20-fcc8408ed617","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_azsia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 19:45","title":"\"Kérdéses, hogy az indonézek kultúrája vagy fegyelme megfelelő-e a kijárási tilalomhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot és nem hozhat döntést, de a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartására és az egészségügyi készlet (felszerelések, berendezések, gyógyszerkészletek és fertőtlenítőszerek) megóvására vonatkozó javaslatát az egészségügyi intézmény vezetője köteles végrehajtani – így határozza meg a hatásköröket a szombaton megjelent kormányrendelet.","shortLead":"A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot és nem hozhat döntést, de a járványveszéllyel...","id":"20200328_A_belugy_rendeli_ki_a_korhazparancsnokokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62490b14-69b4-43f6-8be6-f1f8e065a5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_belugy_rendeli_ki_a_korhazparancsnokokat","timestamp":"2020. március. 28. 18:13","title":"A belügy rendeli ki a kórházparancsnokokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti csend.” - mondta Kincses Gyula a Magyar Orvosi Kamara elnöke.","shortLead":"Tudjuk, érezzük, mi jön, de pánikhangulatot nem érzek a kollégák között. Inkább feszült várakozást. Vihar előtti...","id":"20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678535bc-888d-432e-a859-0c18660f2c17","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Orvosi_Kamara_Nem_latjuk_a_mestertervet","timestamp":"2020. március. 28. 18:43","title":"Orvosi Kamara: \"Nem látjuk a mestertervet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány vasárnapi rendkívüli ülésén további szigorításról döntött, elfogadta a nem létfontosságú ágazatok kéthetes leállításáról szóló rendeletet.","shortLead":"A spanyol kormány vasárnapi rendkívüli ülésén további szigorításról döntött, elfogadta a nem létfontosságú ágazatok...","id":"20200329_Minden_nem_letfontossagu_agazat_leall_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e328cb2-9b8f-4509-94f6-1bf4b455d3b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Minden_nem_letfontossagu_agazat_leall_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 29. 18:29","title":"Minden nem létfontosságú ágazat leáll Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]