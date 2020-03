Volt, ahol vasalót kaptak az ápolók a maszkokhoz, hogy azzal fertőtlenítsék azokat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A pánikvásárlás miatt lehet fennakadás az ellátásban, de gondot a hazai termelőknek inkább a nyakunkon maradó, exportra szánt készlet okozhat. ","shortLead":"A pánikvásárlás miatt lehet fennakadás az ellátásban, de gondot a hazai termelőknek inkább a nyakunkon maradó, exportra...","id":"20200327_elelmiszer_tartalek_koronavirus_felhalmozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcca307-4cc3-41a3-b61a-51077ef79e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_elelmiszer_tartalek_koronavirus_felhalmozas","timestamp":"2020. március. 27. 14:00","title":"Nincs élelmiszer-tartaléka Magyarországnak, de baj ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta.","shortLead":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta.","id":"20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df2fb5-e1a9-4ac5-acec-aba3642e30c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 29. 08:25","title":"Átlépte a négyszázat a koronavírussal fertőzöttek száma, 13-an meghaltak - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12e0860-ba69-4936-893c-e549d5f5c28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengeteg elismeréssel jutalmazott Monument Valley 2 nem csak szép és érdekes játék, hanem még nyugtató hatással is bírhat. az androidosok és az iPhone-osok is kaptak egy kis ajándékot a hétvégére – és az elkövetkezendő napokra.","shortLead":"A rengeteg elismeréssel jutalmazott Monument Valley 2 nem csak szép és érdekes játék, hanem még nyugtató hatással is...","id":"20200327_android_ios_ingyenes_jatek_monument_valley_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f12e0860-ba69-4936-893c-e549d5f5c28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a73c43-21da-475e-88c3-417e26751c0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_android_ios_ingyenes_jatek_monument_valley_2","timestamp":"2020. március. 27. 18:03","title":"1790 forint helyett most ingyen töltheti le telefonjára az egyik legszebb játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ha okostelefonokkal figyelik a koronavírus-fertőzés útját, akkor kevésbé kell bezárkózniuk az embereknek.","shortLead":"Ha okostelefonokkal figyelik a koronavírus-fertőzés útját, akkor kevésbé kell bezárkózniuk az embereknek.","id":"202013__mobillal_avirus_ellen__adat_es_egeszsegvedelem__metrokod__megfigyelok_jelentik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3811356f-7a24-4c86-95ba-63aa01140cb0","keywords":null,"link":"/360/202013__mobillal_avirus_ellen__adat_es_egeszsegvedelem__metrokod__megfigyelok_jelentik","timestamp":"2020. március. 27. 13:00","title":"A koronavírus-járvány a demokráciákba is elhozza a mobilos állami megfigyelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió pénzügyi támogatása, amelynek segítenie kellene a tagországokat a koronavírus-járvány gazdasági következményei elleni küzdelemben, nem jelent Csehország számára semmiféle pluszpénzeket.","shortLead":"Az Európai Unió pénzügyi támogatása, amelynek segítenie kellene a tagországokat a koronavírus-járvány gazdasági...","id":"20200328_Andrej_Babis_szerint_az_EU_nem_adott_pluszpenzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af1badc-018c-46c4-8949-f94cbd090723","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Andrej_Babis_szerint_az_EU_nem_adott_pluszpenzt","timestamp":"2020. március. 28. 17:59","title":"Andrej Babis szerint az EU nem adott pluszpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936c29eb-1fbb-4620-b5a4-8d98f343ce39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. Összesen 1,8 millió a járvány által leginkább fenyegetettek száma. A KSH adataiból kiderül az is, hogy a 2017-es influenzajárványnak 5 ezer áldozata is lehetett idehaza 2 hónap alatt. ","shortLead":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. Összesen 1,8 millió...","id":"202013_veszelyeztetett_korosztalyok_18_millio_aleginkabb_fenyegetettek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=936c29eb-1fbb-4620-b5a4-8d98f343ce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9060d8f3-6362-4b7d-901b-ce6b5636fca1","keywords":null,"link":"/360/202013_veszelyeztetett_korosztalyok_18_millio_aleginkabb_fenyegetettek_szama","timestamp":"2020. március. 27. 17:30","title":"Térképen mutatjuk, hol élnek idehaza azok, akiket a leginkább veszélyeztet a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc2a380-defb-44b3-b25e-8d9c62110f26","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint akár 2-3 évbe is beletelhet a válságkezelés. Részletes javaslatot dolgoztak ki a kormány számára, várják, hogy mi lesz vele. ","shortLead":"A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint akár 2-3 évbe is beletelhet a válságkezelés. Részletes javaslatot...","id":"20200328_bkik_koronavirus_valsagkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc2a380-defb-44b3-b25e-8d9c62110f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aaf8053-7ddf-4fbf-a4af-83b0bd65cc46","keywords":null,"link":"/kkv/20200328_bkik_koronavirus_valsagkezeles","timestamp":"2020. március. 28. 07:00","title":"A vállalkozókat tömörítő kamara komplett válságtervet tett le az asztalra, nem tudni, mi lesz a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]