A legutóbbi adatok szerint újabb 66 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben.

","shortLead":"A legutóbbi adatok szerint újabb 66 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben.\r

57 ezer fölött a fertőzések száma Németországban Bár a Qualcomm nevét leginkább az okostelefonokban használt lapkakészletről ismerhetjük, a gyártó más területre is készít chipeket. Például a teljesen vezeték nélküli fülhallgatók piacára. Jöhetnek az Apple-féle AirPods Pro olcsóbb alternetívái Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és Ausztráliában is tovább terjed az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség, Ausztráliában két embernél több nem gyülekezhet, az időseket pedig önkéntes elkülönülésre kéri a kormány. "Kérdéses, hogy az indonézek kultúrája vagy fegyelme megfelelő-e a kijárási tilalomhoz" Bár a minisztérium rendeletben tette kötelezővé a legjobban védő maszkok viselését, felszerelést nem adott ehhez, sőt, még sebészi maszkot se kaptak két hete, amikor a háziorvosok igen. Jelenleg mindenki abban dolgozik, amiben tud – vagy nem dolgozik. A magánorvosok közül sokan már néhány hónapnyi bezárástól is tönkremennek.","shortLead":"Megyénként akár egy vagy két fogorvosi rendelő maradhat a már így is csak akut eseteket fogadó ellátóhelyek közül –...","id":"20200330_vedofelszereles_koronavirus_fogorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630ea93d-674d-4d30-b126-d716a0da462d","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_vedofelszereles_koronavirus_fogorvos","timestamp":"2020. március. 30. 17:30","title":"Az állami fogorvosoknak rettegést, a magánszolgáltatóknak csődöt hoz a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97432947-c480-4ef2-90e8-9c34d4903ac6","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei legfrissebb csúcsmobilja szemrevaló külsőt kapott, gyönyörű a kijelzője és egészen kiváló a kamerája. A Huawei legfrissebb csúcsmobilja szemrevaló külsőt kapott, gyönyörű a kijelzője és egészen kiváló a kamerája. Az egyetlen kérdés az, hogy mennyire élhető a gyakorlatban ez a hardveres mennyország úgy, hogy szoftveres fronton mellőzni kényszerül az ember a korábban megszokott androidos környezet nagyobb részét. Slusszkulcs nélküli álomautó: teszten a Huawei P40 Pro Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb szigorítás jön az országban: két hétre leállnak a nem létfontosságú vállalatok. Spanyolország: több mint 800-an haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt Szolgálnak és mesélnek. A magyar rendőrség minden délben mesét mond a gyerekeknek