[{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több napon keresztül mértek szélsőségesen magas maximális és minimális hőmérsékletet az Antarktisz Casey kutatóállomásán. Január közepén 9,2 Celsius-fok is volt.","shortLead":"Több napon keresztül mértek szélsőségesen magas maximális és minimális hőmérsékletet az Antarktisz Casey...","id":"20200331_antarktisz_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hohullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d478a4a3-dad1-4ccd-b7b5-19cdff6e0748","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_antarktisz_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hohullam","timestamp":"2020. március. 31. 20:03","title":"Először volt hőhullám az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demokrata elnökjelöltségért versengő Bernie Sanders a felhatalmazási törvény miatt írt a magyar miniszterelnökről, amit nem hagyhatott szó nélkül a Fidesz alelnöke. ","shortLead":"A demokrata elnökjelöltségért versengő Bernie Sanders a felhatalmazási törvény miatt írt a magyar miniszterelnökről...","id":"20200331_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_novak_katalin_bernie_sanders","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed7e862-5314-422b-9f38-5b4c18093d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_novak_katalin_bernie_sanders","timestamp":"2020. március. 31. 20:03","title":"Visszavágott Novák Katalin az Orbánt kritizáló amerikai szenátornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és brit tudósoknak sikerült egy olyan eljárást kifejleszteniük, amely állításuk szerint 96 százalékos pontossággal állapította meg, hogy a szervezetben van-e daganatos elváltozás.","shortLead":"Amerikai és brit tudósoknak sikerült egy olyan eljárást kifejleszteniük, amely állításuk szerint 96 százalékos...","id":"20200401_rak_daganatos_megbetegedes_vervizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225ce994-3567-41f7-b97d-e42df1daa0e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_rak_daganatos_megbetegedes_vervizsgalat","timestamp":"2020. április. 01. 11:33","title":"A rák több mint 50 típusát mutatja ki egy új vérvizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány létrehozott egy alapot, amelyből azután az önkormányzatok élelmiszer-utalványokat adhatnak a leginkább rászorulóknak.","shortLead":"Az olasz kormány létrehozott egy alapot, amelyből azután az önkormányzatok élelmiszer-utalványokat adhatnak a leginkább...","id":"20200330_Elelmiszerutalvannyal_segitene_a_szegenyeken_az_olasz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f55ba5-334b-4927-a21a-18452995f15d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Elelmiszerutalvannyal_segitene_a_szegenyeken_az_olasz_kormany","timestamp":"2020. március. 30. 15:45","title":"Élelmiszer-utalvánnyal segítene a szegényeken az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdés az, hogy aki felépült, elkaphatja-e újra a betegséget. Hamarosan ezt is tesztelik Magyarországon. Kedden is tájékoztatott az Operatív Törzs.","shortLead":"A kérdés az, hogy aki felépült, elkaphatja-e újra a betegséget. Hamarosan ezt is tesztelik Magyarországon. Kedden is...","id":"20200331_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78b1546-0854-464b-bba0-78e85c3db111","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 31. 11:20","title":"Még nem tesztelik a felgyógyult koronavírusos betegeket, de fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","shortLead":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","id":"20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879e4254-adf3-4240-9293-9252c9d38c06","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","timestamp":"2020. március. 31. 13:01","title":"Kijárási korlátozás: nem kell új lakcímkártya, ha albérletben lakunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4425651-0acf-4291-ac79-aa760d06c5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év után jelenik meg az egyik legfontosabb angol nyelven éneklő hazai gitárpop-zenekar, az idén 20 éves amber smith új lemeze, Record címmel.","shortLead":"Három év után jelenik meg az egyik legfontosabb angol nyelven éneklő hazai gitárpop-zenekar, az idén 20 éves amber...","id":"20200331_Visszanyultunk_gyerekkorunk_kedvenceihez__itt_az_amber_smith_uj_lemeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4425651-0acf-4291-ac79-aa760d06c5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d3cc3b-bb32-4e36-802f-a4bd2e2db070","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Visszanyultunk_gyerekkorunk_kedvenceihez__itt_az_amber_smith_uj_lemeze","timestamp":"2020. március. 31. 14:00","title":"„Visszanyúltunk gyerekkorunk kedvenceihez” – itt az amber smith új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60555e81-8c92-4d9e-83c6-2293ea8cdc55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A festményt ráadásul kölcsönbe kapta a múzeum.","shortLead":"A festményt ráadásul kölcsönbe kapta a múzeum.","id":"20200330_van_gogh_festmeny_tavaszi_kert_muzeum_lopas_hollandia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60555e81-8c92-4d9e-83c6-2293ea8cdc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6fd780-3e7b-476b-ad65-830c875a24c4","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_van_gogh_festmeny_tavaszi_kert_muzeum_lopas_hollandia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 18:05","title":"Elloptak egy Van Gogh-képet egy járvány miatt bezárt múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]