[{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet, hogy meg kell hosszabbítania Orbánnak, ha a “kényszer ráviszi”. Bejelentette azt is, hogy félmillió forint pluszjuttatást kapnak az egészségügyi dolgozók idén.","shortLead":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet...","id":"20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9a2214-bbec-4698-b29e-ca6ca6b8a2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","timestamp":"2020. április. 03. 07:42","title":"Szerdán dönt Orbán a kijárási korlátozásról, félmilliós támogatást kapnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8dc394-9429-493b-a1bd-08c4ffb99451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egymillió fölött jár a koronavírusos betegek száma, az összes beteg több, mint ötöde amerikai.","shortLead":"Egymillió fölött jár a koronavírusos betegek száma, az összes beteg több, mint ötöde amerikai.","id":"20200402_koronavirus_egymillio_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8dc394-9429-493b-a1bd-08c4ffb99451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385a0f7c-219b-4d8e-92df-474954707178","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_egymillio_beteg","timestamp":"2020. április. 02. 21:49","title":"Átlépte az egymilliót a koronavírussal fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 70 éves férfi hunyt el.","shortLead":"Egy 70 éves férfi hunyt el.","id":"20200402_Ujabb_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5059d09-4d3d-435f-a626-96ad1b14bcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Ujabb_aldozata_van_a_jarvanynak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 02. 07:48","title":"Újabb áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0c542-2c05-42a8-a585-2476e5c25e39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak. Ezúttal a fizika a tantárgy, a humorista otthonról foglalja össze röviden, mit kell tudni az idő és sebesség viszonyáról. ","shortLead":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak...","id":"20200331_Duma_Aktual_tavoktatas_Hadhazi_Laszlo_es_a_fizika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0c542-2c05-42a8-a585-2476e5c25e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81168827-ee44-4e3d-a498-5056339fc46b","keywords":null,"link":"/360/20200331_Duma_Aktual_tavoktatas_Hadhazi_Laszlo_es_a_fizika","timestamp":"2020. április. 01. 19:00","title":"Hadházi László fizikaóráján az időjárást is figyelembe kell venni a sebesség kiszámításakor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés...","id":"20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4f22a4-9582-41ca-93a2-401973686e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","timestamp":"2020. április. 02. 09:11","title":"Kína és Oroszország gőzerővel nyomja a népbutítást koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ultraortodox városban figyelmen kívül hagyták a gyülekezési tilalmat és továbbra is csoportosan imádkoztak és tanultak. A szakemberek szerint akár 75 ezer fertőzött is lehet a 200 ezer lakosú Bné Brakban.","shortLead":"Egy ultraortodox városban figyelmen kívül hagyták a gyülekezési tilalmat és továbbra is csoportosan imádkoztak és...","id":"20200402_75_ezren_fertozodhettek_meg_egy_izraeli_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970283f6-913d-4816-ae90-621663a56ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d324243a-dfc1-4d30-8612-98bbd27f9b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_75_ezren_fertozodhettek_meg_egy_izraeli_varosban","timestamp":"2020. április. 02. 20:27","title":"75 ezren fertőződhettek meg egy izraeli városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 1900 ember halt meg az államban.","shortLead":"Eddig 1900 ember halt meg az államban.","id":"20200402_New_York_allamban_egy_nap_alatt_kilencezerrel_nott_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab48bae7-ec71-4f65-98ae-11d327279ba1","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_New_York_allamban_egy_nap_alatt_kilencezerrel_nott_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 02. 05:13","title":"New York államban egy nap alatt kilencezerrel nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8669b7e4-bca7-4d57-8c6a-2403bd205475","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nincs értelme tovább halasztani a bajnokság folytatását, a mostani állás szerint hirdetik ki a végeredményt – mondta ki a belga fociszövetség, eddig egyedüliként a kontinensen.","shortLead":"Nincs értelme tovább halasztani a bajnokság folytatását, a mostani állás szerint hirdetik ki a végeredményt – mondta ki...","id":"20200402_belgium_foci_bajnoksag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8669b7e4-bca7-4d57-8c6a-2403bd205475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b40c3c-31b2-4dee-b106-4884d00311b9","keywords":null,"link":"/sport/20200402_belgium_foci_bajnoksag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 16:26","title":"A belgák döntöttek: törlik a focibajnokság hátralévő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]