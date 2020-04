Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Óvatosan, lassan és fokozatosan, előbb vagy utóbb, de lazítanunk kell a mostani szigorú, izolációs korlátozásokon. Akkor is, ha még nincs a koronavírus ellen védőoltás. De hogy fog ez kinézni és mikor kerülhet sor a feloldásokra? Angliában négyféle kilábalási stratégiát tudnak elképzelni. ","shortLead":"Óvatosan, lassan és fokozatosan, előbb vagy utóbb, de lazítanunk kell a mostani szigorú, izolációs korlátozásokon...","id":"20200403_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2929d8-2cbe-4fb4-9592-873dacb52c71","keywords":null,"link":"/elet/20200403_jarvany","timestamp":"2020. április. 03. 17:30","title":"Nem lehet egész évben zárva az ország, de nincs vakcina. Akkor hogy fogunk ebből kimászni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez azért bravúr, mert eredetileg a regény második része sok évvel az első után játszódik. ","shortLead":"Ez azért bravúr, mert eredetileg a regény második része sok évvel az első után játszódik. ","id":"20200403_Visszaterhetnek_a_Szolits_a_neveden_foszereploi_a_folytatasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f052e88c-8aa5-451b-9a14-f4fe8ffdc032","keywords":null,"link":"/kultura/20200403_Visszaterhetnek_a_Szolits_a_neveden_foszereploi_a_folytatasban","timestamp":"2020. április. 03. 15:58","title":"Visszatérhetnek a Szólíts a neveden főszereplői a folytatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros és a nagyobb városok nem érintettek a korlátozásban.","shortLead":"A főváros és a nagyobb városok nem érintettek a korlátozásban.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_hirlapterjesztes_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2736d6a5-a02f-4fe7-b274-f556c6dba3d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200403_koronavirus_jarvany_hirlapterjesztes_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 03. 12:01","title":"A hírlapterjesztést is korlátozza a posta a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly március végéhez képest több mint 45 ezer napi utast vesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus gazdasági hatásai miatt.","shortLead":"Tavaly március végéhez képest több mint 45 ezer napi utast vesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus...","id":"20200402_budapest_airport_koronavirus_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc60a2b7-f48d-4d6f-ad9f-c1f91923aaf8","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_budapest_airport_koronavirus_fizetes","timestamp":"2020. április. 02. 14:08","title":"Saját béréből segítené ki megszorult alkalmazottait a Budapest Airport menedzsmentje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b508e5-7ecd-4bd1-b9b0-096c86464ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kollekcióval frissítette játékosoknak tervezett laptopkínálatát az Asus. A masinák legérdekesebbje a Zephyrus Duo 15, amely a rendes panel mellé egy második, érintésérzékeny kijelzőt is kapott.","shortLead":"Új kollekcióval frissítette játékosoknak tervezett laptopkínálatát az Asus. A masinák legérdekesebbje a Zephyrus Duo...","id":"20200402_asus_rog_zephyrus_duo_15_gamer_laptop_ket_kijelzovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b508e5-7ecd-4bd1-b9b0-096c86464ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d109aa7a-bbb3-4083-b14f-f543f0877a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_asus_rog_zephyrus_duo_15_gamer_laptop_ket_kijelzovel","timestamp":"2020. április. 02. 19:03","title":"Két képernyője és bivaly ereje van az Asus új, 1,2 milliós laptopjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem elég szakszerűen kérte a matrózai megmentését.","shortLead":"Nem elég szakszerűen kérte a matrózai megmentését.","id":"20200403_Levaltottak_a_jarvany_sujtotta_anyahajo_kapitanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b5466-09fa-4877-af96-4a24e42c2d7e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Levaltottak_a_jarvany_sujtotta_anyahajo_kapitanyat","timestamp":"2020. április. 03. 00:51","title":"Leváltották a járvány sújtotta anyahajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17a5c46-d58b-4f25-9b5d-c0e06f06ad83","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A világot felkészületlenül érte a járvány, így az orvosok mellett máris szót kaptak a válságkezelésben a katonák. Idehaza is kivezényelték őket az utcákra és a stratégiai vállalatokhoz. Közben vannak, akik félelemből már maguk is fegyverkeznek.","shortLead":"A világot felkészületlenül érte a járvány, így az orvosok mellett máris szót kaptak a válságkezelésben a katonák...","id":"202014__katonak_azutcan__fegyver_akezben__halatlan_valasztok__parancsoljanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17a5c46-d58b-4f25-9b5d-c0e06f06ad83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa61647-a3f4-42f4-9307-8451c6dba987","keywords":null,"link":"/360/202014__katonak_azutcan__fegyver_akezben__halatlan_valasztok__parancsoljanak","timestamp":"2020. április. 03. 11:00","title":"Járványbevetésen a katonák: segíteni jöttek, de beszállnak őrizni és védeni is, ha kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kijelölt cégek közt van például a Philips is.","shortLead":"A kijelölt cégek közt van például a Philips is.","id":"20200403_donald_trump_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeff07a-98de-42e1-a5c6-30f78913576e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_donald_trump_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 05:27","title":"Trump kérésére hat cég mostantól csak lélegeztetőgépeket gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]