Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41f939db-8bc6-4654-b65b-97fe5d7f4338","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Alig két hete a szombathelyi Styl ruhagyár védőmaszkok gyártásába kezdett. Ez annyira bevált nekik, hogy – miközben több más helyi vállalkozás a csőd szélére került – megtarthatták az összes alkalmazottukat, sőt növelniük kellett a kapacitást. Most naponta 20 ezer darabot képesek legyártani, amit azonnal értékesítenek is, elsősorban önkormányzatok részére, illetve adományba adnak kórházaknak. A maszkok mosható, fertőtleníthető textilből készülnek, de a napokban elkezdik a légszűrős maszkok fejlesztését. Riportunk Szombathelyről.","shortLead":"Alig két hete a szombathelyi Styl ruhagyár védőmaszkok gyártásába kezdett. Ez annyira bevált nekik, hogy – miközben...","id":"20200402_styl_maszkgyartas_szombathely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f939db-8bc6-4654-b65b-97fe5d7f4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613b917d-70c0-41ae-8173-af1eead091a4","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_styl_maszkgyartas_szombathely","timestamp":"2020. április. 02. 16:00","title":"Videó: A csődtől féltek, de a maszkgyártás megmentette őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egymilliárd forintra értékelt vagyonnal kezdett új életet az a cég, amely néhány követelés megvásárlásával közreműködött Andy Vajna egyik üzletében.","shortLead":"Egymilliárd forintra értékelt vagyonnal kezdett új életet az a cég, amely néhány követelés megvásárlásával...","id":"202014_order_seven_property_meghiusult_tozsdei_ugylet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd12bca-2f79-4bfd-b525-6e17c1e32f15","keywords":null,"link":"/360/202014_order_seven_property_meghiusult_tozsdei_ugylet","timestamp":"2020. április. 02. 12:00","title":"Andy Vajna közelében volt, két év alatt egymilliárdot hozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","shortLead":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","id":"20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4b8e3-8b65-453b-8865-d8f5da7b8d11","keywords":null,"link":"/elet/20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","timestamp":"2020. április. 02. 08:42","title":"Ingyen elérhetővé tette az első Harry Pottert J. K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb11d7-9ed7-480f-9a23-285772590152","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klubok képviselői megegyeztek abban, hogy a bajnokságot befejezik, csak azt nem tudni még, mikor.","shortLead":"A klubok képviselői megegyeztek abban, hogy a bajnokságot befejezik, csak azt nem tudni még, mikor.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_premier_league_hatarozatlan_ideju_felfuggeszetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68cb11d7-9ed7-480f-9a23-285772590152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ad19aa-2e2f-4a91-9ad8-c891eca0e9a5","keywords":null,"link":"/sport/20200403_koronavirus_jarvany_premier_league_hatarozatlan_ideju_felfuggeszetes","timestamp":"2020. április. 03. 18:10","title":"Határozatlan időre felfüggesztették a Premier League-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt Boldog István fideszes képviselő azután, hogy a legfőbb ügyész a mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta.","shortLead":"Megszólalt Boldog István fideszes képviselő azután, hogy a legfőbb ügyész a mentelmi jogának felfüggesztését...","id":"20200403_boldog_istvan_fidesz_kepviselo_mentelmi_jog_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca5e90-e30e-4749-adde-37340e760e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_boldog_istvan_fidesz_kepviselo_mentelmi_jog_felfuggesztese","timestamp":"2020. április. 03. 18:45","title":"Boldog István: Az én lelkiismeretem tiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476253cd-6424-4bde-86d2-12522e422799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába módosítottak szerdán a menetrenden, a reggeli járatokon még mindig zsúfoltság volt. Hétfőtől újabb változás jön.","shortLead":"Hiába módosítottak szerdán a menetrenden, a reggeli járatokon még mindig zsúfoltság volt. Hétfőtől újabb változás jön.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476253cd-6424-4bde-86d2-12522e422799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d14ca4-3f9f-42fd-a055-15ad9820063e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend_bkk","timestamp":"2020. április. 02. 16:50","title":"Ismét változik a BKK-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A British American Tobacco (BAT) dohánynövényekbe ültette azokat az antigéneket, melyek segítségével a koronavírus elleni vakcina fejlesztésén dolgoznak. A vállalat azt tervezi, júniustól már milliós tételben gyártaná az oltóanyagot.","shortLead":"A British American Tobacco (BAT) dohánynövényekbe ültette azokat az antigéneket, melyek segítségével a koronavírus...","id":"20200402_koronavirus_vakcina_oltoanyag_british_american_tobacco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa0d3b5-3c0d-4a3f-ace4-372b8da76978","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_koronavirus_vakcina_oltoanyag_british_american_tobacco","timestamp":"2020. április. 02. 16:03","title":"Már preklinikai szakaszban jár egy koronavírus elleni oltóanyag, júniustól gyártanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem minden esetben lehet megmondani, ki kitől kapta el a betegséget – mondta a tisztifőorvos.","shortLead":"Már nem minden esetben lehet megmondani, ki kitől kapta el a betegséget – mondta a tisztifőorvos.","id":"20200402_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_csutortoki_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f4171f-a84e-4810-b023-da0c1b178a68","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_csutortoki_tajekoztatoja","timestamp":"2020. április. 02. 11:19","title":"Operatív Törzs: Nem enyhítenek a korlátozó intézkedéseken, de szigorítás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]