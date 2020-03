Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A parlamenti képviselők és a miniszterek bérét is megvágják.","shortLead":"A parlamenti képviselők és a miniszterek bérét is megvágják.","id":"20200324_Szloveniaban_30_szazalekkal_csokkentik_a_tisztsegviselok_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d9b222a-88be-4fab-a7ab-82161136eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a601a2f-9d86-4a9b-a3be-846bfd854f84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Szloveniaban_30_szazalekkal_csokkentik_a_tisztsegviselok_fizeteset","timestamp":"2020. március. 24. 19:54","title":"Szlovéniában 30 százalékkal csökkentik a tisztségviselők fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan akarnak előrehozott érettségit tenni minden évben, ehhez azonban az adott tárgyból osztályozóvizsgát kell letennie. Ezek ideje tavasszal szokott lenni, és most sem maradnak el.\r

\r

","shortLead":"Sokan akarnak előrehozott érettségit tenni minden évben, ehhez azonban az adott tárgyból osztályozóvizsgát kell...","id":"20200324_Online_is_meg_lehet_tartani_az_osztalyozovizsgakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c0a550-c267-4642-b486-9f53c547f241","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Online_is_meg_lehet_tartani_az_osztalyozovizsgakat","timestamp":"2020. március. 24. 11:25","title":"Online is meg lehet tartani az osztályozóvizsgákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat.","shortLead":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került...","id":"20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a46a35a-6e71-4f3a-9756-61c5fe96e6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 24. 18:42","title":"Vidéki városok is készítettek mentőcsomagot a vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kijárási tilalmat pedig csak a kormány rendelhet el, polgármesterek nem. A Mátrai Erőművet pedig 17 milliárdért vette meg a kormány. Kormányinfó.","shortLead":"Kijárási tilalmat pedig csak a kormány rendelhet el, polgármesterek nem. A Mátrai Erőművet pedig 17 milliárdért vette...","id":"20200326_Kormanyinfo_kiderult_mihez_kezd_a_kormany_miutan_nem_fogadtak_el_a_felhatalmazasi_torvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bae94e-be0a-4699-aa2f-f660eca74cc4","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Kormanyinfo_kiderult_mihez_kezd_a_kormany_miutan_nem_fogadtak_el_a_felhatalmazasi_torvenyt","timestamp":"2020. március. 26. 10:17","title":"Kormányinfó: A fertőzések száma ugrásszerűen meg fog nőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1c9e5-05aa-41c0-a3ac-e568f7a655cf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A második világháború óta először kényszerült térdre egy olimpia, igaz, ezúttal nem lefújták a játékokat, hanem elhalasztották egy évvel. ","shortLead":"A második világháború óta először kényszerült térdre egy olimpia, igaz, ezúttal nem lefújták a játékokat, hanem...","id":"20200324_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a1c9e5-05aa-41c0-a3ac-e568f7a655cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ec4f0a-ff0c-4e4e-8592-ebeabcb014b2","keywords":null,"link":"/360/20200324_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 14:20","title":"Tokiónak anyagilag kevésbé fájhat az olimpia elhalasztása, mint idei megtartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban érkezett volna a Google Chrome 82-es verziója, de egyelőre még a 81-es változatot sem tudta kiadni a Google. Emiatt csúszik az egész év, amit most egy huszárvágással hozna egyenesbe a vállalat.","shortLead":"Áprilisban érkezett volna a Google Chrome 82-es verziója, de egyelőre még a 81-es változatot sem tudta kiadni a Google...","id":"20200324_google_chrome_bongeszo_chrome_82_chrome_83","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f81bac9-d044-448c-b695-f7f1ea1394dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_google_chrome_bongeszo_chrome_82_chrome_83","timestamp":"2020. március. 24. 15:03","title":"Átírja a menetrendet a Google a koronavírus miatt, egy Chrome-frissítés ki sem adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"B. Nagy László korábban az igazoltan koronavírusos szegedi orvossal vett részt egy eseményen. ","shortLead":"B. Nagy László korábban az igazoltan koronavírusos szegedi orvossal vett részt egy eseményen. ","id":"20200324_koronavirus_b_nagy_laszlo_hazi_karanten_fidesz_politikus_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f6d419-7202-4c04-abe0-6e6fda01d4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_koronavirus_b_nagy_laszlo_hazi_karanten_fidesz_politikus_parlament","timestamp":"2020. március. 24. 18:34","title":"Kedden is elhagyta a házi karantént a Fidesz politikusa, bement a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma.","shortLead":"Szerda este óta 30 ezerrel nőtt a nyilvántartott esetek száma.","id":"20200326_Csaknem_felmillioan_fertozodtek_mar_meg_vilagszerte_a_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fb8e0-f325-4e07-b7c6-87917617c94e","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Csaknem_felmillioan_fertozodtek_mar_meg_vilagszerte_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 26. 07:13","title":"Csaknem félmillióan fertőződtek már meg világszerte a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]