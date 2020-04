Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pénzügyőrök péntek délig 7,5 millió sebészi maszkot, 193 600 arcvédő pajzsot és 28 600 védőruhát vámkezeltek vám- és általánosforgalmiadó-mentesen. Az Európai Bizottság tegnap megjelent határozata szerint a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel az ingyenesen szétosztott, külföldről behozott egészségügyi védőfelszerelések köztehermentesek - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár.","shortLead":"A pénzügyőrök péntek délig 7,5 millió sebészi maszkot, 193 600 arcvédő pajzsot és 28 600 védőruhát vámkezeltek vám- és...","id":"20200404_Magyarorszag_megkapta_a_vam_es_afamentesseget_a_szajmaszkok_es_egyeb_vedofelszerelesek_behozatalara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee7937a-36f2-4a3d-ac22-1e344b5fe3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Magyarorszag_megkapta_a_vam_es_afamentesseget_a_szajmaszkok_es_egyeb_vedofelszerelesek_behozatalara","timestamp":"2020. április. 04. 10:25","title":"Magyarország megkapta a vám- és áfamentességet a szájmaszkok és egyéb védőfelszerelések behozatalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan egy hónapja kijárási tilalom van Olaszországban. A turisták tömegei is elmaradnak, csak kocogók és kutyaséltáltatók vannak most Róma híres terén, a piazza Navonán, az AFP fotója szerint még a fű is kisarjadt a kockakövek között.","shortLead":"Lassan egy hónapja kijárási tilalom van Olaszországban. A turisták tömegei is elmaradnak, csak kocogók és...","id":"20200404_Foto_Olyan_kihalt_a_Piazza_Navona_hogy_kisarjadt_a_fu_a_kockakovek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b0d66-efc3-44c3-a225-2ba58339c1e1","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Foto_Olyan_kihalt_a_Piazza_Navona_hogy_kisarjadt_a_fu_a_kockakovek_kozott","timestamp":"2020. április. 04. 17:58","title":"Fotó: Olyan kihalt a Piazza Navona, hogy kisarjadt a fű a kockakövek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3af18a8-ca0f-45f4-862c-87db912a56de","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Eltartott egy ideig, amíg a keletnémeteknek elmagyarázták, hogy csak beruházásra kaphatnak nyugati pénzt, és bizony üzleti terv is kell a hitelhez. Nyiladozó kapitalizmus 30 évvel ezelőtt.","shortLead":"Eltartott egy ideig, amíg a keletnémeteknek elmagyarázták, hogy csak beruházásra kaphatnak nyugati pénzt, és bizony...","id":"20200404_Az_is_uzletelne_aki_nem_tudja_mit_arulna__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3af18a8-ca0f-45f4-862c-87db912a56de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7654d9c-38db-4d39-be17-a02345fff1d0","keywords":null,"link":"/360/20200404_Az_is_uzletelne_aki_nem_tudja_mit_arulna__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_5","timestamp":"2020. április. 04. 17:00","title":"Családi külkercégek vetették rá magukat az NDK-s Marshall-segélyre – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 5.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e08d764-e7d9-445b-9841-e83ee306e716","c_author":"HVG","category":"360","description":"Öt témakör szerint csoportosítottunk társasjátékokat, hogy könnyebb legyen a választás. Lényegre törő leírással és sok videóval hozzuk közelebb a játékokat. ","shortLead":"Öt témakör szerint csoportosítottunk társasjátékokat, hogy könnyebb legyen a választás. Lényegre törő leírással és sok...","id":"202014_tarsasjatekok_lepes_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e08d764-e7d9-445b-9841-e83ee306e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1c1182-e713-4646-bf54-973d53256a91","keywords":null,"link":"/360/202014_tarsasjatekok_lepes_indul","timestamp":"2020. április. 04. 13:00","title":"Járványostól a digitálisig: Összeszedtük milyen társasokkal ütheti el az időt otthon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírussal fertőzötteket pedig akkor is térítésmentesen kezelik, ha nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy nem rendelkeznek TAJ számmal.","shortLead":"A koronavírussal fertőzötteket pedig akkor is térítésmentesen kezelik, ha nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy nem...","id":"20200404_Kompenzaljak_a_korhazak_bevetelkieseset_amit_a_koronavirus_okoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c005a5a-c5d8-43ac-8490-568db936f263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Kompenzaljak_a_korhazak_bevetelkieseset_amit_a_koronavirus_okoz","timestamp":"2020. április. 04. 12:55","title":"Kompenzálják a kórházak bevételkiesését, amit a koronavírus okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt kérte rajongóitól, hogy osszák meg vele, miként érzik magukat ezekben a nehéz napokban.\r

","shortLead":"A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt...","id":"20200404_Sarapova_megadta_telefonszamat_es_varja_az_uzenteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363b7523-de3d-4e59-ab0d-38058b9b5fd3","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Sarapova_megadta_telefonszamat_es_varja_az_uzenteket","timestamp":"2020. április. 04. 21:05","title":"Sarapova megadta telefonszámát, és várja az üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","shortLead":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","id":"20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b867f86-22ef-4f0a-8cad-327a21d4365b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","timestamp":"2020. április. 04. 15:49","title":"Kocsis Máté arról, hogy a kormány elveszi az állami párttámogatások felét: „Helyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","shortLead":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","id":"20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e81fc4-5e55-4a9e-a8dc-a670230eec2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","timestamp":"2020. április. 04. 14:11","title":"„Hiányoljuk az oligarchák közteherviselését” – az ellenzék a kormány gazdaságélénkítő csomagjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]